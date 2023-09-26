24春夏時裝周／Loro Piana日本展 Berluti聯手Cova咖啡

在巴黎和米蘭時裝周期間造訪這些城市，除了時裝走秀，造訪品牌別具巧思的展出與體驗，可能還能品嘗到限定的美食。米蘭時裝周期間，義大利頂級面料品牌Loro Piana採用靜態展出的方式發表2024年春夏系列，探索與日本的淵源。新系列重現古代製造工藝和結合創新技術，以現代感的線條結構呈現出旭日之國在前衛時尚的雋永廓形，以及由頂級面料製成曲線柔美的和服。

為了慶祝雙方在美學和工藝上的淵源，並與米蘭建立起獨特連結，Loro Piana在時裝周期間推出一系列推廣活動：9月22日至23日，位於Via dei Giardini的小巧精品店變身為精緻的日式烘焙屋，期間於店外贈送蜂蜜蛋糕（カステラ），細緻地裝在小點心盒中並以風呂敷包裹著 — Loro Piana正是利用製衣過程的多餘面料重新製作成這種日本傳統包巾。

頂級紳士品牌Berluti則是在米蘭時裝週期間與Cova合作，將Cova位於時尚名街的標誌性藍色窗簾和窗戶將首次變幻為Berluti色調，遮陽篷和窗簾將採用以Marbeuf為靈感的勃艮第色調，用來襯托這次展出的Marbeuf印花旅行系列。同時，除了特製糕點，Berluti也為在Cova的花園庭院提供擦鞋服務。