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低糖低油 大林慈濟身心科日間病房學員研製栗子酥月餅

聯合報／ 記者李樹人／台北即時報導
鋪師團隊送中秋素粟子酥月餅至「幸福咖啡」。圖／大林慈濟醫院提供
鋪師團隊送中秋素粟子酥月餅至「幸福咖啡」。圖／大林慈濟醫院提供

廣式月餅、綠豆椪、芋頭酥、奶黃酥、流心奶黃月餅.....，中秋佳節前夕，各家廠商推出眾多款式的月餅，美味卻又高熱量，嘉義大林慈濟醫院身心醫學科日間病房《總鋪師團隊》推出低糖、低油脂「全素」栗子酥月餅，大受歡迎，被譽為「大林不二坊」。

栗子酥月餅係以栗子配芋泥、可可粉，摻白鳳豆，巧手搓出圓形內餡，搭配低脂健康外皮，形成晶亮圓形素月餅，這是由總鋪師阿鴻師精心調配出的配方，低糖低油，以栗子代替蛋黃，風味極佳。

「嚴選好油脂，以表感恩的心。」創意總監阿鴻師說，每天從高雄到大林慈濟醫院日間病房，一面復健、一面找到自我社會價值，透過「團體凝聚力」課程，找尋正向力量。這次集體討論，製作中秋月餅，將低脂低糖富有健康元素「全素」栗子酥月餅與醫院同仁分享。

「非常驚豔」院長室林庭光醫秘說，坊間很難找得到不包蛋黃的「全素」栗子酥月餅，因為只在中秋節期間限量製作，且在醫院內《幸福咖啡》販售，有緣份的員工才能吃得到。不管是品質、口感，均優於市售的烘培坊，採限量販售，讓大林人更覺幸福。除此之外，導正社會大眾對身心疾患「框架」，增進社會穩定一股力量。

「即使是低油、低糖月餅，也要控制吃的份量，不僅能吃到佳節的氣氛也能顧到健康喔！」腫瘤中心營養師賴思吟表示，「全素」栗子酥月餅符合現代人低糖、低油健康為導向。

她鼓勵民眾自製低油低糖的栗子紅豆酥，栗子及紅豆、芋頭屬於好的醣類（全榖雜糧類），含有豐富的膳食纖維，膳食纖維是白飯的17~19倍，紅豆當中的蛋白質含有離胺酸（為人體必需胺基酸的一種），是好醣中蛋白質含量高的食材，與紅豆相似的食物還有綠豆、花豆、及鷹嘴豆，都是很好的選擇。

日間病房職能治療師林俊佑表示，身心醫學科《總鋪師團隊》長年以來不斷精益求精，研發推廣各式素美食，除提供員工「幸福咖啡廳」美味點心，溫馨陪伴員工度過幸福下午茶時光。

「幸福咖啡」長期與身心醫學科《總鋪師團隊》合作，推出免費甜點供應。中秋節前夕，再次應醫院同仁期待，推出限量素栗子月餅，上一波製作120粒，不到5小時享用一空，吃過的人讚不絕口。

2012年底，「幸福咖啡」在醫院側門宿舍旁，圓造型建築物內溫馨開幕，陪伴眾多醫院同仁與志工走過10年歲月，每當卸下繁忙醫務服務工作，在休憩時間可免費喝到香醇咖啡與甜點。

「營造幸福醫院，短暫休憩的空間」院長賴寧生說，院方為犒賞醫院同仁，在中秋節前夕，委請《總鋪師團隊》，推出低糖、低油脂限量「全素」栗子酥月餅，在「幸福咖啡」就可享用到。

賴寧生表示，身心醫學科日間病房學員們，經由貢獻所長獲得肯定過程，除了漸漸找回自己生命價值與意義，也藉由努力與傑出表現，扭轉社區民眾對精神疾病之既定印象，除了鼓勵社區民眾注重自身心理健康之維護，並且在有需要協助時勇敢求助，這種醫病之間友善信任的互動交流，亦是慈濟慈濟大愛精神最佳展現。

大林慈濟《總鋪師團隊》 素栗子酥月餅 - 芋頭口味。圖／大林慈濟醫院提供
大林慈濟《總鋪師團隊》 素栗子酥月餅 - 芋頭口味。圖／大林慈濟醫院提供
大林慈濟《總鋪師團隊》研製出素栗子酥月餅。職能治療師林俊佑(左一)。圖／大林慈濟醫院提供
大林慈濟《總鋪師團隊》研製出素栗子酥月餅。職能治療師林俊佑(左一)。圖／大林慈濟醫院提供

月餅 中秋節 咖啡廳

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