桃機「炫FOOD嘉年華」登場 美食伴手禮享折扣

迎接中秋、雙十連假，桃園國際機場9月28日至10月10日推出「2023桃園機場 炫FOOD嘉年華」活動，提供等值逾300萬元的4萬份抵用券；凡加入「桃園機場Taoyuan Airport」官方LINE好友，並在機場餐廳、伴手禮商店消費，滿額現場立即享有50元至100元不等折扣。

今天「2023桃園機場 炫FOOD嘉年華」活動記者會，現場也邀請10間餐飲業者，秀出機場一日三餐好選擇，邀請旅客在桃機享受美好「食」光。

機場公司表示，疫後出國潮興起，今年截至9月20日，桃機客運量已超過2180萬人次，全年可望突破3000萬人次。因應旅客需求及消費行為，近年持續加強機場餐飲及購物體驗，本次活動門檻平易近人，餐飲滿300折50元、伴手禮滿888折100元。

機場公司指出，桃機近期在「國際網站行李寄存與旅遊平台」（Radical Storage）評比中，拿下「全球最好吃機場」第3名，僅次韓國仁川、美國亞特蘭大機場。

另外，日前國際旅遊零售產業權威Moodie Davitt Report舉辦的「2023機場餐飲論壇」，桃機新開幕的C3區候機室「街口食趣」，擊敗全球機場，奪下「最佳在地文化代表的機場餐飲」獎項。

機場公司表示，桃機每日供應5000杯咖啡，產生約190公斤咖啡渣，未來更將提高回收餐飲廢棄物，提升環保包材使用率，延續產品生命週期，為打造低碳環保的綠色機場不遺餘力。