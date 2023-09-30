入圍大贏家《模仿犯》才排第三？網議金鐘獎戲劇類入圍作品排行大公開！

【文·Social Lab社群實驗室】《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近一年內「金鐘獎入圍戲劇節目」相關話題的網路聲量，帶您了解網友熱議的金鐘獎戲劇類入圍作品排行。

第58屆金鐘獎戲劇類頒獎典禮將於10月21日盛大登場，日前也公佈了今年所有入圍名單，其中除了有廣為人知的熱門作品，也不乏默默耕耘的優質小品。我們針對「金鐘獎戲劇類入圍名單」進行觀測，一起看看你追的劇是否榜上有名吧！

《人選之人—造浪者》時事影響激發超高聲量 《台北女子圖鑑》毀譽參半引發討論 ▲ 金鐘獎戲劇類TOP8入圍名單 Social Lab社群實驗室/製圖 觀察近一年網友針對本次入圍金鐘獎之戲劇節目的相關討論，發現《人選之人—造浪者》為聲量排行最高的戲劇作品。該影集一上線後就因新穎的題材與多位實力派出演者博得大量關注，其講述候選人背後的「幕僚」血淚，對劇中人物的刻畫也相當動人、寫實，讓不少政治工作者感到高度共鳴。就有民眾於論壇發文推薦本劇，說道「如果你對『女性職場困境議題』、『幕僚日常的工作內容』、『政治圈潛規則』有興趣，那這齣戲會很適合你」，指出這三大議題在《人選之人—造浪者》當中佔有相當高的成分。

留言區就引來觀眾紛紛留言，表示「台詞自然就先加10000分，看的時候覺得真的好好看喔」、「8集太短了啦不夠看！！！希望有第二季」、「謝盈萱真的將這個角色演得好好」，對該劇給出極高評價，建議對相關議題有興趣的民眾千萬別錯過。此外，近期因總統候選人郭台銘宣布其副手為劇中演員「賴佩霞」，讓網友直呼「『人選之人』應該是今年最頂的實境秀吧?」，使該劇討論度隨之水漲船高，成為聲量冠軍。

而聲量緊追其後的則是一併入圍「戲劇節目女主角獎」的《台北女子圖鑑》。《台北女子圖鑑》改編自日劇《東京女子圖鑑》，劇情描述一名嚮往都市生活的台南女子，來到台北打拚的奮鬥故事。許多民眾看完該劇後討論道「我覺得其實還滿符合台灣的狀況」、「看了第一二集，發現其實是『艾蜜莉在巴黎』XD，但節奏輕快、演員互動自然，並不難看」，點出該劇的設定有幾分類似於熱門美劇「艾蜜莉在巴黎」，或許能抓住不少觀眾胃口。

不過《台北女子圖鑑》除了正面評價外，也得到部分網友給出的負面回饋，例如有人便提到「這部問題還是在劇情破碎，主角不夠立體，一堆文青台詞」，但也有人點出「看網路上大家罵歸罵，每週卻還是討論得很熱烈覺得很有趣，根本就是今年必看話題劇啦哈哈」，推薦民眾親自觀看該劇，說不定會有與他人不同的觀後心得。

另外，聲量排行第三的《模仿犯》則是講述一起於1990年代發生的連續殺人案，故事驚悚、懸疑，相當引人入勝，且在今年金鐘獎入圍17項，成為最大贏家，令不少網友都引頸期盼《模仿犯》能夠如願抱回各項大獎。

以上提及的入圍作品你都看過了嗎？是否已經將其加入觀看清單了呢？若近期恰好「鬧片荒」的話，不妨找時間看看以上幾部網友熱議的戲劇作品，也別忘了鎖定十月的金鐘獎頒獎典禮，一起來看看究竟獎落誰家吧！



《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，如需引用請註明出處》



調查方法：本排行係使用《OpView社群口碑資料庫》統計觀測條件之「金鐘獎入圍戲劇節目」相關討論則數。觀測期間：2022/09/01~2023/09/19，共1年觀測來源：討論區、社群網站、新聞、部落格（排除抽獎文）

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