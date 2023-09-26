慶中秋！全家便利商店限時5天推「百大夯品同品牌、同價位第3件0元」

中秋連假不論闔家團聚或與三五好友歡樂烤肉，都需要零食、飲料相伴，全家便利商店與消費者共同歡慶中秋，9月27日至10月1日限時5天推出精選百大夯品超值優惠，不限會員購買指定商品，可享同品牌、同價位第3件0元，包括FamiCollection海鹽焦糖雙味爆米花、海鹽薯條、古早味紅茶、檸檬蜂蜜水等眾多飲料、零食、冰品等超過百樣商品都享有優惠，另有樂事、乖乖、義美等品牌指定商品；此外，活動期間搭配使用全盈+PAY單筆消費滿250元再加碼贈送100元購物金（限單筆消費滿300元使用1張100元購物金，使用期限至10月31日）。

Let’s Café也有優惠，9月29日至10月1日中秋連假限時3天，全家便利商店Let’s Café於會員APP「隨買跨店取」推出大杯經典與單品咖啡皆享有多杯組合1,001元超值優惠，包含大杯經典拿鐵33杯、大杯經典美式咖啡40杯、大杯單品拿鐵17杯、大杯單品美式咖啡18杯等共4種組合，每組特價1,001元，最低享有53折優惠（冰熱不限，每會員每品項限購1組、兌換期限至2024年9月30日）。

每周末的全家便利商店「康康5」中秋連假同樣不缺席，9月29日至10月1日推出Let’s Café特濃拿鐵、私品茶仙女珍珠醇奶茶、Cheers強氣泡水、UCC無糖咖啡、曠世奇派玫瑰鹽巧克力大雪糕、老楊經典原味方塊酥等皆享同品項買1送1優惠；另有花月嵐大蒜拳骨激辣拉麵兩件特價99元。