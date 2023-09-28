台東父為女中秋返鄉狂刷車票 他曝「這時段容易成功」

台東一位父親為了北漂女兒中秋節返鄉車票，從9月24起狂刷手機app，3天內成功訂票7張，不適合的車次也馬上退票再重刷，今該父親在深睡11小時後起床的心得是，「好累！但是值得。」

這位程姓父親透露，今年中秋開放訂票是8月31日午夜零時但搶票失利，在台北工作的女兒一起在電腦前訂票也失敗；程父想到女兒已連續2年因工作無法回家，好不容易有空卻無奈又搶無票。

9月中女兒用通訊軟體聯繫說，不放棄希望仍在有空時持續訂票，並表示如果有訂到車票想要帶愛貓回到台東休息幾天，該父在支持女兒的心情之下，從9月24日起狂刷手機Ａpp。

第一天全部槓龜，隔天因為精神不濟次數減少，晚間打瞌睡之後只刷了幾次突然出現餘票資訊，他手刀按完認證碼竟然實現心願，訂到一張9月29日上午的車票。

程父立馬line給女兒知道讓她欣喜若狂，對話中女兒用驚嘆號強調驚喜，直說「太強了」也馬上在隔天取票；雖然已經有票，不過父親似乎刷機上手，3天內不管上廁所、中午吃飯甚至半夜睡醒，第一個動作就是抓起手機狂刷，

前後總計曾經訂到早中晚不同時段車票7張，其中因為女兒下班時間無法順利搭車的時段，也以「台東人都需要火車票」的同理心馬上退票再重新開始，以免影響台東同鄉的車程，儘管手機每天充電3至4次也在所不惜，「刷上癮了真的！」他說。

程父私下表示，有好幾次明明已經刷到也看到餘票的車次和發車時間，卻因為認證程序繁瑣結果失去座位；有的Ａpp無法同車次換位就只好馬上解除安裝換用其他Ａpp，至於是哪個Ａpp沒被刪除仍然繼續使用，他模糊表示「就是很多人在用的那種啦！」