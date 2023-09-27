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億級常玉裸女、塞尚靜物 同登佳士得10/21台北預展

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
保羅塞尚，《La mer à l'Estaque》，約1878-79年作，估價約300萬美元（約9,700萬元台幣）起。
保羅塞尚，《La mer à l'Estaque》，約1878-79年作，估價約300萬美元（約9,700萬元台幣）起。

佳士得（Christie's）香港秋季拍賣即將於11月舉槌，其中將於11月28日登場的二十及二十一世紀藝術晚間拍賣，領銜之作為首現拍場之常玉劃時代油畫鉅作《花毯上的側臥裸女》，作為藝術家首幅最重要的裸女畫作，並且將於10月21日、22日巡迴至台北於萬豪酒店舉辦拍前預展。同場也將展出即將於11月9日領銜紐約二十世紀藝術晚拍的三幅保羅塞尚（Paul Cezanne）畫作《Fruits et pot de gingembre》、《Quatre pommes et un couteau》、《La mer à L'Estaque》，這三件難能可貴之作均來自於瑞士巴登知名的印象派博物館Museum Langmatt，為Sidney和Jenny Brown的收藏。

《花毯上的側臥裸女》於近一個世紀前的巴黎誕生，不但是常玉早期最精髓之側臥裸女作品，來源更是顯赫。最早由著名藝術商亨利皮爾侯謝（Henri- Pierre Roché）於1930年代直接向藝術家購入，後由另一位知名巴黎藝術商兼常玉作品藏家尚克勞德希耶戴（Jean-Claude Riedel）納入珍藏。《花毯上的側臥裸女》也是《常玉油畫全集》（第一冊）封面作品，歷史意義最為重大；畫作主角為當時巴黎著名的模特兒琪琪（Kiki de Montparnasse，本名為Alice Prin），也是當時許多知名藝術家如莫迪利安尼、藤田嗣治、曼雷等人的靈感女神。

而11月上拍紐約的塞尚昨品中，聚焦估價超過11億元台幣的《Fruits et pot de gingembre》，是藝術家1880年代晚期至1890年初期的系列油畫代表作之一，可見其靜物繪畫技巧臻至新的境界。《Quatre pommes et un couteau》探索塞尚最喜愛也最著名的主題：蘋果；是在1860年代作品中缺席許久後，自1970年代開始成為塞尚最重要的主題。風景畫《La mer à L'Estaque》則是這三幅作品中年代最早的作品，地中海邊小漁村的景緻體現他益發大膽的創作風格。

保羅塞尚，《Quatre pommes et un couteau》（四顆蘋果與一把刀），1885年作，估價約700萬美元（約2.25億元台幣）起。
保羅塞尚，《Quatre pommes et un couteau》（四顆蘋果與一把刀），1885年作，估價約700萬美元（約2.25億元台幣）起。
即將登上佳士得日內瓦拍賣的17.61克拉的對稱梨形切割藍鑽「Bleu Royal」，是拍賣史上最大的內部無瑕艷彩藍鑽，估價約3,500萬美元（約11.2億元台幣）起。圖／佳士得提供
即將登上佳士得日內瓦拍賣的17.61克拉的對稱梨形切割藍鑽「Bleu Royal」，是拍賣史上最大的內部無瑕艷彩藍鑽，估價約3,500萬美元（約11.2億元台幣）起。圖／佳士得提供
常玉《花毯上的側臥裸女》，油彩畫布，1929年作，81 x 130公分，估價約1億港元（約4.1億台幣）起。 圖／佳士得提供
常玉《花毯上的側臥裸女》，油彩畫布，1929年作，81 x 130公分，估價約1億港元（約4.1億台幣）起。 圖／佳士得提供
保羅塞尚，《Fruits et pot de gingembre》，約1890-93年作，估價3,500萬美元（約11.2億元台幣）起。
保羅塞尚，《Fruits et pot de gingembre》，約1890-93年作，估價3,500萬美元（約11.2億元台幣）起。

藝術家 畫作 巴黎 酒店

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