現省301元！拿坡里「2公斤腿排桶」67折限時開賣

隨著中秋連假即將到來，拿坡里披薩．炸雞，推出「中秋炸雞盛宴」，1公斤腿排桶特價319元、2公斤腿排桶特價599元，最高現省301元。至於針對想要在中秋節大吃炸物的民眾，紅龍也於近期推出「梅子酸甜醬、蘋果辣韓醬、香草起司醬」等3款全新沾醬，讓能為炸物帶來全新的風味變化。

即日起至10月10日期間，拿坡里推出「1公斤腿排桶」和「2公斤腿排桶」限時優惠，均使用國產雞肉搭配義式炸雞粉現點現炸，有著微辣的滋味。其中「1公斤腿排桶」適合1到2人享用，原價450元，特價319元。「2公斤腿排桶」則適合3到4人分享，原價900元，特價599元。