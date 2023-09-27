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法式高檔食材白玉蝸牛 平價小吃香腸也能吃得到

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
「白玉蝸牛」是法國高檔食材，目前在台東已有多家個體戶在養殖，世展會看準這產業發展能幫助地方弱勢，3年前與南方生活文創及中小企業合作，協助弱勢養殖白玉蝸牛，並開發多樣性產品。記者尤聰光／攝影
「白玉蝸牛」是法國高檔食材，目前在台東已有多家個體戶在養殖，世展會看準這產業發展能幫助地方弱勢，3年前與南方生活文創及中小企業合作，協助弱勢養殖白玉蝸牛，並開發多樣性產品。記者尤聰光／攝影

台東世界展望會與在地中小企業合作辦理「白玉蝸牛」在地創生成果發表，將蝸牛肉製成多樣性產品打入國內外市場外，也研發台灣首創蝸牛香腸，廣受好評，更創造機會改善偏鄉弱勢生計問題。

世界展望會產品經理盧偉岸說，選擇白玉蝸牛的產業，主要是台東無汙染的自然環境最適合不過，且對於弱勢朋友來說，養殖蝸牛較沒有太大的成本負擔，養殖品管做得好，產品自然獲肯定青睞。

「白玉蝸牛」是法國高檔食材，目前在台東已有多家個體戶在養殖，世展會看準這產業發展能幫助地方弱勢，3年前與南方生活文創及中小企業合作，協助弱勢養殖白玉蝸牛，並開發多樣性產品。

今天特別辦理「白玉蝸牛」在地創生成果發表，現場展出以蝸牛肉為主的食材及罐頭，並邀請與會人員試吃品嘗。大家對於蝸牛肉能做出豐富的料理都讚不絕口，直呼「吃蝸牛也能這麼高檔」。

其中最特別的是現場也首次將研發製成的蝸牛香腸亮相，這是國內第一個將蝸牛肉與豬肉混搭製作的香腸，目前由知名伴手禮名店天生牌香腸開發，試賣推出期間大受歡迎，已有民眾開始訂購。

合作的中小企業家林奕廷表示，養殖戶所飼養的白玉蝸牛，都必須經過嚴格的檢驗，包括土壤、水源，飼料也必須是純天然無毒的，才能孕育出品質健康的蝸牛，目前除國內市場，也行銷到港澳。

養殖戶張正雄說，白玉蝸牛從小就是在嚴格品管的環境中生長，環境稍微不對，就會死亡，可以說是嬌生慣養的蝸牛，和一般非洲蝸牛不一樣，當然料理出來肉質、口感也有很大差別。

「白玉蝸牛」首次研發製成的蝸牛香腸亮相，這是國內第一個將蝸牛肉與豬肉混搭製作的香腸，目前由知名伴手禮名店天生牌香腸開發，試賣推出期間大受歡迎，已有民眾開始訂購。記者尤聰光／攝影
「白玉蝸牛」首次研發製成的蝸牛香腸亮相，這是國內第一個將蝸牛肉與豬肉混搭製作的香腸，目前由知名伴手禮名店天生牌香腸開發，試賣推出期間大受歡迎，已有民眾開始訂購。記者尤聰光／攝影
台東世界展望會與在地中小企業合作辦理「白玉蝸牛」在地創生成果發表，將蝸牛肉製成多樣性產品打入國內外市場外，也研發台灣首創蝸牛香腸，廣受好評，更創造機會改善偏鄉弱勢生計問題。記者尤聰光／攝影
台東世界展望會與在地中小企業合作辦理「白玉蝸牛」在地創生成果發表，將蝸牛肉製成多樣性產品打入國內外市場外，也研發台灣首創蝸牛香腸，廣受好評，更創造機會改善偏鄉弱勢生計問題。記者尤聰光／攝影

蝸牛 台東 食材

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