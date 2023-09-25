新加坡濱海灣金沙全新套房開箱 全球最貴床墊選用它

被媒體形容為「世界造價最高飯店」、「此生必住奢華酒店」的新加坡濱海灣金沙酒店，其外觀也是新加坡代表之一，3棟55層樓高的建築、外型傾斜但樓身筆直，26度的斜角取得完美平衡，建築各自獨立，頂部卻以懸臂式相連，打造一艘猶如太空船的建築體，除了網紅們打卡必訪的超大150公尺戶外無邊際泳池，還有知名的亞洲最大空中花園。

開幕13周年之際，濱海灣金沙再度開創出「奢華」的新高度。耗資10億美元、自2010年開業以來最大規模的改裝計畫，近期陸續完成超過850間客房更新，特別之處在於，改裝的房型多為高等級套房，這來自業者敏銳的觀察，疫後高端旅客需求占比愈高，除了各種未曾想像的配備，還有機場專業接送，甚至代排服務等，開啟「豪華款待」的新體驗。

首先，記者開箱甫完成的豪華套房。經由管家引領，先抵41樓特別通道轉乘，來到全新改裝的豪華套房，隨著房門打開的瞬間，燈光同步啟動，氣派的落地窗簾自動對分，開闊的海景就像房間的延伸，亮眼又大器的無盡開展。寬敞氣派的大廳、餐廚中島之外，值得一提的是專用紅酒櫃，以及一部原木外裹皮飾的調酒餐車，各種已調好的金沙限定風味、以及多款原酒，甚至是調酒相關用品、書籍，全數備齊，佐酒小食自然也不馬虎。

●傳說中的真正奢華，在一夜好眠

許多旅人來到金沙，紛紛讚嘆一夜好眠，如同躺在天堂裡雲朵般柔軟舒適；也聽聞酒店套房等級的床墊與眾不同。在好奇心驅使下，掀開床墊，品牌正是優雅又有品味的「Simmons」，原來，頂級飯店的頂級套房所用床墊，正是台灣銷售第一的「席夢思」。

入住奢華，自然也要體驗極致。造訪金沙精品賣場，感受船艇優游，博物館與首間水上LV、蘋果專賣店巡遊，再品嘗一頓星級晚餐。回房，洗沐，飲杯純淨回甘的水，如同完成一場儀式，躺臥在全新套房才有的頂級床寢，軟硬適中，舒適、安心，讓人心生歡愉，無須思索就已沉睡，一夜好眠。

●開箱之後更想擁有，周年慶必入手

席夢思首創Beautyrest®獨立筒袋裝彈簧，經過百餘年的研發與創新，能完全服貼身形、支撐身體、符合人體工學，讓疲倦的身心在美好睡眠中修復，甦醒時如同充飽電般，創造精彩生活。這是印象中的席夢思，沒想到，在每晚要價四、五萬元起的金沙套房裡，竟也與它相遇，一夜好眠，是旅人們共同的心願。

不僅止於「此生必住」的濱海灣金沙酒店，從京都到杜拜、紐約到巴黎，席夢思床墊都是全球頂級酒店的首選。無可取代的品質、近乎藝術的工藝、創新的選材，以及傳承百年的技術，躺臥其中猶如沈睡於頂級酒店的夢幻美眠中。想在家就有頂級度假美眠的感受，周年慶活動期間絕對是最佳入手時機。