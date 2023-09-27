首度來台演出 《漢斯季默》電影音樂會明北流登場

《漢斯季默：好萊塢王者之音》電影音樂會，明天至10月1日於台北流行音樂中心登場，女歌手麗莎．傑拉德（Lisa Gerrard）、長笛手派德羅（Pedro Eustache）、指揮馬汀．蓋爾納（Martin Gellner）等人來台演出，陣容堅強。三人接受專訪異口同聲提及，原訂2020年首度來台演出，因疫情延期停擺，揮別陰霾後，期望能給觀眾盛大音樂饗宴；漢斯季默（Hans Zimmer）也錄製影片與台灣觀眾打招呼，期待作品在台上演。

《漢斯季默：好萊塢王者之音》由好萊塢配樂大師漢斯季默親自策畫，2018年推出即轟動，受邀巡演超過15國，累計超過50場演出，締造超過6億元台幣票房。漢斯季默挑選經典作品《獅子王》、《神鬼戰士》、《神鬼奇航》、《達文西密碼》，以及與大導諾蘭合作《全面啟動》、《蝙蝠俠：黑暗騎士》等超過十部史詩大片，為節目錄製導聆片段，透過大螢幕與觀眾闡述作品核心概念，將他擅長融合電子音樂和傳統交響樂、管風琴、管弦樂的混合編曲，完美鉅獻，體驗奔放絢爛的臨場感。

本次來台演出的電影《神鬼戰士》主題曲原唱麗莎．傑拉德（Lisa Gerrard），是當代最受讚譽女低音之一。澳洲出身的傑拉德，曾是經典名團「逝者善舞」（Dead Can Dance）主唱，並身兼作曲家，也能演奏揚琴、手風琴等多項樂器。2000年，漢斯季默為替充滿陽剛氣息的電影《神鬼戰士》加入女性元素，邀她演唱主題曲〈Now We Are Free〉，兩人獲當屆金球獎最佳原創音樂殊榮，後續持續合作配樂多部知名電影，如《不可能的任務2》、《亞瑟王》、《黑鷹計劃》、《獵日風暴》等，同樣寫下好口碑。

傑拉德與漢斯季默合作，挖掘出有別於往的聲音。她說，登演從不多作思考，而是百分百讓自己徜徉在舞台，進而走進現場聽眾的「心靈」，與其產生共鳴。

其次，來自委內瑞拉的派德羅（Pedro Eustache），曾參與漢斯季默電影《功夫熊貓》、《神鬼奇航》等工作，也曾受邀錄製《金剛》、《哥吉拉》等電影配樂。他精通多種管簧樂器，曾與披頭四成員保羅麥卡尼（Paul McCartney）合作編曲，也曾於2017年參與《冰與火之歌》原聲音樂會巡迴陣容。

派德羅出身委內瑞拉著名音樂系統教育單位El sistema，該組織協助弱勢當地孩童脫貧，接受音樂教育，栽培出不少享譽全球知名音樂家，包括紐約愛樂音樂總監杜達美（Gustavo Dudamel）等人，堪稱音樂家的搖籃。

回顧音樂啟蒙之路，Pedro Eustache說，他從小沈浸各式音樂薰陶，後來進入El sistema接受音樂教育，花了很多心血、時間鑽研，所幸上帝賜予他音樂天賦，讓他在舞台盡情揮灑。

談到去年在「遊戲大獎」（The Game Awards）精湛演出，在社群爆紅獲封「長笛男」（Flute guy），不少網友還製作影響創意「致敬」，他一臉吃驚，淡淡笑說，當時一心專注演出，完全沒料到會有這封號。

本次演出指揮馬汀．蓋爾納（Martin Gellner），2018年起，擔任漢斯季默電影音樂會維也納演出指揮，之後加入世界巡演陣容。他除了是指揮家、作曲家，也身兼唱片製作人，合作對象橫跨歐洲及美洲，包含蠍子樂隊、琥碧戈柏及亞當蘭柏特等影視名人。