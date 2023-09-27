吳旻潔看誠品新店「我們一直想做不像購物中心的場所」

新店裕隆城即將於9月28日正式開幕，當中營業面積達1.9萬坪的誠品最大店「誠品生活新店」在上周9月20日下午三點時開放民眾入場，首度亮相在眾人面前。當採訪媒體都離開散去時，誠品生活董事長吳旻潔才低調現身於商場中，由於當天從白天至晚上湧入許多民眾前往體驗，面對新店人的捧場，吳旻潔回應「無論有人或沒人，我都已經很感動了，心情蠻激動的。」她也認為，誠品生活新店是誠品目前大方向正確、整體協調很均值的空間。

她回想試營運前一周，她在現場看到周遭工地仍然煙霧瀰漫，雖然過程緊張，但她仍相信可以如期在試營運開出，對自己與夥伴喊話：「我們可以的！」試營運首日當天她視察整體環境，她坦言「雖然叫試營運，但蠻多狀況還是要調整。」

誠品新店由設計誠品生活吉隆坡的建築師蕭博文操刀，將誠品新店打造成一座偌大的立體城市，正中央以十字軸設計公共街道，並透過12米挑高的巨型圓拱連結B1至4樓，打造垂直穿透的立體遊逛體驗，搭乘手扶梯一路穿越紅磚、木質空間，感受氛圍的轉換，最終抵達4樓書店的閱讀殿堂。而誠品新店美感與氣勢兼具的挑高設計，亮相後更是收穫大量的佳評如潮。

吳旻潔指出，「關於挑高設計，我們其實挑掉了非常多空間，這麼多挑空其實等於挖掉非常多的樓地板面積，這些其實都是做生意的面積啊，但全部保留的話，裡面（商場）就是個方盒子，就會變得很無趣，我們做這個空間真的花很多心思。」

由於誠品生活有1.9萬坪，除了象徵誠品精神的書店與展演空間外，引進諸多零售與餐飲品牌進駐，面對外界評價這是最像百貨商場的誠品，對此，吳旻潔回應，「裕隆城一開始的設定就是購物中心，但我們一直想做一個不像購物中心的場所。」

她指出「雖然營運模式有非常多的商家與服務，所以從一開始的空間設計來想，我們想要做一個市民的廣場與購物的交會，我們把這裡當作是一座城市，而城市裡最重要的就是公共空間，這也是誠品這次最重要的表現，要像在一個城市裡漫遊，所以我們一直想把室外感做進來，像是引進大量的綠植、挑高設計，希望民眾不覺得像在一個mall裡面。」

誠品新店是誠品至今能量最平衡的一間店型嗎？吳旻潔回答「我覺得它大方向正確了，是一個我覺得它很協調，每一個空間與樓面，為什麼要做這件事情都是想得蠻清楚的，是一個很均值的空間，不會走到某個地方會有驚喜與普通的表現落差。」

誠品生活新店的一層樓等於是信義店一層樓的二倍大，面對這個誠品有史以來的最大店型，吳旻潔談到「十字軸」設計的關鍵，是誠品新店最重要與必需的呈現，她說，「我們遇到很棒的建築師，其實這是一個建築師的尺度，而不是一般的室內設計，室內設計想到的會是裝潢，但建築師蕭博文做的第一刀是把空間用建築的角度呈現，十字軸設計是我們第一個也是最重要的必備元素，待十字軸設計定案後，就有ABCD四區了，兩邊對公園、兩邊對馬路，各種發想、空間定位也才能真正落實出來。」

十字軸讓空間也有如十字路口的川流不息，吳旻潔說，「我們把10米高的太極尼尼藝術裝置呈現在一樓十字軸的最中心點，也是人潮匯聚的地方，那時我們覺得那裡一定要有一個讓人看了會『哇！』的設計，這也是一般空間做不出來的事情。」另外，誠品書店30米天井的設計，也是吳旻潔一開始就覺得必需要有的元素，把自然、綠意、戶外、天光導入，與商場連動產生自然有機的互動。