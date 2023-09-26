醜鞋UGG翻身！邀木村光希Kōki任代言人搶先示範毛拖、雨靴穿搭

UGG鞋款近年再度成為熱門單品，還找來星二代演員木村光希Kōki擔任全球代言人，演繹毛拖、雨靴穿搭，讓消費者有感品牌形象的轉變。

來自加州的UGG其品牌雪靴數年前曾是女性消費者們人腳一雙的熱賣款，然而隨著其他競爭者出現，加上外型笨拙，一度被貼上「醜鞋」的標籤。不過隨著世代交替，UGG的靴款成為天團Blackpink成員Jennie等人的心頭好，於是從谷底翻紅，成為年輕消費者的新歡。而此次找來木村光希Kōki擔任代言人，便是看重她對於年輕世代影響力，並搶先上腳新配色FoamO毛拖、Classic Brellah Mini雨靴，成為造型亮點。特別UGG顛覆雨鞋厚重不好穿脫的既定印象，呈現亮光漆面的靴面設計搭配內部刷絨給你，還提供飽和度高的桃紅及靛藍選擇，符合近年當紅Y2K美學的前衛態度。

詹懷雲（右）及邱以太兩人自然互動的演技，也電影「成功補習班」引起熱烈討論。圖／CONVERSE提供

另外，由金鐘視帝藍正龍執導的話題電影「成功補習班」上映以來，口碑與票房皆告捷。電影劇情重回90年代復古學生時期，於是主角們都穿著CONVERSE Chuck Taylor All Star和Chuck 70經典鞋款，來還原當時的學生造型，並呼應劇中角色勇敢追愛的態度。而且兩位主演詹懷雲及邱以太兩人自然互動的演技，讓人都關注起這未來的新星，在電影宣傳期間也都穿著了CONVERSE鞋款現身，讓影迷立即與他們所飾演的角色產生連結。

星二代演員木村光希Kōki擔任UGG全球代言人。圖／三諾提供

邱以太在電影「成功補習班」宣傳期間也都穿著了CONVERSE鞋款現身。圖／CONVERSE提供

詹懷雲在電影「成功補習班」宣傳期間也都穿著了CONVERSE鞋款現身。圖／CONVERSE提供

UGG Classic Brellah Mini雨靴，6,680元。圖／三諾提供