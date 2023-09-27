叫「月娥」、扮嫦娥免費入園！中秋全台樂園優惠一次看

中秋連假（9月29日至10月1日）即將到來，各觀光遊樂園推出不同的優惠，像是名字對中「嫦娥奔月」中的指定兩個字，就能免費入園；名叫「月娥」同音同字，且順序一致享免費門票，也有業者推出「嫦娥扮裝」優惠，敢秀就有機會享好禮。

中秋連假期間，義大世界推出尋找「月娥」的活動，只要是同音同字而且順序一致、不得拆分，原價899元的門票直接免費。遠雄海洋公園推出不分男女，只要穿古裝扮成嫦娥，並在入口處打卡上傳臉書或IG，就能免費暢遊。六福村主題遊樂園則是裝扮成嫦娥、后羿、玉兔或狼人，就可以享有499元的入園優惠價。

交通部觀光署表示，中秋連假是開學後第一個連續假期，觀光遊樂園鎖定親子客群，小人國主題樂園推出未滿12歲憑健保卡現場購票，入園優惠票價只要100元。麗寶樂園12歲以下探索世界或馬拉灣雙園擇一，門票只要99元。西湖渡假村12歲以下兒童只要有成人陪同，門票直接免費。

另外，頑皮世界6歲以下小朋友免費，6歲以上門票打6折（480元），還加碼送60元入園消費折抵券。小叮噹科學主題樂園則推出3歲以下免費入園。野柳海洋世界同樣打出3歲以下免費優惠，優惠時間從9月29日一直拉長到國慶日10月10日，共12天。

因應中秋烤肉潮，雲仙樂園推出免裝備烤肉，9月29日到30日舉辦2梯次的1日遊中秋烤肉宴專案，還有唱跳泰雅舞、搗麻糬與竹竿舞等娛樂活動。小墾丁渡假村也推出烤肉住房專案，預訂9月29日至30日住房專案，4人同行7600元。柳營尖山埤渡假村1泊2食四人同行在9月平日入住木屋合家歡家庭房，就能享有4999元優惠價，包含早餐、5人份烤肉食材及爐位。