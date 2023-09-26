搶攻中秋連假商機 南部百貨強推活動吸客

即將到來的連續三天中秋假期，除了出外旅遊的行程之外，南部各家百貨公司也渾身解數，推出包括周年慶等優惠活動，吸引連假人潮，要讓民眾在這三天的假期之中盡情享受購物樂趣。

高雄義享時尚廣場周年慶特別以「Shopping 2gether」為主題，在全館近400大品牌推出期間限定下殺3折起的誘人折扣、除了有高達21%超高額回饋之外，周年慶檔期中還推出廣受喜愛的比得兔與史努比系列品項輪番登場，還能週週抽高雄萬豪酒店Majesty美享地平日雙人套餐券，以及長榮航空首爾雙人來回機票、Ionex光陽電動車等總市值逾50萬的豪華大禮。

高雄夢時代百貨周年慶活動則是推出指定化妝品及香氛品牌消費滿2,000元送300元，回饋最高達25%，另外還有「Go!Go!出發夢之旅」抽獎活動，有市值10萬元的名勝世界郵輪《豪華郵輪之旅》與高雄直飛首爾雙人來回機票，同時還有台北時代寓所住宿券等等多個獎項，要讓消費者逛得開心、買得超值！