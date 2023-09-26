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2024春夏時裝周TOD'S大玩「腰間」戲法 舒淇優雅曬BV

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
TOD’S展現都會女性的明快俐落，卻又偷渡了不為教條約束的愜意隨興感。圖／TOD'S提供（合成圖）
TOD’S展現都會女性的明快俐落，卻又偷渡了不為教條約束的愜意隨興感。圖／TOD'S提供（合成圖）

米蘭時裝周的2024春夏發表即將邁入尾聲，TOD’S與Bottega Veneta皆在日前發表了來年的最新春夏男女裝，無論是透過腰封的拆解與變形，又或是編織工藝的延伸再進化，展現出義大利人對於美與生活在先天上的才華，更有東方巨星舒淇、好萊塢女神莎朗史東現身，為時裝周與大秀本身，掀起又一波的星光熱浪。

TOD’S本季首先以全黑開場，黑色西裝外套、黑色手拿包、黑色百褶裙、黑色賽車皮手套但搭配一雙白色跟鞋，除展現都會女性的明快俐落，卻又偷渡了某種愜意、不為教條約束的自由隨興。腰部成為本季相當值得玩味的主題，除了去結構化的腰封大量出現在全系列中，甚至出現結合手套、宛如寬版腰帶的多口袋小包，勢必成為明年的超熱單品；柔軟的編織連身裙、寬鬆落肩的寬袖上衣與飄逸長褲，喚醒了春日的女性風情，鏤空洞洞針織衫、露趾編織涼鞋也適度讓身體透氣，但不過度賣弄性感，是屬於義式女子的古典婉約。

自2021年底接任Bottega Veneta品牌創意總監的Matthieu Blazy則繳出了可能是歷年來最搶眼的一張全新成績單：在包含編織工藝、空氣感The Pouch雲朵包、「BV綠」（Parakeet Green）的Bottega Veneta既有基礎上，2024春夏的Bottega Veneta呈現了一幅以「自由」為名的時髦速寫：反摺的短袖襯衫搭配上人字紋粗織長裙，而裙邊刻意加上的鬚鬚邊，在行進間卻演示了義式的隨性與粗獷；大面積、平口的連身皮革長裙，以鮮亮色彩展現出皮革折疊後的柔韌與層次疊加質感；看似隨意混織的毛衣、兩塊不同面料拼接的不規則洋裝、高領紅白拼接流蘇連身裙...一件又一件的單品帶來猶似土耳其濕拓畫（Ebru）的流動與藝術感。

最經典的莫過於壓軸的第70與72套，第70套鏤空女裝在一款編織的鏤空女裝上、再拼接以多個皮革球狀結構，讓人忍不住在心中發出宛如拉拉隊的歡呼聲，為之喝采！最後第72套則在黑色高領長袖連身長褲上，裝飾了大量為收編不規則的白色毛線，將瑕疵、不完美的大量細節聚合成黑色上的豐富表情，顛覆品牌既幾季常用美學DNA，但卻散發鮮明戲劇化風格，值得讓人為Bottega Veneta與品牌創意總監Matthieu Blazy，再一次掌聲鼓勵！

黑色連身長褲裝在表面上刻意拉出的白色線頭，營造了鮮明戲劇張力。圖／Bottega Veneta提供
黑色連身長褲裝在表面上刻意拉出的白色線頭，營造了鮮明戲劇張力。圖／Bottega Veneta提供
舒淇日前在米蘭時裝周期間，以Bottega Veneta時裝現身街頭，並配戴上品牌新款Gemelli包。圖／Bottega Veneta提供
舒淇日前在米蘭時裝周期間，以Bottega Veneta時裝現身街頭，並配戴上品牌新款Gemelli包。圖／Bottega Veneta提供
彩色的露趾跟鞋、隨意手抓的包款，讓本季TOD'S洋溢著親切的生活感。本季圖／TOD'S提供（合成圖）
彩色的露趾跟鞋、隨意手抓的包款，讓本季TOD'S洋溢著親切的生活感。本季圖／TOD'S提供（合成圖）
Bottega Veneta本季從手工製作與民族服飾得到靈感，並將植物葉、蘆葦、鸚鵡螺貝禮服等熱帶氛圍的元素注入時裝設計。圖／Bottega Veneta提供（合成圖）
Bottega Veneta本季從手工製作與民族服飾得到靈感，並將植物葉、蘆葦、鸚鵡螺貝禮服等熱帶氛圍的元素注入時裝設計。圖／Bottega Veneta提供（合成圖）
宛如從腰封解構而來的窄版腰帶再附2個收納口袋，別具造型感。圖／TOD'S提供
宛如從腰封解構而來的窄版腰帶再附2個收納口袋，別具造型感。圖／TOD'S提供
在鏤空服裝上「炸開」的一朵又一朵、以手工拼接皮料組成的球型裝飾，宛如拉拉隊般，營造出鼓動、歡快的情緒。圖／Bottega Veneta提供
在鏤空服裝上「炸開」的一朵又一朵、以手工拼接皮料組成的球型裝飾，宛如拉拉隊般，營造出鼓動、歡快的情緒。圖／Bottega Veneta提供
柔軟的連身編織削肩長裙，腰間的金屬尼龍腰帶更為整體畫龍點睛。圖／TOD'S提供
柔軟的連身編織削肩長裙，腰間的金屬尼龍腰帶更為整體畫龍點睛。圖／TOD'S提供
對於2024春夏新裝，Bottega Veneta品牌創意總監Matthieu Blazy表示，「我有一種想要重新與原始世界連接在一起的渴望，這就像收集貝殼，可以是美麗的、有意義或是毫無意義的，它意味著擁抱自由的形式，就如同這些服裝一樣，無拘無束，不受規則束縛。」圖／Bottega Veneta提供（合成圖）
對於2024春夏新裝，Bottega Veneta品牌創意總監Matthieu Blazy表示，「我有一種想要重新與原始世界連接在一起的渴望，這就像收集貝殼，可以是美麗的、有意義或是毫無意義的，它意味著擁抱自由的形式，就如同這些服裝一樣，無拘無束，不受規則束縛。」圖／Bottega Veneta提供（合成圖）
TOD'S品牌好友、日本女星榮倉奈奈也出席日前TOD'S 2024春夏發表。圖／TOD'S提供
TOD'S品牌好友、日本女星榮倉奈奈也出席日前TOD'S 2024春夏發表。圖／TOD'S提供
好萊塢女神莎朗史東（中）與TOD'S總裁Andrea Della、品牌創意總監Walter Chiapponi，在秀場邊一同合影。圖／TOD'S提供
好萊塢女神莎朗史東（中）與TOD'S總裁Andrea Della、品牌創意總監Walter Chiapponi，在秀場邊一同合影。圖／TOD'S提供

品牌 時裝周 米蘭

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