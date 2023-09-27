變相漲價？Disney+公布台灣全新訂閱方案 11月起適用

已經傳了好幾次要漲價的Disney+，稍早正式宣布將在台灣地區推出全新方案與價格，從2023年11月1日起，新訂閱之用戶將適用於全新方案，共有標準與高級2種方案，標準方案的費用為每月270元或每年2,790元，高級方案的費用則為每月320元或每年3,280元。

Disney+目前的訂閱方案為每月270元，或一次繳納年費2,790元，就能享受4個裝置同時觀賞、10個裝置無線下載，最多7個不同使用者，並且享受個人化推薦介面、家長模式、GroupWatch等貼心功能。在2023年10月31日前已經訂閱的現有用戶，將從11月1日起優惠升級為Disney+高級方案，並將自12月6日起依計費周期陸續以調整後的價格計價。

標準與高級方案之不同之處在於可同時觀賞裝置數上限以及支援的音質與影像品質，標準方案的可同時收看裝置降為2台，最高支援1080p、5.1聲道表現；高級方案則是最高支援4K超高畫質、HDR，以及杜比全景聲。