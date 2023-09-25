JISOO、李聖經、安俞真... 搭飛機都在揹的隨身小包！

隨著全球時尚活動到處亮相的品牌大使與明星名人機場穿搭、略帶休閒感的私著，成為所有粉絲的焦點。Dior品牌大使、BLACKPINK成員JISOO，日前從首爾仁川機場出發前往巴黎出席台灣時間9月26日晚上9點登場的Dior 2024春夏女裝大秀，身穿Dior 2023秋冬時裝的她，搶先上手將於10月中旬上市的Dior 2024 Cruise早春度假系列Miss Dior新包，優雅輪廓搭配Cannage籐格紋細節與金色包鍊，洋溢當代設計氣息，可斜揹、肩揹與手提的配搭設計，亦兼顧穿搭實用性。

上周首度出發前往米蘭欣賞2024春夏時裝秀的FENDI品牌大使、 IVE女團安俞眞，則是斜揹黑色軟質皮革打造的經典中型款式Multipocket Baguette包，包身上共裝飾五個不同尺寸的設計口袋，配襯FENDI秋冬23系列牛仔連身裙與黑色FENDI Delfina biker短靴，展現年輕女孩的時髦魅力。為了出席VALENTINO於香港置地廣場舉辦的Black Tie黑領帶系列上市派對現身機場的韓國女星李聖經，則是以舒適的Valentino標誌性Iconographe修身直筒長褲，搭配經典鉚釘ONE STUD XL小羊皮運動鞋，手提Valentino Garavani Rockstud23黑色包包展現日常時尚仙女氣場。