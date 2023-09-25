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JISOO、李聖經、安俞真... 搭飛機都在揹的隨身小包！

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
韓國女星李聖經從機場出發前往香港參加VALENTINO香港Black Tie黑領帶系列上市派對，手提Valentino Garavani Rockstud23黑色包。圖／YOOTANJI
韓國女星李聖經從機場出發前往香港參加VALENTINO香港Black Tie黑領帶系列上市派對，手提Valentino Garavani Rockstud23黑色包。圖／YOOTANJI

隨著全球時尚活動到處亮相的品牌大使與明星名人機場穿搭、略帶休閒感的私著，成為所有粉絲的焦點。Dior品牌大使、BLACKPINK成員JISOO，日前從首爾仁川機場出發前往巴黎出席台灣時間9月26日晚上9點登場的Dior 2024春夏女裝大秀，身穿Dior 2023秋冬時裝的她，搶先上手將於10月中旬上市的Dior 2024 Cruise早春度假系列Miss Dior新包，優雅輪廓搭配Cannage籐格紋細節與金色包鍊，洋溢當代設計氣息，可斜揹、肩揹與手提的配搭設計，亦兼顧穿搭實用性。

上周首度出發前往米蘭欣賞2024春夏時裝秀的FENDI品牌大使、 IVE女團安俞眞，則是斜揹黑色軟質皮革打造的經典中型款式Multipocket Baguette包，包身上共裝飾五個不同尺寸的設計口袋，配襯FENDI秋冬23系列牛仔連身裙與黑色FENDI Delfina biker短靴，展現年輕女孩的時髦魅力。為了出席VALENTINO於香港置地廣場舉辦的Black Tie黑領帶系列上市派對現身機場的韓國女星李聖經，則是以舒適的Valentino標誌性Iconographe修身直筒長褲，搭配經典鉚釘ONE STUD XL小羊皮運動鞋，手提Valentino Garavani Rockstud23黑色包包展現日常時尚仙女氣場。

日前從臺灣桃園機場出發前往巴黎、參與寶格麗2024春夏配件發表會台灣女星邵雨薇，有別大部分人走黑色安全牌的路線，以一身個性帥氣的打扮，搭配寶格麗2023秋冬系列Serpenti Baia鮮豔祖母綠色小牛皮肩背包，配戴寶格麗珠寶，以亮眼時髦的造型展現機場時尚新高度。

安俞眞首次出發前往米蘭參加FENDI SS24時裝秀，斜揹FENDI黑色中型款Multipocket Baguette包。圖／FENDI提供
安俞眞首次出發前往米蘭參加FENDI SS24時裝秀，斜揹FENDI黑色中型款Multipocket Baguette包。圖／FENDI提供
Dior品牌大使JISOO揹上將於10月中旬上市的Dior 2024 Cruise早春度假系列Miss Dior新包現身仁川機場，準備前往巴黎欣賞Dior 2024春夏女裝大秀。圖／Dior提供
Dior品牌大使JISOO揹上將於10月中旬上市的Dior 2024 Cruise早春度假系列Miss Dior新包現身仁川機場，準備前往巴黎欣賞Dior 2024春夏女裝大秀。圖／Dior提供
BVLGARI Serpenti Baia 鮮豔祖母綠色小牛皮肩背包。圖／寶格麗提供
BVLGARI Serpenti Baia 鮮豔祖母綠色小牛皮肩背包。圖／寶格麗提供
邵雨薇手提寶格麗Serpenti Baia鮮豔祖母綠色小牛皮肩背包出發前往寶格麗2024春夏巴黎時裝週配件發表會。圖／寶格麗提供
邵雨薇手提寶格麗Serpenti Baia鮮豔祖母綠色小牛皮肩背包出發前往寶格麗2024春夏巴黎時裝週配件發表會。圖／寶格麗提供
安俞眞首次出發前往米蘭參加FENDI SS24時裝秀，斜揹FENDI黑色中型款Multipocket Baguette包。圖／FENDI提供
安俞眞首次出發前往米蘭參加FENDI SS24時裝秀，斜揹FENDI黑色中型款Multipocket Baguette包。圖／FENDI提供
Miss Dior黑色籐格紋小羊皮提包，12萬5,000元。圖／Dior提供
Miss Dior黑色籐格紋小羊皮提包，12萬5,000元。圖／Dior提供
安俞眞首次出發前往米蘭參加FENDI SS24時裝秀，斜揹FENDI黑色中型款Multipocket Baguette包。圖／FENDI提供
安俞眞首次出發前往米蘭參加FENDI SS24時裝秀，斜揹FENDI黑色中型款Multipocket Baguette包。圖／FENDI提供
安俞眞使用的FENDI多口袋造型Baguette包，13萬8,000元。圖／FENDI提供
安俞眞使用的FENDI多口袋造型Baguette包，13萬8,000元。圖／FENDI提供
BVLGARI Serpenti Baia 鮮豔祖母綠色小牛皮肩背包。圖／寶格麗提供
BVLGARI Serpenti Baia 鮮豔祖母綠色小牛皮肩背包。圖／寶格麗提供
韓國女星李聖經從機場出發前往香港參加VALENTINO香港Black Tie黑領帶系列上市派對，手提Valentino Garavani Rockstud23黑色包。圖／YOOTANJI
韓國女星李聖經從機場出發前往香港參加VALENTINO香港Black Tie黑領帶系列上市派對，手提Valentino Garavani Rockstud23黑色包。圖／YOOTANJI
近期女星機場時尚穿搭選揹方型隨身包。圖／FENDI、YOOTANJI、寶格麗、Dior提供
近期女星機場時尚穿搭選揹方型隨身包。圖／FENDI、YOOTANJI、寶格麗、Dior提供

桃園機場 Dior

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