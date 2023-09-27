6歲以下免門票 頑皮世界秋節「兔兔樂園」最萌天上宮闕

中秋近，台南學甲頑皮世界野生動物園將園區內的《兔兔樂園》動物區，打造成為最萌天上宮闕。同時也推出6歲以下免門票等系列優惠，邀請遊客來感受秋節歡樂氣氛。

頑皮世界每到節日都會推出應景主題活動，傳說中玉兔搗著藥、陪伴嫦娥居住神祕月宮；這回將動物食盆製作成月餅造型，像極了巨大的月光寶盒。

結果一打開，原本在一旁打盹的兔子們瞬間湧上，裡頭放滿牠們最愛的百慕達草、甜燕麥和新鮮蔬菜。這個由保育員精心準備的「月餅」，兔子們盡情享用，還有幾隻啃著木盒開心磨牙，萌度爆表。

而為讓秋節更有氣氛，頑皮世界本月29至10月1日中秋連假，推出系列兔子活動；除將「兔兔樂園」布置成天上宮闕，入口處還擺放了杵與缽等道具，邀請遊客們幫忙搗藥的拍照打卡點；還有教育知識性十足的「Keeper’s Talk動物解說」及「動物健檢櫥窗」活動，讓大家更了解兔子習性。

園區中秋連假同步推出兔子系列特色餐點；包括「頑皮兔樂園-茄汁牛肉」、「兔兔奔月-冰淇淋氣泡飲」、「兔兔義式冰淇淋」、「柚香燒肉套餐」，要讓遊客盡情玩、開心吃。