24春夏時裝周／黑化JISOO、白色仙女迪麗熱巴同賞Dior

Dior於巴黎時間9月26日發表女裝創意總監Maria Grazia Chiuri創作的2024春夏女裝系列,包括BLACKPINK成員JISOO與迪麗熱巴等在內品牌大使都現身看秀。JISOO和安雅泰勒喬伊(Anya Taylor-Joy)都選擇一身黑,搶先穿上2024春夏季系列的JISOO還有別以往地畫上黑色上下眼線,展現有別以往公主風的酷帥造型。一身飄逸雪白絲質長洋裝的迪麗熱巴則展現出品牌品牌的優雅氣息。其他品牌大使包括莎莉賽隆(Charlize Theron)、珍妮佛羅倫斯(Jennifer Lawrence)等好萊塢巨星影后也都現身看秀,星光逼人。

出如夢似幻的2024春夏時裝系列從對「現在」的意義深度反思後,將其解讀視為是「過去」與「未來」的並存,在新作中持續探索女性氣質與女權主義間的關係,重新探索跨越時代的「女巫」太念:她們是母系神祇知識的守護者、亦是植物科學的傳承者,對自然界中的時序懷抱敬意。

服裝的線條洋溢中世紀與建築風格,搭配藉男裝精神製作的夾克,布料則以撕、裂、與燃燒等元素建構成;粉灰、洋甘菊、以及如愛情靈藥的淡粉色為主要色系,深具Dior象徵性的Mille-fleurs圖騰以深色系登場,花朵成為反白X光圖樣,圖樣組成元素則有不同的月相、預示著不同季節的太陽、藥草、奇幻動物等,也穿插於蕾絲、刺繡之中。針織衫順著身體曲線輕撫刻畫出身形,具包覆性卻又不過於束縛,性感而溫暖,是本季的重要單品。