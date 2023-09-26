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影后凱特布蘭琪、茱麗葉畢諾許現身米蘭時裝周 只為力挺GIORGIO ARMANI 2024春夏大秀

聯合報／ 記者曾智緯／即時報導
茱麗葉畢諾許（左）與凱特布蘭琪（右）在大秀後，皆和Giorgio Armani先生開心合影。圖／摘自GIORGIO ARMANI facebook
茱麗葉畢諾許（左）與凱特布蘭琪（右）在大秀後，皆和Giorgio Armani先生開心合影。圖／摘自GIORGIO ARMANI facebook

義大利國寶設計師Giorgio Armani先生的同名高級品牌GIORGIO ARMANI 2024春夏大秀再次於米蘭時裝周壓軸登場，與之相襯的便是兩大影后凱特布蘭琪（Cate Blanchett）、茱麗葉畢諾許（Juliette Binoche）也特意擠進小小的發表場地，來向他她們心中的時尚大師致意。

影后凱特布蘭琪時常在紅毯上都選穿GIORGIO ARMANI的高級訂製服當作戰袍，現身品牌2024春夏大秀現場時，則搭配裝飾亮珠的連身褲裝，彰顯率性與強大氣場。而許久不見的法國影后茱麗葉畢諾許則挑選了黑色皮風衣搭配白T恤出席，簡約卻不失帥氣，兩人皆吸引媒體的關注。

影后凱特布蘭琪參（左）與米蘭時裝周，捧場GIORGIO ARMANI 2024春夏大秀。圖／摘自GIORGIO ARMANI facebook
影后凱特布蘭琪參（左）與米蘭時裝周，捧場GIORGIO ARMANI 2024春夏大秀。圖／摘自GIORGIO ARMANI facebook

2024春夏系列，Giorgio Armani先生以「共鳴」為主題來創作同名高級女裝，秀場選在米蘭市區他的豪邸中的小劇院來發表，因此使人倍感溫馨。秀後，Giorgio Armani先生更對媒體說「這一次沒有米色了」，的確看完GIORGIO ARMANI 2024春夏系列服裝秀，會讓人對於品牌印象煥然一新。今年89歲的大師也從善如流，暫時放下他鍾愛的米色調，取而代之的是香檳色和灰藍色、藍綠色和淡粉紅色等色澤。但Giorgio Armani先生可沒有捨棄帶有光澤感的面料，所以包含了各式綢緞和裝飾了金屬紗線的素材，依舊是這季的重點元素。

茱麗葉畢諾許（中）現身米蘭時裝周，只為力挺Giorgio Armani先生（右）。圖／摘自GIORGIO ARMANI facebook
茱麗葉畢諾許（中）現身米蘭時裝周，只為力挺Giorgio Armani先生（右）。圖／摘自GIORGIO ARMANI facebook

於是，可以看到鑲滿水晶的薄紗長裙精緻地層疊在褲子上，穿透感面料和羽毛交錯使用、大量珍珠構成的流蘇點綴於服裝上，藉以強調不斷變化的光影。時裝秀接近尾聲時，整個系列更加明亮，閃亮白色套裝點綴著精緻粉紅色，帶出低調的華麗感，更呼應了當前風行的「低調奢華」。而且值得一提的是整個系列都搭配了平底綁帶涼鞋或是高筒靴款，因此讓模特兒走動時都看起來十分自在，整體而言GIORGIO ARMANI又再次展現了流暢線條的高級時尚。

2024春夏系列，Giorgio Armani先生以「共鳴」為主題來創作同名高級女裝，秀場選在米蘭市區他的豪邸中的小劇院來發表。圖／GIORGIO ARMANI提供
2024春夏系列，Giorgio Armani先生以「共鳴」為主題來創作同名高級女裝，秀場選在米蘭市區他的豪邸中的小劇院來發表。圖／GIORGIO ARMANI提供

GIORGIO ARMANI 2024春夏系列可見香檳色俐落套裝加上直筒褲，簡約又不失優雅。圖／GIORGIO ARMANI提供
GIORGIO ARMANI 2024春夏系列可見香檳色俐落套裝加上直筒褲，簡約又不失優雅。圖／GIORGIO ARMANI提供

暫時放下了鍾愛的米色，GIORGIO ARMANI 2024春夏系列可以看到更多海洋色系運用。圖／GIORGIO ARMANI提供
暫時放下了鍾愛的米色，GIORGIO ARMANI 2024春夏系列可以看到更多海洋色系運用。圖／GIORGIO ARMANI提供

難以模仿的流暢線條剪裁以及豪華面料的使用，一直都是GIORGIO ARMANI招牌特色。圖／GIORGIO ARMANI提供
難以模仿的流暢線條剪裁以及豪華面料的使用，一直都是GIORGIO ARMANI招牌特色。圖／GIORGIO ARMANI提供

鑲滿水晶的薄紗長裙精緻地層疊、穿透感面料和羽毛交錯使用是GIORGIO ARMANI 2024春夏系列重點。圖／GIORGIO ARMANI提供
鑲滿水晶的薄紗長裙精緻地層疊、穿透感面料和羽毛交錯使用是GIORGIO ARMANI 2024春夏系列重點。圖／GIORGIO ARMANI提供

茱麗葉畢諾許（中）現身米蘭時裝周，只為力挺Giorgio Armani先生（右）。圖／摘自GIORGIO ARMANI facebook
茱麗葉畢諾許（中）現身米蘭時裝周，只為力挺Giorgio Armani先生（右）。圖／摘自GIORGIO ARMANI facebook
影后凱特布蘭琪參（左）與米蘭時裝周，捧場GIORGIO ARMANI 2024春夏大秀。圖／摘自GIORGIO ARMANI facebook
影后凱特布蘭琪參（左）與米蘭時裝周，捧場GIORGIO ARMANI 2024春夏大秀。圖／摘自GIORGIO ARMANI facebook
GIORGIO ARMANI 2024春夏系列可見香檳色俐落套裝加上直筒褲，簡約又不失優雅。圖／GIORGIO ARMANI提供
GIORGIO ARMANI 2024春夏系列可見香檳色俐落套裝加上直筒褲，簡約又不失優雅。圖／GIORGIO ARMANI提供
暫時放下了鍾愛的米色，GIORGIO ARMANI 2024春夏系列可以看到更多海洋色系運用。圖／GIORGIO ARMANI提供
暫時放下了鍾愛的米色，GIORGIO ARMANI 2024春夏系列可以看到更多海洋色系運用。圖／GIORGIO ARMANI提供
難以模仿的流暢線條剪裁以及豪華面料的使用，一直都是GIORGIO ARMANI招牌特色。圖／GIORGIO ARMANI提供
難以模仿的流暢線條剪裁以及豪華面料的使用，一直都是GIORGIO ARMANI招牌特色。圖／GIORGIO ARMANI提供
鑲滿水晶的薄紗長裙精緻地層疊、穿透感面料和羽毛交錯使用是GIORGIO ARMANI 2024春夏系列重點。圖／GIORGIO ARMANI提供
鑲滿水晶的薄紗長裙精緻地層疊、穿透感面料和羽毛交錯使用是GIORGIO ARMANI 2024春夏系列重點。圖／GIORGIO ARMANI提供
2024春夏系列，Giorgio Armani先生以「共鳴」為主題來創作同名高級女裝，秀場選在米蘭市區他的豪邸中的小劇院來發表。圖／GIORGIO ARMANI提供
2024春夏系列，Giorgio Armani先生以「共鳴」為主題來創作同名高級女裝，秀場選在米蘭市區他的豪邸中的小劇院來發表。圖／GIORGIO ARMANI提供

Armani 品牌 粉紅色 米蘭 凱特布蘭琪 茱麗葉畢諾許

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