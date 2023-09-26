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搶攻中秋連假商機 南部百貨強推活動吸客

攝影中心／ 記者劉學聖/即時報導
高雄夢時代百貨周年慶活動推出指定化妝品及香氛品牌消費滿2,000元送300元，回饋最高達25%，要讓消費者逛得開心、買得超值。圖／高雄夢時代提供
高雄夢時代百貨周年慶活動推出指定化妝品及香氛品牌消費滿2,000元送300元，回饋最高達25%，要讓消費者逛得開心、買得超值。圖／高雄夢時代提供

即將到來的連續三天中秋假期，除了出外旅遊的行程之外，南部各家百貨公司也渾身解數，推出包括周年慶等優惠活動，吸引連假人潮，要讓民眾在這三天的假期之中盡情享受購物樂趣。

高雄義享時尚廣場周年慶特別以「Shopping 2gether」為主題，在全館近400大品牌推出期間限定下殺3折起的誘人折扣、除了有高達21%超高額回饋之外，周年慶檔期中還推出廣受喜愛的比得兔與史努比系列品項輪番登場，還能週週抽高雄萬豪酒店Majesty美享地平日雙人套餐券，以及長榮航空首爾雙人來回機票、Ionex光陽電動車等總市值逾50萬的豪華大禮。

高雄夢時代百貨周年慶活動則是推出指定化妝品及香氛品牌消費滿2,000元送300元，回饋最高達25%，另外還有「Go!Go!出發夢之旅」抽獎活動，有市值10萬元的名勝世界郵輪《豪華郵輪之旅》與高雄直飛首爾雙人來回機票，同時還有台北時代寓所住宿券等等多個獎項，要讓消費者逛得開心、買得超值！

新光三越高雄三多店在8F活動廣場引進全台首場汪汪隊立大功電影版快閃店，現場販售許多獨家超狂造型設計：包括人氣短T、機能短袖、水壺袋、兒童小側包等夯品，還有9月30日下午三點還有超人氣汪汪隊立大功見面會，要和大小朋友一起狂歡玩樂中秋連假。

新光三越高雄三多店在8F活動廣場引進全台首場汪汪隊立大功電影版快閃店，要和大小朋友一起狂歡玩樂中秋連假。圖／新光三越提供
新光三越高雄三多店在8F活動廣場引進全台首場汪汪隊立大功電影版快閃店，要和大小朋友一起狂歡玩樂中秋連假。圖／新光三越提供
高雄義享時尚廣場周年慶在全館近400大品牌推出期間限定下殺3折起的誘人折扣、有高達21%超高額回饋。記者劉學聖／攝影
高雄義享時尚廣場周年慶在全館近400大品牌推出期間限定下殺3折起的誘人折扣、有高達21%超高額回饋。記者劉學聖／攝影

周年慶 中秋 連假 高雄市 新光三越

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