LV X 草間彌生終極之作 《創造無極限》精裝書來了

路易威登（Louis Vuitton，簡稱LV）與日本藝術家草間彌生（Yayoi Kusama）的聯名設計席捲全球，如今，路易威登推出《創造無極限：草間彌生 x 路易威登》（Creating Infinity: Yayoi Kusama x Louis Vuitton）一書，帶領讀者走進於這位開創性藝術家的作品，以及在她所設計完全創新的時裝系列中，探索激發與路易威登合作靈感的基本藝術主題。本書將於2023年9月29日出版發售，將於路易威登專賣店中販賣，售價為台幣13,500元。

在義大利《VOGUE》雜誌創意總監費爾迪南多韋爾德里（Ferdinando Verderi）與出版商Rizzoli and Rizzoli編輯伊莎貝爾維內羅（Isabel Venero）的指導下，草間彌生罕見親筆替此書寫下序言，而書中也集結了資深時尚作家Jo-Ann Furniss對這次合作的深入探討，還有LV上一任女裝創意總監「小馬哥」（Marc Jacobs）對雙方合作起源的回憶。

曾策劃過重要的草間彌生作品展的策展人吉竹美香（Mika Yoshitake）和Philip Larratt-Smith在書中提出了專業的見解，知名名策展人兼倫敦Serpentine Galleries藝術總監Hans Ulrich Obrist則是與草間彌生的長期專家建畠晢（Akira Tatehata）進行了一場精采的對談。