快訊

鳳凰電視台主持人與秦剛爆婚外情 英媒：去年在美代孕生子

專題／雲端尋戰友！數位原生世代社群化學習 「線上讀書會」沒達標還會被踢出去…？

遭人身威脅！「好油」版主打破沉默「不應該這樣被擊倒」 清晨刪文

6歲以下免門票 頑皮世界秋節「兔兔樂園」最萌天上宮闕

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導
頑皮世界中秋連假推一票玩三園，,未滿6歲遊客免費。圖 ／業者提供
頑皮世界中秋連假推一票玩三園，,未滿6歲遊客免費。圖 ／業者提供

中秋近，台南學甲頑皮世界野生動物園將園區內的《兔兔樂園》動物區，打造成為最萌天上宮闕。同時也推出6歲以下免門票等系列優惠，邀請遊客來感受秋節歡樂氣氛。

頑皮世界每到節日都會推出應景主題活動，傳說中玉兔搗著藥、陪伴嫦娥居住神祕月宮；這回將動物食盆製作成月餅造型，像極了巨大的月光寶盒。

結果一打開，原本在一旁打盹的兔子們瞬間湧上，裡頭放滿牠們最愛的百慕達草、甜燕麥和新鮮蔬菜。這個由保育員精心準備的「月餅」，兔子們盡情享用，還有幾隻啃著木盒開心磨牙，萌度爆表。

而為讓秋節更有氣氛，頑皮世界本月29至10月1日中秋連假，推出系列兔子活動；除將「兔兔樂園」布置成天上宮闕，入口處還擺放了杵與缽等道具，邀請遊客們幫忙搗藥的拍照打卡點；還有教育知識性十足的「Keeper’s Talk動物解說」及「動物健檢櫥窗」活動，讓大家更了解兔子習性。

園區中秋連假同步推出兔子系列特色餐點；包括「頑皮兔樂園-茄汁牛肉」、「兔兔奔月-冰淇淋氣泡飲」、「兔兔義式冰淇淋」、「柚香燒肉套餐」，要讓遊客盡情玩、開心吃。

此外，中秋連假也推出一票玩三園，動物園、水樂園、遊樂館一票到底無限暢遊，未滿6歲免費入園(幼童票原價560元)超值優惠；六歲以上門票6折起，購買全票優惠480元(原價700元)或學童票優惠380元(原價600元)，均加碼送60元園內消費抵用券。

由保育員精心準備裝有百慕達草、甜燕麥和新鮮蔬菜的「月餅」，兔子們正盡情享用。圖 ／業者提供
由保育員精心準備裝有百慕達草、甜燕麥和新鮮蔬菜的「月餅」，兔子們正盡情享用。圖 ／業者提供
頑皮世界中秋連假推出兔子系列特色餐點。圖 ／業者提供
頑皮世界中秋連假推出兔子系列特色餐點。圖 ／業者提供

中秋 兔兔 連假

延伸閱讀

中秋十大禁忌！不可以用手指月亮、女生招桃花「快掀開瀏海」

昆山秋節燈會 深化兩岸交流

出遊注意！中秋連假將登場 桃園南下匝道全高乘載管制

中秋連假遊高雄各大景點看這 西子灣禁遊覽車、旗津禁機車進入

相關新聞

變相漲價？Disney+公布台灣全新訂閱方案 11月起適用

已經傳了好幾次要漲價的Disney+，稍早正式宣布將在台灣地區推出全新方案與價格，從2023年11月1日起，新訂閱之用戶...

每顆近百元的咖啡膠囊！Nespresso推首款特有品種N°20

每顆咖啡膠囊近百元、強調可媲美世界最珍稀咖啡的N°20，即起登台。這也是 Nespresso推出的第一款特有品種咖啡，...

6歲以下免門票 頑皮世界秋節「兔兔樂園」最萌天上宮闕

中秋近，台南學甲頑皮世界野生動物園將園區內的《兔兔樂園》動物區，打造成為最萌天上宮闕。同時也推出6歲以下免門票等系列優惠...

24春夏時裝周／黑化JISOO、白色仙女迪麗熱巴同賞Dior

Dior於巴黎時間9月26日發表女裝創意總監Maria Grazia Chiuri創作的2024春夏女裝系列，包括BLA...

Instagram訂閱功能台灣上線 享4大專屬功能還有小皇冠

繼去年率先在美國推出Instagram訂閱功能，Meta稍早宣布將此功能拓展至台灣，開放給擁有超過1萬以上追蹤者，並符合...

春節遊京都 啖鴨鍋丹波牛

明年春節，到日本京都吃美食過新年。品嘗丹後半島間人港的「夢幻間人蟹」、京都鳥名子人氣名物「鴨鍋」、日本最具歷史和牛肉「丹...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦