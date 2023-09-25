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用威士忌醃鹹酥雞！仕高利達串連人氣店 翻玩台灣味

聯合報／ 記者高婉珮／即時報導
「仕高利達2023極餓飽典」與「師園鹽酥雞」（左）「鹹酥李」攜手堆出限定餐點。圖／仕高利達提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
「仕高利達2023極餓飽典」與「師園鹽酥雞」（左）「鹹酥李」攜手堆出限定餐點。圖／仕高利達提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

擅長玩味的仕高利達（Scottish Leader）蘇格蘭威士忌又有創舉，「仕高利達2023極餓飽典」自9月27日起至10月26日止，串連師園鹽酥雞、鹹酥李、呷滴、La Grotta、COFFEE LAW、昭和浪漫冰室等6大餐飲品牌，以馥郁辛甜的金雪莉蘇格蘭威士忌入鹽酥雞與布丁，大膽翻玩台灣味。

跨界經驗豐富的「師園鹽酥雞」所推出的「醉愛吃雞——限定威士忌組合套餐」， 雞肉部分先以金雪莉醃製，酥炸後再淋上金雪莉加強風味，熱度帶出酒香，外表看似無奇卻一口上癮。組合套餐還吃得到「師園鹽酥雞」的經典地瓜薯條和四季豆，讓飽足感與豐富度都提升。

以8種免費配料著稱的花式鹹酥雞名店「鹹酥李」主打「威士雞佐威士忌甜醬」，店家以仕高利達金雪莉醃製雞腿肉，炸雞起鍋後經脫油工序爽口不膩、散發酒香雅緻，消費者不僅可選擇加入蘋果片、鳳梨丁、洋蔥絲、花生等配料創造獨家口味，還能佐以金雪莉威士忌、麥芽糖調製的香甜沾醬大快朵頤，每口都有驚喜。

在甜點方面，呷滴的「酒豪布丁の伝說」以品牌經典的「布丁百匯」為基礎，布丁本體融入仕高利達金雪莉，口感綿密、香草香氣縈繞，威士忌甜香在喉間迴盪。升級的百匯配料則有金雪莉威士忌軟糖、杏仁瓦片、鹹花生及藍莓，搭佐巧克力巧酥冰淇淋，口感與香氣多元豐盛。隨餐附上威士忌糖漿小滴管，消費者可自行調整風味濃度。

La Grotta的「金雪莉威士忌紅玉紅茶甘納許布丁」，則在布丁液中加入紅玉紅茶與金雪莉蒸烤出膏狀的溏心口感，搭配金雪莉威士忌奶霜與提味麵茶粉享用，巧妙呼應金雪莉威士忌的焦甜麥香。

COFFEE LAW的「微醺威士忌鮮奶油布丁」嚴選非籠飼雞蛋製作，細膩軟綿中暗藏淡淡酒香。布丁上方點綴加威士忌烘烤的杏仁脆片、特製法式奶油及威士忌布朗尼，搭配盤底層酒香焦糖醬汁一匙入口，豐富層次令人驚豔。

昭和浪漫冰室招牌的「大人味苦甜布丁」，刻意將焦糖炒得偏苦，搭配散發香草籽香氣的軟嫩布丁嚐來別有韻味，聯名版的「大人味苦甜布丁」，更在布丁體添入仕高利達金雪莉，濃郁酒香與甘甜味讓焦糖風味更加立體。

以上各店推出之聯名餐點，皆內含仕高利達金雪莉50ml小酒1瓶，以高年份、高比例麥芽原酒調製而成的金雪莉酒體絲滑、蜂蜜麥芽風味與花果香氣迷人，入菜可與鹽酥雞、布丁等台味完美融合，佐餐更能提襯佳餚風味。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

COFFEE LAW的「微醺威士忌鮮奶油布丁」。圖／仕高利達提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
COFFEE LAW的「微醺威士忌鮮奶油布丁」。圖／仕高利達提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
呷滴的「酒豪布丁の伝說」。圖／仕高利達提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
呷滴的「酒豪布丁の伝說」。圖／仕高利達提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
昭和浪漫冰室聯名版「大人味苦甜布丁」。圖／仕高利達提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
昭和浪漫冰室聯名版「大人味苦甜布丁」。圖／仕高利達提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

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