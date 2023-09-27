24春夏時裝周／黑化JISOO、白色仙女迪麗熱巴同賞Dior
Dior於巴黎時間9月26日發表女裝創意總監Maria Grazia Chiuri創作的2024春夏女裝系列，包括BLACKPINK成員JISOO與迪麗熱巴等在內品牌大使都現身看秀。JISOO和安雅泰勒喬伊（Anya Taylor-Joy）都選擇一身黑，搶先穿上2024春夏季系列的JISOO還有別以往地畫上黑色上下眼線，展現有別以往公主風的酷帥造型。一身飄逸雪白絲質長洋裝的迪麗熱巴則展現出品牌品牌的優雅氣息。其他品牌大使包括莎莉賽隆（Charlize Theron）、珍妮佛羅倫斯（Jennifer Lawrence）等好萊塢巨星影后也都現身看秀，星光逼人。
出如夢似幻的2024春夏時裝系列從對「現在」的意義深度反思後，將其解讀視為是「過去」與「未來」的並存，在新作中持續探索女性氣質與女權主義間的關係，重新探索跨越時代的「女巫」太念：她們是母系神祇知識的守護者、亦是植物科學的傳承者，對自然界中的時序懷抱敬意。
服裝的線條洋溢中世紀與建築風格，搭配藉男裝精神製作的夾克，布料則以撕、裂、與燃燒等元素建構成；粉灰、洋甘菊、以及如愛情靈藥的淡粉色為主要色系，深具Dior象徵性的Mille-fleurs圖騰以深色系登場，花朵成為反白X光圖樣，圖樣組成元素則有不同的月相、預示著不同季節的太陽、藥草、奇幻動物等，也穿插於蕾絲、刺繡之中。針織衫順著身體曲線輕撫刻畫出身形，具包覆性卻又不過於束縛，性感而溫暖，是本季的重要單品。
沉浸式氛圍會場裝飾藝術家Elena Bellantoni的「NOT HER」藝術作品，彰顯對意圖將女性束縛於既定框架與思維的抗拒。秀場空間中設計了大型影像裝置布滿各個牆面，模擬機械翻頁裝置以普普風展現多名女性相繼出現的身影（包括藝術家本人），並藉由類性別歧視廣告的意象與反骨文字回應主流對女性的刻板印象: 「It's not her, she's no longer all that 」。
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