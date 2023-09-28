beanfun！協助臺灣原創IP發展 攜手創作者進駐文博會

橘子集團長期以數位服務能力與企業資源支持臺灣創作者與 IP 產業發展 ，2023年旗下泛娛樂生活入口 beanfun! 更啟動「創作者神隊友」計畫，其核心精神是希望beanfun!與橘子集團扮演神隊友角色，陪伴臺灣圖文創作者們一同闖關打怪，幫助創作者們爭取多元資源及品牌媒合的機會，逐步實現夢想。目前已超過100位創作者加入beanfun!「創作者神隊友」計畫，除9/1啟動第三屆報名外，beanfun!也攜手16位圖文創作者參與本次文化創意盛典「2023 臺灣文博會」，以「敢作夢，就發光。Draw it, Shine bright.」精神展現 beanfun! 駐站插畫家的創作活力，連結創作者 IP 作品與大眾、市場見面的舞台！

首次攜手創作者們進駐文博會 超萌「醜白兔」、「涼涼」 驚喜現身與粉絲互動

為讓臺灣民眾認識更多本土IP魅力，同時增加創作者曝光機會，beanfun!首次與「創作者神隊友」計畫中的「醜白兔」、「涼涼」、「布朗尼」、「嗚比的朋友」、「緩緩」、「起司貝爾」、「小雞崴力」、「鮭魚子」、「倒呱」、「布嵐的販賣部」、「双猫大藥房」、「方坊」、「三點一志」、「麥考艾裘」、「豆豆小売部」和「日頭」16位駐站插畫家攜手進駐「2023臺灣文博會」，以「夢想」為參展主旨，期許創作者們「敢作夢，就發光。Draw it, Shine bright.」。

展區不只能滿足粉絲近距離接觸喜愛 IP的渴望，也邀請想了解「創作者神隊友」計畫的創作者前來，見證 beanfun! 攜手插畫家打造出的作品成果。高人氣 IP「醜白兔」、「涼涼」玩偶每日也將至展區表演助陣，於攤位完成指定任務，就能集章兌換「夢想月曆盒」與「夢想提袋」，達到指定門檻加碼抽五星級飯店住宿券！

人氣「醜白兔」、呆萌療癒「涼涼」巨型偶裝每日將在 beanfun! 夢想館驚喜現身。 圖 / beanfun! 提供

beanfun!「創作者神隊友」結合課程培訓、宣傳資源、商案媒合等五大資源攻破產業痛點

臺灣內容產業具備良好發展底蘊，近年政府亦致力打造健全生態系。根據文策院今年公布的《2022臺灣文化創意產業發展年報》，2021年文化內容產業的營業額已突破新臺幣 9,600 億，顯見臺灣文化內容產業持續穩健發展。然而，面對全球文創產業的競爭，不只需要培養創作活力外，也必須同時兼顧資金、產製、宣傳、通路等資源挹注力道，才能不斷擴大市場規模、強化臺灣產業競爭力。

beanfun!貼近市場觀察，察覺初入業界的創作者共同痛點包含：無固定宣傳資源支持、資金支援來源少以及需即時更新產業知識等，故於2023年初結合橘子集團資源與beanfun!優勢，打造「創作者神隊友」計畫，為鼓勵創作者持續揮灑創意，凡完成「beanfun!社團每2個月至少10則貼文」、「每2個月參與2次一起SHOW」等指定任務，就有機會獲得五大專屬獎勵資源，從核心解決痛點：

課程培訓：與IP授權媒合平台「IPCP」合作專業師資，定期舉辦商務授權、法律知識、行銷手法等主題課程。

宣傳資源：beanfun! App廣告版位、推播、橘子支付零用金贊助、媒體曝光與數位收藏品發行。

社群/活動：建立創作者交流社群、定期舉辦線下小聚、邀請參與橘子集團與各類線下活動。

品牌合作：beanfun!優先推薦表現活躍的創作者與知名品牌合作，媒合商案機會。

獎金贊助：年度TOP 5創作者，能選擇海外展覽、個展或商品製作，獲得最高 5 萬元補助獎金。

beanfun! 及「創作者神隊友」計畫中的16 位圖文創作者攜手進駐「2023 臺灣文博會」。 圖 / beanfun! 提供

兩屆「創作者神隊友」參與者破100位 成功媒合大型展覽與實境節目等近十檔異業合作

「創作者神隊友」計畫於2023年初至今已舉辦兩屆招募，吸引超過100位圖文創作者成為beanfun! 駐站插畫家，每日平均至少觸及 7 萬名活躍用戶數；期間更有效活用橘子集團資源促成近十檔中大型異業合作，其中不乏大型展覽與知名實境節目，包含與臺北流行音樂中心張雨生特展合作二創競賽，協助作品登上展館廣告、與當紅選秀節目《未來少女》線下應援站合作，推出少女應援手幅吸引粉絲參與、以及發行 TVBS 實境節目《光開門就很忙了》數位收藏品並獲得電視廣告曝光等機會。

第三屆自即日起至 9 月 30 日止熱烈報名中， 邀請創作者和beanfun!攜手破關打怪、揮灑創作能量，為臺灣內容產業再添新動能！