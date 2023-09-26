影后凱特布蘭琪、茱麗葉畢諾許現身米蘭時裝周 只為力挺GIORGIO ARMANI 2024春夏大秀

義大利國寶設計師Giorgio Armani先生的同名高級品牌GIORGIO ARMANI 2024春夏大秀再次於米蘭時裝周壓軸登場，與之相襯的便是兩大影后凱特布蘭琪（Cate Blanchett）、茱麗葉畢諾許（Juliette Binoche）也特意擠進小小的發表場地，來向他她們心中的時尚大師致意。

影后凱特布蘭琪時常在紅毯上都選穿GIORGIO ARMANI的高級訂製服當作戰袍，現身品牌2024春夏大秀現場時，則搭配裝飾亮珠的連身褲裝，彰顯率性與強大氣場。而許久不見的法國影后茱麗葉畢諾許則挑選了黑色皮風衣搭配白T恤出席，簡約卻不失帥氣，兩人皆吸引媒體的關注。

影后凱特布蘭琪參（左）與米蘭時裝周，捧場GIORGIO ARMANI 2024春夏大秀。圖／摘自GIORGIO ARMANI facebook

2024春夏系列，Giorgio Armani先生以「共鳴」為主題來創作同名高級女裝，秀場選在米蘭市區他的豪邸中的小劇院來發表，因此使人倍感溫馨。秀後，Giorgio Armani先生更對媒體說「這一次沒有米色了」，的確看完GIORGIO ARMANI 2024春夏系列服裝秀，會讓人對於品牌印象煥然一新。今年89歲的大師也從善如流，暫時放下他鍾愛的米色調，取而代之的是香檳色和灰藍色、藍綠色和淡粉紅色等色澤。但Giorgio Armani先生可沒有捨棄帶有光澤感的面料，所以包含了各式綢緞和裝飾了金屬紗線的素材，依舊是這季的重點元素。

茱麗葉畢諾許（中）現身米蘭時裝周，只為力挺Giorgio Armani先生（右）。圖／摘自GIORGIO ARMANI facebook

於是，可以看到鑲滿水晶的薄紗長裙精緻地層疊在褲子上，穿透感面料和羽毛交錯使用、大量珍珠構成的流蘇點綴於服裝上，藉以強調不斷變化的光影。時裝秀接近尾聲時，整個系列更加明亮，閃亮白色套裝點綴著精緻粉紅色，帶出低調的華麗感，更呼應了當前風行的「低調奢華」。而且值得一提的是整個系列都搭配了平底綁帶涼鞋或是高筒靴款，因此讓模特兒走動時都看起來十分自在，整體而言GIORGIO ARMANI又再次展現了流暢線條的高級時尚。

2024春夏系列，Giorgio Armani先生以「共鳴」為主題來創作同名高級女裝，秀場選在米蘭市區他的豪邸中的小劇院來發表。圖／GIORGIO ARMANI提供

GIORGIO ARMANI 2024春夏系列可見香檳色俐落套裝加上直筒褲，簡約又不失優雅。圖／GIORGIO ARMANI提供

暫時放下了鍾愛的米色，GIORGIO ARMANI 2024春夏系列可以看到更多海洋色系運用。圖／GIORGIO ARMANI提供

難以模仿的流暢線條剪裁以及豪華面料的使用，一直都是GIORGIO ARMANI招牌特色。圖／GIORGIO ARMANI提供

鑲滿水晶的薄紗長裙精緻地層疊、穿透感面料和羽毛交錯使用是GIORGIO ARMANI 2024春夏系列重點。圖／GIORGIO ARMANI提供