Disney+新方案及價格11月上線！台灣大哥大限時推強勢回饋方案
Disney+將於11月1日起推出全新方案與價格，原Disney+方案將更名為「Disney+高級方案」（價格調整為每月320元），並同步推出全新「Disney+標準方案」（價格為每月270元）。台灣大哥大強勢補貼用戶，10月31日前於台灣大哥大或台灣大寬頻訂閱Disney+的用戶，自11月1日起仍可以優惠價每月270元續享「Disney+高級方案」，合約到期後續訂，優惠價也不中斷，其中以「5G Disney+門號案」24個月最優惠，現省7,680元，還可獲得最高27,600元的momo幣回饋。台灣大哥大再加碼快閃優惠，即日起至10月10日到台灣大Disney+活動網頁，憑優惠序號「TWMSP」，申辦「Disney+單購月訂案」，即可現省65%月租費，以270元連續觀看3個月Disney+。
台灣大哥大以優質5G網路服務，提供用戶高品質影音串流服務，並享電信帳單折抵優惠，即日起至10月31日續約或新申辦「5G Disney+門號案」，即可享台灣大哥大請你看Disney+ 24個月，約期現省7,680元，還可獲得最高27,600元的momo幣回饋，合約到期後續訂，優惠價也不中斷。非新申辦或續約的用戶另有「Disney+加掛方案」可選擇，連續6個月，可以優惠價每月99元（原價每月320元）續享「Disney+高級方案」。即日起至10月31日於台灣大myfone門市、網路門市、台灣大哥大客服App和客服188等多元通路皆可申辦。
台灣大哥大加碼推出Disney+快閃優惠，即日起至10月10日至台灣大哥大Disney+活動網頁，憑優惠序號「TWMSP」，申辦台灣大哥大「Disney+單購月訂案」，即可以優惠價270元連續觀看3個月Disney+（自11月1日起續享Disney+高級方案），平均每月只要90元，省下超過65%月租費。
「Disney+標準方案」費用為每月270元，支援2台裝置同時觀看、最高支援全高畫質1080p和5.1音質；「Disney+高級方案」費用每月320元，提供更卓越的觀影體驗，包含最多4台裝置同時觀看、最高支援4K超高畫質&HDR、最高支援杜比全景聲。兩種方案皆可於多達10個裝置下載影音內容，並建立最多7個不同使用者，享有個人化推薦。
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