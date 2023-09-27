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現省301元！拿坡里「2公斤腿排桶」67折限時開賣

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
紅龍近期推出「梅子酸甜醬」、「蘋果韓辣醬」、「香草起司醬」等3款沾醬。圖／紅龍提供
紅龍近期推出「梅子酸甜醬」、「蘋果韓辣醬」、「香草起司醬」等3款沾醬。圖／紅龍提供

隨著中秋連假即將到來，拿坡里披薩．炸雞，推出「中秋炸雞盛宴」，1公斤腿排桶特價319元、2公斤腿排桶特價599元，最高現省301元。至於針對想要在中秋節大吃炸物的民眾，紅龍也於近期推出「梅子酸甜醬、蘋果辣韓醬、香草起司醬」等3款全新沾醬，讓能為炸物帶來全新的風味變化。

即日起至10月10日期間，拿坡里推出「1公斤腿排桶」和「2公斤腿排桶」限時優惠，均使用國產雞肉搭配義式炸雞粉現點現炸，有著微辣的滋味。其中「1公斤腿排桶」適合1到2人享用，原價450元，特價319元。「2公斤腿排桶」則適合3到4人分享，原價900元，特價599元。

主打冷凍炸物的「紅龍」，近期也推出3款全新沾醬，可搭配炸物，或是沙拉、吐司、麵食品嚐。其中「梅子酸甜醬」使用台灣青梅製成，有著微酸帶甜的風味；「蘋果韓辣醬」則以蘋果丁配上濃郁辣醬，辣中帶有水果酸甜；「香草起司醬」則是將帕瑪森起司為底的起司醬配上香草，營造出柔和的層次感。單口味每袋3包入，售價135元

拿坡里推出中秋方案，1公斤腿排桶319元、2公斤腿排桶599元。圖／拿坡里提供
拿坡里推出中秋方案，1公斤腿排桶319元、2公斤腿排桶599元。圖／拿坡里提供

起司 中秋節 披薩

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