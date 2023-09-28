P助、兔兔變壽司了！藏壽司13款「卡娜赫拉扭蛋」開扭

多次推出特色扭蛋的「藏壽司」，自10月6日起，將推出13款「卡娜赫拉的小動物扭蛋」，其中還包含命中率1/500的特賞「粉紅兔兔玉子燒吊飾」，等著粉絲來蒐集。同時藏壽司也推出炙烤照燒花枝、大葉明太子小貝柱、蝦仁扇貝天婦羅醬拌烏龍麵等品項，帶來秋季的滋味。

藏壽司所推出的「卡娜赫拉的小動物扭蛋」，共計有3種類型、合計13款品項。其中包含5款公仔吊飾，均是將P助、粉紅兔兔等角色，與藏壽司的茶碗蒸、鯛魚燒等品項相互結合，帶來獨特的造型。其中特賞「粉紅兔兔玉子燒」公仔吊飾，命中率僅有1/500，更顯珍貴。

除此之外，扭蛋中還包括4款紙膠帶、4款磁鐵書籤。紙膠帶圖案融合不倒翁、富士山、壽司、金魚等日本元素；磁鐵書籤則是可看到P助變成各種料理，等著粉紅兔兔大口咬下。全系列自10月6日起正式開扭。