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時尚風雨衣始祖K-WAY重返台灣 必收多巴胺配色拉鍊外套 女神卡卡、泰勒絲都愛穿！
女神卡卡、泰勒絲和貝克漢等人的愛牌K-WAY又回到台灣市場啦！選在信義誠品1樓設立期間快閃店，展示經典系列實用性與時尚感並重的服飾和配件，涵蓋服裝、鞋帽包袋，配色豐富多樣，讓每個人都可以找到自己最愛的品項。
K-WAY來自法國，創辦人坐在咖啡廳裡，看到在天氣驟變時想到，如何在雨天也能保持優雅態度？於是輕量、防水、透氣、可收納於口袋或繫於腰間、可輕便攜帶的時髦風雨衣誕生了，而且推出第一年就售出25萬件，不僅是Pac-A-Mac可收納風雨衣的創始者，品牌名也被收錄於法國、義大利辭典內。而時至今日K-Way已發展為生活風格品牌，更多次與不同品牌跨界合作，更多次登上巴黎、米蘭時裝周伸展台。
此次重返台灣市場所打造的快閃店，展示了專利Le Vrai彩虹外套，以及Klassic都會風格系列。強調輕盈舒適、抗撕裂、防曬、防水透氣等機能之外，並有保暖的面料如羊毛、羔羊絨、Thermore®與PrimaLoft®科技環保材質，搭配格紋、絎縫波浪紋等細節設計，和七彩繽紛、活潑鮮明配色，足以應對日常生活中多元場合的穿搭需求。除了有快閃店，台灣品牌官網亦將於10月上線，屆時將同步推出限定優惠品項，並在年底正式進駐誠品松菸開設旗艦門市。
迎接即將到來的中秋連假，外出總是會擔心天氣不穩的狀況嗎？PALLADIUM將經典潮鞋的防水機能延伸至服裝，採用超薄WATERPROOF⁺科技防水面料，以俐落功能性剪裁凸顯活動性能，推出多款防水外套，包含不對稱雙拉鍊防水衝鋒外套、連帽防水夾克以及防水軍裝夾克等防水外套，就算面對突如其來的下雨，依舊潮流不潮濕！
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