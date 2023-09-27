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這是要可愛死誰啦！Ralph Lauren推出期間限定LINE貼圖 招牌Polo熊萌翻眾人

聯合報／ 記者曾智緯／即時報導
Ralph Lauren的台灣LINE官方帳號推出首波限定貼圖，將最會穿衣服的Polo熊換上品牌經典服裝，展現精緻生活的多變樣貌。圖／Ralph Lauren提供
Ralph Lauren的台灣LINE官方帳號推出首波限定貼圖，將最會穿衣服的Polo熊換上品牌經典服裝，展現精緻生活的多變樣貌。圖／Ralph Lauren提供

時尚品牌Ralph Lauren的經典Polo熊，此次化身成16款超萌LINE貼圖，可愛模樣讓人迫不及待想下載！這也是Ralph Lauren首度針對LINE使用者，所推出的正式貼圖，讓全世界衣Q最高的Polo熊陪大家在通訊軟體上聊天。

Ralph Lauren的台灣LINE官方帳號推出首波限定貼圖，將最會穿衣服的Polo熊換上品牌經典服裝，包括Polo衫、雙排釦條紋西裝及板球針織上衣，展現精緻生活的多變樣貌。16張限定貼圖不僅時尚可愛，亦非常實用，還添加了「OK」、「THANK YOU」、「GOOD MORNING」等日常用語，讓Polo熊化身聊天萌寵，自即日到10月26日只加入Ralph Lauren台灣LINE官方帳號好友，即可下載限定貼圖，可使用約6個月。加入Ralph Lauren台灣LINE官方帳號好友，不僅能獲取限定貼圖，完成註冊並至實體門店綁定後還可體驗線上一對一的尊榮服務。

CASIO旗下的Baby-G與華納兄弟的「Looney Tunes」動畫知名角色崔弟（Tweety Bird）攜手推出聯名BGD-565TW表款。圖／CASIO提供
CASIO旗下的Baby-G與華納兄弟的「Looney Tunes」動畫知名角色崔弟（Tweety Bird）攜手推出聯名BGD-565TW表款。圖／CASIO提供

說到可愛風格，CASIO旗下的Baby-G也沒在客氣！與華納兄弟的「Looney Tunes」動畫知名角色崔弟（Tweety Bird）攜手推出聯名BGD-565TW表款。全新腕表外觀部分採用復古色調配上異想天開的設計，精準捕捉這個角色可愛、活潑形象。整體的霧面米色配色靈感源自崔弟外貌，表帶環配色選用金絲雀黃，並在錶帶上印有「TWEETY」logo， 表盤則採用BABY-G原創美術拼貼設計，而當LED背光亮起時還會有崔弟的身影出現在液晶顯示螢幕上，背蓋上也刻有其招牌姿勢，並搭配獨特的外盒包裝。

Baby-G聯名崔弟系列BGD-565TW表款，3,500元。圖／CASIO提供
Baby-G聯名崔弟系列BGD-565TW表款，3,500元。圖／CASIO提供

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