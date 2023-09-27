身分證有「1、0」兩碼！「烏魚子、和牛」吃到飽

10月即將迎來4日連假，許多民眾也安排出遊、用餐行程。馬辣集團集結旗下8個品牌，自10月1日至10月31日期間，推出升級優惠。凡2成人以上同行，其中一名代表的身分證／健保卡／護照號碼含「1、0」任兩碼（可重複），或姓名中含「雙十國慶」任一字（可同音），且提早一日以上預訂並告知參與活動，就可享不同方案，包括「升級烏魚子吃到飽」、「升級胭脂蝦、藍鑽蝦吃到飽」等優惠。

【熊一頂級燒肉】

不限時段，選擇指定方案「大關燒肉、橫綱燒肉」，全桌可享「美國見島和牛吃到飽」。

【哞哞屋和牛燒肉】

不限時段，選擇指定方案「夢幻世界三大和牛」，可享「雲林北港烏魚子吃到飽」、「BarRoyal德國氣泡酒」1瓶，限量500瓶，送完為止。

【夯下去新潮和牛燒肉】

不限時段，選擇指定方案「極上雙和牛牛排放題」，全桌可享「雲林北港烏魚子吃到飽」。

【馬辣頂級麻辣鴛鴦火鍋】

不限時段、不限方案，全桌可享「XXL東石大蛤吃到飽」。

【新馬辣經典麻辣鍋】

不限時段，選擇指定方案「極上雙和牛」，全桌可享「雙蝦盛宴－基隆胭脂蝦、阿拉伯藍鑽蝦吃到飽」。數量有限，售完為止。

【新馬辣經典麻辣鍋Plus+】

不限時段，選擇指定方案「極上雙和牛」，全桌可享「雙蝦盛宴－基隆胭脂蝦、阿拉伯藍鑽蝦吃到飽」。數量有限，售完為止。

【涮樂和牛鍋物】

不限時段，選擇指定方案「極上和牛放題」可享「期間限定活動品－炙燒烏魚子握壽司」每成人一份。

不限時段，選擇指定方案「極上雙和牛放題」可享「期間限定活動品－炙燒烏魚子握壽司」吃到飽。

【狗一下居酒食堂】

不限時段，全桌單點消費滿1,000元，即贈「香烤鮭魚肚」1份（價值200元），可累贈。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康