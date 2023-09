首度來台演出 《漢斯季默》電影音樂會明北流登場

《漢斯季默:好萊塢王者之音》電影音樂會,明天至10月1日於台北流行音樂中心登場,女歌手麗莎.傑拉德(Lisa Gerrard)、長笛手派德羅(Pedro Eustache)、指揮馬汀.蓋爾納(Martin Gellner)等人來台演出,陣容堅強。三人接受專訪異口同聲提及,原訂2020年首度來台演出,因疫情延期停擺,揮別陰霾後,期望能給觀眾盛大音樂饗宴;漢斯季默(Hans Zimmer)也錄製影片與台灣觀眾打招呼,期待作品在台上演。

《漢斯季默:好萊塢王者之音》由好萊塢配樂大師漢斯季默親自策畫,2018年推出即轟動,受邀巡演超過15國,累計超過50場演出,締造超過6億元台幣票房。漢斯季默挑選經典作品《獅子王》、《神鬼戰士》、《神鬼奇航》、《達文西密碼》,以及與大導諾蘭合作《全面啟動》、《蝙蝠俠:黑暗騎士》等超過十部史詩大片,為節目錄製導聆片段,透過大螢幕與觀眾闡述作品核心概念,將他擅長融合電子音樂和傳統交響樂、管風琴、管弦樂的混合編曲,完美鉅獻,體驗奔放絢爛的臨場感。

本次來台演出的電影《神鬼戰士》主題曲原唱麗莎.傑拉德(Lisa Gerrard),是當代最受讚譽女低音之一。澳洲出身的傑拉德,曾是經典名團「逝者善舞」(Dead Can Dance)主唱,並身兼作曲家,也能演奏揚琴、手風琴等多項樂器。2000年,漢斯季默為替充滿陽剛氣息的電影《神鬼戰士》加入女性元素,邀她演唱主題曲〈Now We Are Free〉,兩人獲當屆金球獎最佳原創音樂殊榮,後續持續合作配樂多部知名電影,如《不可能的任務2》、《亞瑟王》、《黑鷹計劃》、《獵日風暴》等,同樣寫下好口碑。

傑拉德與漢斯季默合作,挖掘出有別於往的聲音。她說,登演從不多作思考,而是百分百讓自己徜徉在舞台,進而走進現場聽眾的「心靈」,與其產生共鳴。

其次,來自委內瑞拉的派德羅(Pedro Eustache),曾參與漢斯季默電影《功夫熊貓》、《神鬼奇航》等工作,也曾受邀錄製《金剛》、《哥吉拉》等電影配樂。他精通多種管簧樂器,曾與披頭四成員保羅麥卡尼(Paul McCartney)合作編曲,也曾於2017年參與《冰與火之歌》原聲音樂會巡迴陣容。

派德羅出身委內瑞拉著名音樂系統教育單位El sistema,該組織協助弱勢當地孩童脫貧,接受音樂教育,栽培出不少享譽全球知名音樂家,包括紐約愛樂音樂總監杜達美(Gustavo Dudamel)等人,堪稱音樂家的搖籃。

回顧音樂啟蒙之路,Pedro Eustache說,他從小沈浸各式音樂薰陶,後來進入El sistema接受音樂教育,花了很多心血、時間鑽研,所幸上帝賜予他音樂天賦,讓他在舞台盡情揮灑。

談到去年在「遊戲大獎」(The Game Awards)精湛演出,在社群爆紅獲封「長笛男」(Flute guy),不少網友還製作影響創意「致敬」,他一臉吃驚,淡淡笑說,當時一心專注演出,完全沒料到會有這封號。

本次演出指揮馬汀.蓋爾納(Martin Gellner),2018年起,擔任漢斯季默電影音樂會維也納演出指揮,之後加入世界巡演陣容。他除了是指揮家、作曲家,也身兼唱片製作人,合作對象橫跨歐洲及美洲,包含蠍子樂隊、琥碧戈柏及亞當蘭柏特等影視名人。