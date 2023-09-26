LV X 草間彌生終極之作 《創造無極限》精裝書來了
路易威登（Louis Vuitton，簡稱LV）與日本藝術家草間彌生（Yayoi Kusama）的聯名設計席捲全球，如今，路易威登推出《創造無極限：草間彌生 x 路易威登》（Creating Infinity: Yayoi Kusama x Louis Vuitton）一書，帶領讀者走進於這位開創性藝術家的作品，以及在她所設計完全創新的時裝系列中，探索激發與路易威登合作靈感的基本藝術主題。本書將於2023年9月29日出版發售，將於路易威登專賣店中販賣，售價為台幣13,500元。
在義大利《VOGUE》雜誌創意總監費爾迪南多韋爾德里（Ferdinando Verderi）與出版商Rizzoli and Rizzoli編輯伊莎貝爾維內羅（Isabel Venero）的指導下，草間彌生罕見親筆替此書寫下序言，而書中也集結了資深時尚作家Jo-Ann Furniss對這次合作的深入探討，還有LV上一任女裝創意總監「小馬哥」（Marc Jacobs）對雙方合作起源的回憶。
曾策劃過重要的草間彌生作品展的策展人吉竹美香（Mika Yoshitake）和Philip Larratt-Smith在書中提出了專業的見解，知名名策展人兼倫敦Serpentine Galleries藝術總監Hans Ulrich Obrist則是與草間彌生的長期專家建畠晢（Akira Tatehata）進行了一場精采的對談。
除此之外，為了向草間彌生在文化社會不同面向的影響致敬，本書收錄了多位當今最傑出的當代藝術家與音樂家的想法，包括Arca、Katherine Bradford、Anne Imhof、Ryan McNamara、Raúl de Nieves、Ryan Trecartin、Nora Turato和Jacolby Satterwhit，包括他們對草間彌生帶來深遠影響的看法，以及她透過著名的圓點和鏡面球體創造奇幻世界的非凡能力，快樂地表現出她對藝術與宇宙深切思考的哲學。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言