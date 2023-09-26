2024春夏時裝周TOD'S大玩「腰間」戲法 舒淇優雅曬BV

米蘭時裝周的2024春夏發表即將邁入尾聲，TOD’S與Bottega Veneta皆在日前發表了來年的最新春夏男女裝，無論是透過腰封的拆解與變形，又或是編織工藝的延伸再進化，展現出義大利人對於美與生活在先天上的才華，更有東方巨星舒淇、好萊塢女神莎朗史東現身，為時裝周與大秀本身，掀起又一波的星光熱浪。

TOD’S本季首先以全黑開場，黑色西裝外套、黑色手拿包、黑色百褶裙、黑色賽車皮手套但搭配一雙白色跟鞋，除展現都會女性的明快俐落，卻又偷渡了某種愜意、不為教條約束的自由隨興。腰部成為本季相當值得玩味的主題，除了去結構化的腰封大量出現在全系列中，甚至出現結合手套、宛如寬版腰帶的多口袋小包，勢必成為明年的超熱單品；柔軟的編織連身裙、寬鬆落肩的寬袖上衣與飄逸長褲，喚醒了春日的女性風情，鏤空洞洞針織衫、露趾編織涼鞋也適度讓身體透氣，但不過度賣弄性感，是屬於義式女子的古典婉約。

自2021年底接任Bottega Veneta品牌創意總監的Matthieu Blazy則繳出了可能是歷年來最搶眼的一張全新成績單：在包含編織工藝、空氣感The Pouch雲朵包、「BV綠」（Parakeet Green）的Bottega Veneta既有基礎上，2024春夏的Bottega Veneta呈現了一幅以「自由」為名的時髦速寫：反摺的短袖襯衫搭配上人字紋粗織長裙，而裙邊刻意加上的鬚鬚邊，在行進間卻演示了義式的隨性與粗獷；大面積、平口的連身皮革長裙，以鮮亮色彩展現出皮革折疊後的柔韌與層次疊加質感；看似隨意混織的毛衣、兩塊不同面料拼接的不規則洋裝、高領紅白拼接流蘇連身裙...一件又一件的單品帶來猶似土耳其濕拓畫（Ebru）的流動與藝術感。