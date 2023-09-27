Instagram訂閱功能台灣上線 享4大專屬功能還有小皇冠

繼去年率先在美國推出Instagram訂閱功能，Meta稍早宣布將此功能拓展至台灣，開放給擁有超過1萬以上追蹤者，並符合《合作夥伴營利政策》的創作者自行選擇開啟訂閱功能，讓粉絲可透過實際行動表達對創作者的支持，也幫助更多本土創作者將心力更專注於多元的內容創作。

符合條件的創作者可以設定自選的月費、開啟個人檔案中的訂閱按鈕，並提供訂閱者專屬的內容及福利，像是訂閱者專屬貼文、Reels及直播，限時動態及動態精選、廣播專區及社交專區。追蹤者只需在該創作者個人檔案中按「訂閱」的皇冠圖示，即可依序完成操作，獨享轉數貼文或Reels內容，訂閱者的留言及訊息旁也看到訂閱者專屬紫色皇冠徽章，而限時動態也將有紫色光圈環繞。

Meta表示，Instagram未從其中收取任何收益分潤，創作者將享有所有的訂閱收入，而Google與Apple則會收取30%的應用程式內購買手續費。