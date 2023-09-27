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路易莎發表「超越精品咖啡」！全新CI、新門市同步亮相

聯合報／ 記者羅建怡／即時報導
每家新概念店都裝設有iDrip冠軍擬手沖智慧咖啡機，能在153秒內精準還原8段不同水量與秒數的沖煮手法。圖/路易莎提供
每家新概念店都裝設有iDrip冠軍擬手沖智慧咖啡機，能在153秒內精準還原8段不同水量與秒數的沖煮手法。圖/路易莎提供

路易莎重新詮釋「咖啡DNA」，重磅發表「BEYOND SPECIALTY超越精品咖啡」，引出更純粹的果香與甜味。此外，象徵全新發展策略的CI概念店，已在全台五十餘家門市改裝登場，民眾也可在150多家門市品飲「超越精品咖啡」，每天提供6支以上自選品項。

路易莎董事長黃銘賢今（27日）發表創新研發的「焠火輕焙」黃金豆，能更精準去除苦味、提煉出水果韻味、香氣與飽滿圓潤的甜味，並借鑒葡萄酒的「厭氧處理法」，創造如煙火般在口中釋放豐沛果香的舌尖旅行。

黃銘賢說，疫情改變人類DNA，讓他在衝擊沉潛中尋求突破，想重新詮釋「咖啡的DNA」。於是他前往咖啡的發源地衣索比亞，精選出300多支阿拉比卡夢幻品種，從生豆的處理到烘焙、沖煮逐步研究，想引出深藏在咖啡豆中的各種水果風味，「但是，當你把咖啡處理像水果般滋味的時候，那些被苦味遮蔽掉的所有瑕疵味道都會被放大」，經過兩年多的實驗，他終於喝到各種果香奔放的新韻味，去除咖啡惱人的苦味、酸味與厚重，這也是「BEYOND SPECIALTY超越精品咖啡」的新魅力。

路易莎同步發表全新CI，原有的橘色女人頭換成了白顏色，黑色鏤空的女神「添翼」，象徵啟航到嶄新的未來，同時，門市的招牌也由原來的橘色底、黑色路易莎字體，改成灰銀色浮雕設計，內裝也換成白色輕工業風，並以十多種選色搭配呈現不同的風格，揮別過去的木質色系。目前鎖定以40坪上下的中型店作為「BEYOND SPECIALTY超越精品咖啡概念店」，全台已開出50多間門市。

「BEYOND SPECIALTY超越精品咖啡概念店」是路易莎展店的新策略，未來新店無論大小都將採用全新CI。全台150多家門市每天提供6支以上超越精品咖啡，在內用熱的超越精品時，會附上一小杯冰的，更能感受咖啡在口中爆發的水果風韻。

黃銘賢表示，路易莎已經研發超過一百種超越精品咖啡，維持20多款品項經常替換，價格比一般手沖精品咖啡高出10元以上，他直指「這是路易莎擴大市場的新藍海」。據統計，目前台灣咖啡市場約800億，約有三成是黑咖啡的愛好者，而果香迷人的超越精品咖啡，還能吸引因苦味不喝咖啡、超過千億的茶飲消費者。

路易莎也將定期推出的黑卡尋豆師手沖優惠，全面升級為超越精品咖啡，咖啡豆也可享75折黑卡優惠價。此外，慶祝國際咖啡日，10月1日至3日每天11點前推出咖啡飲品75折優惠(不含手沖、特調及超越精品咖啡)。

全台150多家門市每天提供6支以上超越精品咖啡。圖/路易莎提供
全台150多家門市每天提供6支以上超越精品咖啡。圖/路易莎提供
「BEYOND SPECIALTY超越精品咖啡」能引出更純粹的果香與甜味。圖/路易莎提供
「BEYOND SPECIALTY超越精品咖啡」能引出更純粹的果香與甜味。圖/路易莎提供
超越精品咖啡概念店都裝設有iDrip冠軍擬手沖智慧咖啡機，用科技讓每一杯咖啡都超越精品。圖/路易莎提供
超越精品咖啡概念店都裝設有iDrip冠軍擬手沖智慧咖啡機，用科技讓每一杯咖啡都超越精品。圖/路易莎提供
路易莎發表全新CI，原有的橘色女人頭換成了白顏色，黑色鏤空的女神「添翼」，象徵啟航到嶄新的未來。圖/路易莎提供
路易莎發表全新CI，原有的橘色女人頭換成了白顏色，黑色鏤空的女神「添翼」，象徵啟航到嶄新的未來。圖/路易莎提供
路易莎董事長黃銘賢重新詮釋「咖啡的DNA」。圖/路易莎提供
路易莎董事長黃銘賢重新詮釋「咖啡的DNA」。圖/路易莎提供
路易莎創新研發「焠火輕焙」，打造果香風味顛覆想像的「BEYOND SPECIALTY超越精品咖啡」系列。圖/路易莎提供
路易莎創新研發「焠火輕焙」，打造果香風味顛覆想像的「BEYOND SPECIALTY超越精品咖啡」系列。圖/路易莎提供

咖啡 路易莎 DNA

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