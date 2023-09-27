Disney+新方案及價格11月上線！台灣大哥大限時推強勢回饋方案

Disney+將於11月1日起推出全新方案與價格，原Disney+方案將更名為「Disney+高級方案」（價格調整為每月320元），並同步推出全新「Disney+標準方案」（價格為每月270元）。台灣大哥大強勢補貼用戶，10月31日前於台灣大哥大或台灣大寬頻訂閱Disney+的用戶，自11月1日起仍可以優惠價每月270元續享「Disney+高級方案」，合約到期後續訂，優惠價也不中斷，其中以「5G Disney+門號案」24個月最優惠，現省7,680元，還可獲得最高27,600元的momo幣回饋。台灣大哥大再加碼快閃優惠，即日起至10月10日到台灣大Disney+活動網頁，憑優惠序號「TWMSP」，申辦「Disney+單購月訂案」，即可現省65%月租費，以270元連續觀看3個月Disney+。

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台灣大哥大加碼推出Disney+快閃優惠，即日起至10月10日至台灣大哥大Disney+活動網頁，憑優惠序號「TWMSP」，申辦台灣大哥大「Disney+單購月訂案」，即可以優惠價270元連續觀看3個月Disney+（自11月1日起續享Disney+高級方案），平均每月只要90元，省下超過65%月租費。