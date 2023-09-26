中京院30年前訪台 少帥張學良成于魁智粉絲 曾對唱十天

聯合報／ 記者陳宛茜／台北即時報導
中京院訪台，由當家老生于魁智（右）與小旦李勝素（左）領銜。記者曾原信／攝影
中京院訪台，由當家老生于魁智（右）與小旦李勝素（左）領銜。記者曾原信／攝影

中國國家京劇院(中京院)今天登上國家戲劇院，一連演出「楊門女將」等六場骨子老戲。這是中京院第24次訪台，1993年首次來台時，當時的座上客還包括民國傳奇人物—少帥張學良。

率領中京院來台的京劇表演藝術家于魁智回憶，大家在後台都知道「將軍來了」，上台時下意識往下一看，發現張學良就坐在第一排。主辦方告訴他們，張學良是「老生迷」，中京院十多場戲，張學良畫圈打勾的都是老生戲，「都有我」。他也看了讓于魁智一「打」成名的「打金磚」以及「文昭關」。

下戲後，張學良邀請中京院一行人到北投的張家作客，包括袁世海、劉長瑜等名家，以及剛竄出頭的「小鮮肉」于魁智。「我那時很年輕，覺得受寵若驚，怎麼會請到我呢。」更讓于魁智受寵若驚的是，少帥見到他的第一句話是：「你是我的小老鄉(瀋陽)，我比你大一個甲子。」這句話代表他對于魁智瞭若指掌，是不折不扣的于迷，「我感到很驚訝，又特別親切。」

1998年，于魁智帶著一個「賀壽小組」，秘密到夏威夷為定居當地的張學良賀壽。「我是一個神秘禮物」，于魁智笑著表示，他帶著琴師鼓師，在張學良的壽宴上突然跳出來，一唱就唱了十天、每天唱五個小時，張學良也跟著一起唱。

于魁智說，當時這個「小戲班」跑遍檀香山張學良的好友府邸，一天換一個地方唱，「換環境是為了讓他(張學良)活動活動」。他們一天唱五個小時，「我唱一個小時，他(張學良)唱四個小時。」那時張學良年近百歲，「一個人就能唱四小時」。他形容張學良「百歲老人、鄉音不改，一口的東北話，還能講講笑話。」陪伴少帥這十天，即使過了30年，于魁智依然歷歷在目。

1990年九秩壽宴上的張學良(右二)。本報資料照片
1990年九秩壽宴上的張學良(右二)。本報資料照片
《打金磚》是于魁智的招牌戲。圖／傳大藝術提供
《打金磚》是于魁智的招牌戲。圖／傳大藝術提供
于魁智拿起30年前中京院來台的節目手冊，「每張照片都是故事」。記者陳宛茜／攝影
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京劇 藝術家 意識

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