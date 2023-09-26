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到潮流店鋪大啖美式熱狗堡、喝復古冰飲就是夯！VANS與nico and ...跨界話題餐飲品牌

聯合報／ 記者曾智緯／即時報導
潮流運動品牌VANS以懷舊冰菓室風格為靈感，打造期間限定的「萬斯冰菓室」，營業至10月15日。圖／VANS提供
潮流運動品牌VANS以懷舊冰菓室風格為靈感，打造期間限定的「萬斯冰菓室」，營業至10月15日。圖／VANS提供

在潮流店鋪裡大啖話題美式熱狗堡，日系品牌nico and ...做到了！為了慶祝品牌來台六周年便與熱狗堡專賣店ALPHA DOGS攜手合作，於2023年9月29日至11月5日推出限定聯名餐飲。而潮鞋品牌VAN則與知名餐廳貓下去敦北俱樂部跨界，打造了期間限定復古冰果室，並提供限定飲品，趁著中秋、國慶連假到來，勢必要去怒吃一波兼打卡。

日本風格品牌niko and ...此次找來台北赤峰街的人氣名店ALPHA DOGS合作，以經典Logo的黑白配色為靈感，聯名款熱狗堡特別採用黑色調的竹炭麵包，除了必吃的經典口味外，還特別推出Mac n Cheese脆片口味，外酥內軟的麵包挾著熱狗，淋上蘸滿濃醇起士醬的通心粉，再搭配上香脆的多力多滋，多層次的口感絕對讓人大飽口福。不僅如此更提供聯名款巧克力起士蛋糕奶昔，香濃巧克力冰淇淋與酥脆的起士餅乾碰撞出甜鹹交織的風味，使人一喝就愛不釋口。

日本風格品牌niko and ...此次找來ALPHA DOGS合作，以經典Logo的黑白配色為靈感，熱狗堡特別採用黑色調的竹炭麵包，更提供聯名款巧克力起士蛋糕奶昔。
日本風格品牌niko and ...此次找來ALPHA DOGS合作，以經典Logo的黑白配色為靈感，熱狗堡特別採用黑色調的竹炭麵包，更提供聯名款巧克力起士蛋糕奶昔。

潮流運動品牌VANS不落人後，以懷舊冰菓室風格為靈感，打造期間限定的「萬斯冰菓室」，更和與貓下去敦北俱樂部攜手，提供限定飲品。集結了街頭潮流與木工手作體驗工坊的萬斯冰菓室，其中的冰菓 Bar帶領民眾穿梭時光隧道，回顧經典懷舊滋味。貓下去敦北俱樂部以VANS經典鞋款元素發想，提供現做蛋蜜汁和奶昔，讓人一邊體驗手作與選購潮玩、街頭風格服飾配件之於，還能飲用經典冰飲。

潮流運動品牌VANS與貓下去敦北俱樂部攜手，在萬斯冰菓室提供懷舊復古飲品。圖／VANS提供
潮流運動品牌VANS與貓下去敦北俱樂部攜手，在萬斯冰菓室提供懷舊復古飲品。圖／VANS提供

潮流運動品牌VANS與貓下去敦北俱樂部攜手，在萬斯冰菓室提供懷舊復古飲品。圖／VANS提供
潮流運動品牌VANS與貓下去敦北俱樂部攜手，在萬斯冰菓室提供懷舊復古飲品。圖／VANS提供

品牌 巧克力 熱狗

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