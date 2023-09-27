現省301元！拿坡里「2公斤腿排桶」67折限時開賣
隨著中秋連假即將到來，拿坡里披薩．炸雞，推出「中秋炸雞盛宴」，1公斤腿排桶特價319元、2公斤腿排桶特價599元，最高現省301元。至於針對想要在中秋節大吃炸物的民眾，紅龍也於近期推出「梅子酸甜醬、蘋果辣韓醬、香草起司醬」等3款全新沾醬，讓能為炸物帶來全新的風味變化。
即日起至10月10日期間，拿坡里推出「1公斤腿排桶」和「2公斤腿排桶」限時優惠，均使用國產雞肉搭配義式炸雞粉現點現炸，有著微辣的滋味。其中「1公斤腿排桶」適合1到2人享用，原價450元，特價319元。「2公斤腿排桶」則適合3到4人分享，原價900元，特價599元。
主打冷凍炸物的「紅龍」，近期也推出3款全新沾醬，可搭配炸物，或是沙拉、吐司、麵食品嚐。其中「梅子酸甜醬」使用台灣青梅製成，有著微酸帶甜的風味；「蘋果韓辣醬」則以蘋果丁配上濃郁辣醬，辣中帶有水果酸甜；「香草起司醬」則是將帕瑪森起司為底的起司醬配上香草，營造出柔和的層次感。單口味每袋3包入，售價135元
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言