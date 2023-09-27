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中秋必學！衣服沾滿烤肉味「除異味5妙招」 家事達人曝「這樣做」最NG
再過幾天就是中秋節，團聚烤肉幾乎是全民運動，在家烤還是去餐廳烤，各有所好，但都會遇到同樣的問題：衣服沾滿烤肉味該怎麼辦？家事達人486先生提供輕鬆去除異味5妙招。
選擇宅家烤肉者多半表示「沒有時間壓力、不用被限時」、「自己準備比較乾淨」、「想坐想站想走動都可以」。但居家烤肉或多或少都有油煙，記得要將窗戶打開通風，搭配電扇加速空氣流動和空氣清淨機輔助去除異味效果更好。
聚會結束將沾滿烤肉味的衣服直接丟洗衣機是最快的方式，但像大衣和外套不想馬上洗該怎麼辦？486先生透露，如果不急著穿，大力抖動衣物後晾掛在陽台或窗邊通風處至少一晚，加上白天陽光曬一下的話效果更好。
透過蒸氣高溫可以將衣物上的異味帶走，洗澡時可將衣服掛在浴室內不會被水花噴濺到的地方，利用熱水澡的水蒸氣去皺兼除臭，但效果有限。若家裡有蒸氣式熨斗或蒸氣掛燙機，可在衣物上下噴灑蒸氣持續約10至15秒，或將衣服平鋪在熨板上，在表面噴灑蒸氣後按壓熨燙。486先生表示，最迅速有效的方式是放進LG智慧電子衣櫥，輕觸「清新除臭」鈕，透過擺動和蒸氣去除衣服臭味。
有些人會在沾滿烤肉味的衣服上狂噴香水，希望把味道蓋過去。486先生提醒，沒有標示消臭成分是無效的，到時臭味和香水味混雜在一起聞起來更可怕。其實檸檬也是去除異味的好物，但要自製檸檬水噴灑，還須自己擠檸檬汁兌水稀釋有點麻煩。486先生建議購入適用布料的除臭噴霧，像是日本ST雞仔牌消臭除菌噴霧可大範圍噴灑於室內空間，也適用衣物、布製品，烤完肉記得沙發也可以噴一噴，省時又省力。
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