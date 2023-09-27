快訊

新冠秋冬來襲！年底恐現疫情高峰 醫曝3隱憂：日病例破萬很容易

史上最混亂？3公費疫苗打就送10劑快篩 醫怨清庫存：明年2月就過期

朱富美將轉任大法官 總統令李俊俋接任監察院秘書長

首度來台演出 《漢斯季默》電影音樂會明北流登場

聯合報／ 記者周彥妤／台北即時報導
《漢斯季默：好萊塢王者之音》電影音樂會明天於台北流行音樂中心登場，女歌手麗莎．傑拉德（Lisa Gerrard）（中）、長笛手派德羅（Pedro Eustache）（左）、指揮馬汀．蓋爾納（Martin Gellner）（右）來台演出。記者曾吉松／攝影
《漢斯季默：好萊塢王者之音》電影音樂會明天於台北流行音樂中心登場，女歌手麗莎．傑拉德（Lisa Gerrard）（中）、長笛手派德羅（Pedro Eustache）（左）、指揮馬汀．蓋爾納（Martin Gellner）（右）來台演出。記者曾吉松／攝影

《漢斯季默：好萊塢王者之音》電影音樂會，明天至10月1日於台北流行音樂中心登場，女歌手麗莎．傑拉德（Lisa Gerrard）、長笛手派德羅（Pedro Eustache）、指揮馬汀．蓋爾納（Martin Gellner）等人來台演出，陣容堅強。三人接受專訪異口同聲提及，原訂2020年首度來台演出，因疫情延期停擺，揮別陰霾後，期望能給觀眾盛大音樂饗宴；漢斯季默（Hans Zimmer）也錄製影片與台灣觀眾打招呼，期待作品在台上演。

《漢斯季默：好萊塢王者之音》由好萊塢配樂大師漢斯季默親自策畫，2018年推出即轟動，受邀巡演超過15國，累計超過50場演出，締造超過6億元台幣票房。漢斯季默挑選經典作品《獅子王》、《神鬼戰士》、《神鬼奇航》、《達文西密碼》，以及與大導諾蘭合作《全面啟動》、《蝙蝠俠：黑暗騎士》等超過十部史詩大片，為節目錄製導聆片段，透過大螢幕與觀眾闡述作品核心概念，將他擅長融合電子音樂和傳統交響樂、管風琴、管弦樂的混合編曲，完美鉅獻，體驗奔放絢爛的臨場感。

本次來台演出的電影《神鬼戰士》主題曲原唱麗莎．傑拉德（Lisa Gerrard），是當代最受讚譽女低音之一。澳洲出身的傑拉德，曾是經典名團「逝者善舞」（Dead Can Dance）主唱，並身兼作曲家，也能演奏揚琴、手風琴等多項樂器。2000年，漢斯季默為替充滿陽剛氣息的電影《神鬼戰士》加入女性元素，邀她演唱主題曲〈Now We Are Free〉，兩人獲當屆金球獎最佳原創音樂殊榮，後續持續合作配樂多部知名電影，如《不可能的任務2》、《亞瑟王》、《黑鷹計劃》、《獵日風暴》等，同樣寫下好口碑。

傑拉德與漢斯季默合作，挖掘出有別於往的聲音。她說，登演從不多作思考，而是百分百讓自己徜徉在舞台，進而走進現場聽眾的「心靈」，與其產生共鳴。

其次，來自委內瑞拉的派德羅（Pedro Eustache），曾參與漢斯季默電影《功夫熊貓》、《神鬼奇航》等工作，也曾受邀錄製《金剛》、《哥吉拉》等電影配樂。他精通多種管簧樂器，曾與披頭四成員保羅麥卡尼（Paul McCartney）合作編曲，也曾於2017年參與《冰與火之歌》原聲音樂會巡迴陣容。

派德羅出身委內瑞拉著名音樂系統教育單位El sistema，該組織協助弱勢當地孩童脫貧，接受音樂教育，栽培出不少享譽全球知名音樂家，包括紐約愛樂音樂總監杜達美（Gustavo Dudamel）等人，堪稱音樂家的搖籃。

回顧音樂啟蒙之路，Pedro Eustache說，他從小沈浸各式音樂薰陶，後來進入El sistema接受音樂教育，花了很多心血、時間鑽研，所幸上帝賜予他音樂天賦，讓他在舞台盡情揮灑。

談到去年在「遊戲大獎」（The Game Awards）精湛演出，在社群爆紅獲封「長笛男」（Flute guy），不少網友還製作影響創意「致敬」，他一臉吃驚，淡淡笑說，當時一心專注演出，完全沒料到會有這封號。

本次演出指揮馬汀．蓋爾納（Martin Gellner），2018年起，擔任漢斯季默電影音樂會維也納演出指揮，之後加入世界巡演陣容。他除了是指揮家、作曲家，也身兼唱片製作人，合作對象橫跨歐洲及美洲，包含蠍子樂隊、琥碧戈柏及亞當蘭柏特等影視名人。

蓋爾納說，因緣際會進入電影音樂領域，音樂與畫面激盪火花，他設法從中豐富更多元素，每次巡演都不是例行公事，而是他生命中獨一無二的經歷。

《漢斯季默：好萊塢王者之音》電影音樂會明天於台北流行音樂中心登場，女歌手麗莎．傑拉德（Lisa Gerrard）（中）、長笛手派德羅（Pedro Eustache）（左）、指揮馬汀．蓋爾納（Martin Gellner）（右）來台演出，並接受專訪。記者曾吉松／攝影
《漢斯季默：好萊塢王者之音》電影音樂會明天於台北流行音樂中心登場，女歌手麗莎．傑拉德（Lisa Gerrard）（中）、長笛手派德羅（Pedro Eustache）（左）、指揮馬汀．蓋爾納（Martin Gellner）（右）來台演出，並接受專訪。記者曾吉松／攝影

電影 音樂會 好萊塢

延伸閱讀

新海誠御用大咖助陣 魏德聖新片結合動畫加實拍

劍湖山世界搞詭 小丑列車長帶路吃喝玩樂睡驚嚇登場

「他馬克老闆」口碑冠軍 包偉銘親友愛曾國城這點

泰勒絲演唱會來台灣！歌迷記得搶票

相關新聞

今起開喝！星巴克連2天「買一送一」星冰樂、抹茶那堤通通有

今起開喝！星巴克買一送一又來了，迎接教師節到來，星巴克宣布，今、明兩天（9月27日至28日）指定飲品「買1送1」，包括冷...

首度來台演出 《漢斯季默》電影音樂會明北流登場

《漢斯季默：好萊塢王者之音》電影音樂會，明天至10月1日於台北流行音樂中心登場，女歌手麗莎．傑拉德（Lisa Gerra...

環球購物中心周年慶10/5開跑 吃美食也可賺10％回饋

疫後人潮回流，Global Mall環球購物中心今年1至8月業績成長超過25％，當中板橋、南港、新左營車站店以及林口A9...

壽司郎又變拉麵店！北海道「信玄味噌拉麵」限定上桌

繼在今年7月聯名拉麵名店「雞吉君」之後，來自日本的迴轉壽司「壽司郎」自即日起再與北海道拉麵名店「信玄」攜手，推出「信玄味...

Xiaomi 13T Series登場！搭載徠卡專業光學鏡頭　支援IP68等級防塵防水

小米今年陸續發表Xiaomi 13 Ultra、Xiaomi 13 Pro與Xiaomi 13，一口氣帶來3款與德國百年...

吳旻潔看誠品新店「我們一直想做不像購物中心的場所」

新店裕隆城即將於9月28日正式開幕，當中營業面積達1.9萬坪的誠品最大店「誠品生活新店」在上周9月20日下午三點時開放民...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦