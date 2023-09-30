入圍大贏家《模仿犯》才排第三？網議金鐘獎戲劇類入圍作品排行大公開！
【文·Social Lab社群實驗室】《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近一年內「金鐘獎入圍戲劇節目」相關話題的網路聲量，帶您了解網友熱議的金鐘獎戲劇類入圍作品排行。
第58屆金鐘獎戲劇類頒獎典禮將於10月21日盛大登場，日前也公佈了今年所有入圍名單，其中除了有廣為人知的熱門作品，也不乏默默耕耘的優質小品。我們針對「金鐘獎戲劇類入圍名單」進行觀測，一起看看你追的劇是否榜上有名吧！
《人選之人—造浪者》時事影響激發超高聲量 《台北女子圖鑑》毀譽參半引發討論觀察近一年網友針對本次入圍金鐘獎之戲劇節目的相關討論，發現《人選之人—造浪者》為聲量排行最高的戲劇作品。該影集一上線後就因新穎的題材與多位實力派出演者博得大量關注，其講述候選人背後的「幕僚」血淚，對劇中人物的刻畫也相當動人、寫實，讓不少政治工作者感到高度共鳴。就有民眾於論壇發文推薦本劇，說道「如果你對『女性職場困境議題』、『幕僚日常的工作內容』、『政治圈潛規則』有興趣，那這齣戲會很適合你」，指出這三大議題在《人選之人—造浪者》當中佔有相當高的成分。
留言區就引來觀眾紛紛留言，表示「台詞自然就先加10000分，看的時候覺得真的好好看喔」、「8集太短了啦不夠看！！！希望有第二季」、「謝盈萱真的將這個角色演得好好」，對該劇給出極高評價，建議對相關議題有興趣的民眾千萬別錯過。此外，近期因總統候選人郭台銘宣布其副手為劇中演員「賴佩霞」，讓網友直呼「『人選之人』應該是今年最頂的實境秀吧?」，使該劇討論度隨之水漲船高，成為聲量冠軍。
而聲量緊追其後的則是一併入圍「戲劇節目女主角獎」的《台北女子圖鑑》。《台北女子圖鑑》改編自日劇《東京女子圖鑑》，劇情描述一名嚮往都市生活的台南女子，來到台北打拚的奮鬥故事。許多民眾看完該劇後討論道「我覺得其實還滿符合台灣的狀況」、「看了第一二集，發現其實是『艾蜜莉在巴黎』XD，但節奏輕快、演員互動自然，並不難看」，點出該劇的設定有幾分類似於熱門美劇「艾蜜莉在巴黎」，或許能抓住不少觀眾胃口。
不過《台北女子圖鑑》除了正面評價外，也得到部分網友給出的負面回饋，例如有人便提到「這部問題還是在劇情破碎，主角不夠立體，一堆文青台詞」，但也有人點出「看網路上大家罵歸罵，每週卻還是討論得很熱烈覺得很有趣，根本就是今年必看話題劇啦哈哈」，推薦民眾親自觀看該劇，說不定會有與他人不同的觀後心得。
另外，聲量排行第三的《模仿犯》則是講述一起於1990年代發生的連續殺人案，故事驚悚、懸疑，相當引人入勝，且在今年金鐘獎入圍17項，成為最大贏家，令不少網友都引頸期盼《模仿犯》能夠如願抱回各項大獎。
以上提及的入圍作品你都看過了嗎？是否已經將其加入觀看清單了呢？若近期恰好「鬧片荒」的話，不妨找時間看看以上幾部網友熱議的戲劇作品，也別忘了鎖定十月的金鐘獎頒獎典禮，一起來看看究竟獎落誰家吧！
《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，如需引用請註明出處》
調查方法：本排行係使用《OpView社群口碑資料庫》統計觀測條件之「金鐘獎入圍戲劇節目」相關討論則數。觀測期間：2022/09/01~2023/09/19，共1年觀測來源：討論區、社群網站、新聞、部落格（排除抽獎文）
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