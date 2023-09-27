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Xiaomi 13T Series登場！搭載徠卡專業光學鏡頭　支援IP68等級防塵防水

聯合報／ 記者陳立儀／即時報導
小米與徠卡戰略結盟的全新力作－Xiaomi 13T Series正式登場。圖／小米台灣提供
小米與徠卡戰略結盟的全新力作－Xiaomi 13T Series正式登場。圖／小米台灣提供

小米今年陸續發表Xiaomi 13 Ultra、Xiaomi 13 Pro與Xiaomi 13，一口氣帶來3款與德國百年光學品牌 –徠卡聯合研發的精品旗艦手機，獲得市場廣大關注與討論熱度。為了讓更多用戶能享受徠卡攝影體驗的魅力，今天（9月27日）宣布推出小米與徠卡戰略結盟的全新力作－Xiaomi 13T Series，採用徠卡專業光學鏡頭，呈現原生真實徠卡影調，更擁有最高120W HyperCharge極速充電，以及首度在T系列支援IP68等級防塵防水，無論是攝影、性能或日常使用都能擁有旗艦級手機體驗。

Xiaomi 13T Series配備專業徠卡攝影鏡頭，包括24mm等效焦距的5,000萬像素主鏡頭、等效焦距為50mm的5,000萬像素長焦鏡頭、等效焦距為15mm的1,200萬超廣角相機；同樣擁有Xiaomi 13 Series的「徠卡原生雙畫質」，其中「徠卡經典」保留明暗區域之間的真實對比度，「徠卡生動」則是以適度調整亮度與飽和度，在維持色彩準確度之下呈現清晰的陰影和豐富的色彩。另提供6款徠卡濾鏡，包括參考Leica M-Typ240 Film Mode的最新「徠卡漂棕」和「徠卡單色藍」，為攝影影調提供更多選擇。

Xiaomi 13T Series還擁有首度在頂級旗艦Xiaomi 13 Ultra才提供的徠卡自訂攝影風格，在相機專業模式下，使創作者在拍攝前手動調整影調、色調與細節質感，保留更多細節與豐富色彩方便後製處理，還可將調整後的參數設定成預設值，隨時套用在其他影像創作中，打造出獨特的個人攝影風格。支援Xiaomi ProFocus運動追焦技術，從動態物件（如寵物和鳥類）的特寫照片到迷人的人物和風景影像，都能輕鬆捕捉。

Xiaomi 13T Pro支援8K影片拍攝，5,000萬像素主相機同時支持光學防手震（OIS）和數位防手震（EIS），即使在運動中拍攝影片也能保持穩定。Xiaomi 13T後置相機支援全焦段4K影片錄製，並提供快速簡易的編輯功能。

Xiaomi 13T Series配備6.67吋CrystalRes AMOLED螢幕、配備5,000mAh（Typ）大電量電池，其中Xiaomi 13T Pro支援120W HyperCharge極速快充，最快在19分鐘內即可充電至100%，而Xiaomi 13T支援67W超級快充。除了時尚經典的設計之外，Xiaomi 13T Series更是小米T系列中首度擁有IP68防塵防水等級的機種。

Xiaomi 13T Pro共有雪山藍、原野綠、黑色等3色，提供12GB記憶體+512GB儲存空間，售價19,999元；Xiaomi 13T擁有雪山藍、原野綠、黑色等3色，提供12GB記憶體+256GB儲存空間，售價16,999元。購買Xiaomi 13T Pro與Xiaomi 13T即享「小米VIP尊享服務」與價值1,237元的加值內容。

Xiaomi 13T Series將於9月27日下午3點起至10月5日於小米商城mi.com、小米之家全台實體門市、PChome 24h購物小米旗艦館、蝦皮商城小米官方旗艦店、momo購物網小米旗艦館、ETmall東森購物網小米旗艦館、遠傳friDay購物小米旗艦館開放預購，參與預購限量送Xiaomi 13T Series旅行攝影套裝等優惠，還可於小米官網指定頁面登錄參與預購限定抽獎活動，有機會獲得Xiaomi智慧顯示器A Pro 65型。

10月6日起Xiaomi 13T Series將於小米商城mi.com、小米之家全台實體門市、PChome 24h購物小米旗艦館、蝦皮商城小米官方旗艦店、momo購物網小米旗艦館、ETmall東森購物網小米旗艦館、遠傳friDay購物小米旗艦館、senaonline神腦生活、全國電子與燦坤3C全面開賣。10月6日開賣首日於小米之家台北信義店前50位取機額外享600元郵政禮金，現場再抽Xiaomi智慧顯示器A Pro 65型一台。

Xiaomi 13T將自10月16日起於中華電信、遠傳電信、台灣大哥大全面開賣，搭配電信5G指定資費方案，手機專案價0元起

Xiaomi 13T Pro支援10-bit LOG 420 H.265影片錄製，為創作者提供對色彩與細節的掌握。圖／小米台灣提供
Xiaomi 13T Pro支援10-bit LOG 420 H.265影片錄製，為創作者提供對色彩與細節的掌握。圖／小米台灣提供
Xiaomi 13T Pro、Xiaomi 13T均採用與徠卡聯合研發Summicron徠卡3鏡頭。圖／小米台灣提供
Xiaomi 13T Pro、Xiaomi 13T均採用與徠卡聯合研發Summicron徠卡3鏡頭。圖／小米台灣提供
Xiaomi 13T Series提供雪山藍、原野綠、黑色等3色，其中雪山藍採用Xiaomi BioComfort純素皮革，更是小米T系列中首度擁有IP68防塵防水等級的機種。圖／小米台灣提供
Xiaomi 13T Series提供雪山藍、原野綠、黑色等3色，其中雪山藍採用Xiaomi BioComfort純素皮革，更是小米T系列中首度擁有IP68防塵防水等級的機種。圖／小米台灣提供
Xiaomi 13T Series配備6.67吋CrystalRes AMOLED螢幕。圖／小米台灣提供
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