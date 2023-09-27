快訊

研究推薦杏仁是減肥絕佳補充食物 但非每個人吃都能瘦！專家提醒1件事是關鍵

iPhone 15 Pro過熱是台積電3nm搞鬼？他揪1元凶：不改善將影響出貨

大火究責！內政部：明揚是工業倉儲 屏縣府未列公共危險物品場所

聽新聞
test
0:00 / 0:00

身分證有「1、0」兩碼！「烏魚子、和牛」吃到飽

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
涮樂和牛指定方案，享「炙燒烏魚子握壽司」吃到飽 。圖／馬辣提供
涮樂和牛指定方案，享「炙燒烏魚子握壽司」吃到飽 。圖／馬辣提供

10月即將迎來4日連假，許多民眾也安排出遊、用餐行程。馬辣集團集結旗下8個品牌，自10月1日至10月31日期間，推出升級優惠。凡2成人以上同行，其中一名代表的身分證／健保卡／護照號碼含「1、0」任兩碼（可重複），或姓名中含「雙十國慶」任一字（可同音），且提早一日以上預訂並告知參與活動，就可享不同方案，包括「升級烏魚子吃到飽」、「升級胭脂蝦、藍鑽蝦吃到飽」等優惠。

【熊一頂級燒肉】

不限時段，選擇指定方案「大關燒肉、橫綱燒肉」，全桌可享「美國見島和牛吃到飽」。

【哞哞屋和牛燒肉】

不限時段，選擇指定方案「夢幻世界三大和牛」，可享「雲林北港烏魚子吃到飽」、「BarRoyal德國氣泡酒」1瓶，限量500瓶，送完為止。

【夯下去新潮和牛燒肉】

不限時段，選擇指定方案「極上雙和牛牛排放題」，全桌可享「雲林北港烏魚子吃到飽」。

【馬辣頂級麻辣鴛鴦火鍋】

不限時段、不限方案，全桌可享「XXL東石大蛤吃到飽」。

【新馬辣經典麻辣鍋】

不限時段，選擇指定方案「極上雙和牛」，全桌可享「雙蝦盛宴－基隆胭脂蝦、阿拉伯藍鑽蝦吃到飽」。數量有限，售完為止。

【新馬辣經典麻辣鍋Plus+】

不限時段，選擇指定方案「極上雙和牛」，全桌可享「雙蝦盛宴－基隆胭脂蝦、阿拉伯藍鑽蝦吃到飽」。數量有限，售完為止。

【涮樂和牛鍋物】

不限時段，選擇指定方案「極上和牛放題」可享「期間限定活動品－炙燒烏魚子握壽司」每成人一份。

不限時段，選擇指定方案「極上雙和牛放題」可享「期間限定活動品－炙燒烏魚子握壽司」吃到飽。

【狗一下居酒食堂】

不限時段，全桌單點消費滿1,000元，即贈「香烤鮭魚肚」1份（價值200元），可累贈。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

新馬辣、新馬辣Plus+指定方案，可升級「雙蝦吃到飽」。圖／馬辣提供
新馬辣、新馬辣Plus+指定方案，可升級「雙蝦吃到飽」。圖／馬辣提供
熊一選擇指定方案，可升級見島和牛吃到飽。圖／馬辣提供
熊一選擇指定方案，可升級見島和牛吃到飽。圖／馬辣提供
狗一下滿額加贈「香烤鮭魚肚」。圖／馬辣提供
狗一下滿額加贈「香烤鮭魚肚」。圖／馬辣提供
馬辣指定方案可升級「東石大蛤吃到飽」。圖／馬辣提供
馬辣指定方案可升級「東石大蛤吃到飽」。圖／馬辣提供
夯下去指定方案可升級「烏魚子吃到飽」。圖／馬辣提供
夯下去指定方案可升級「烏魚子吃到飽」。圖／馬辣提供
哞哞屋指定方案，升級「烏魚子吃到飽」。圖／馬辣提供
哞哞屋指定方案，升級「烏魚子吃到飽」。圖／馬辣提供

吃到飽 基隆

延伸閱讀

Disney+推全新付費方案 業界：訂單月最貴 年繳省一半

高通與公平會和解卻在台裁員 公平會：未影響和解方案

變相漲價？Disney+公布台灣全新訂閱方案 11月起適用

雲林TPASS通勤月票方案未過關 將力拚10月中旬複審

相關新聞

身分證有「1、0」兩碼！「烏魚子、和牛」吃到飽

10月即將迎來4日連假，許多民眾也安排出遊、用餐行程。馬辣集團集結旗下8個品牌，自10月1日至10月31日期間，推出升級...

今起開喝！星巴克連2天「買一送一」星冰樂、抹茶那堤通通有

今起開喝！星巴克買一送一又來了，迎接教師節到來，星巴克宣布，今、明兩天（9月27日至28日）指定飲品「買1送1」，包括冷...

北市美食月「鍋際大賞」 60家店發票登錄抽總獎金40萬

台北市今年的美食月以鍋物為主題，精挑細選出「饗宴鍋物組」、「經典鍋物組」各十組，並從10月1日到31日攜手北市60家火鍋...

路易莎發表「超越精品咖啡」！全新CI、新門市同步亮相

路易莎重新詮釋「咖啡的DNA」，重磅發表「BEYOND SPECIALTY超越精品咖啡」，引出更純粹的果香與甜味。此外，...

時尚風雨衣始祖K-WAY重返台灣 必收多巴胺配色拉鍊外套 女神卡卡、泰勒絲都愛穿！

女神卡卡、泰勒絲和貝克漢等人的愛牌K-WAY又回到台灣市場啦！選在信義誠品1樓設立期間快閃店，展示經典系列實用性與時尚感並重的服飾和配件，涵蓋服裝、鞋帽包袋，配色豐富多樣，讓每個人都可以找到自己最愛的品項。

法式高檔食材白玉蝸牛 平價小吃香腸也能吃得到

台東世界展望會與在地中小企業合作辦理「白玉蝸牛」在地創生成果發表，將蝸牛肉製成多樣性產品打入國內外市場外，也研發台灣首創...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦