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《新光銀行》x《貓小姐Ms.Cat》實用又可愛的免費LINE貼圖來囉！

聯合新聞網／ 有你共創
《新光銀行》x《貓小姐Ms.Cat》實用又可愛的免費LINE貼圖來囉！ 圖／有你共創提供
《新光銀行》x《貓小姐Ms.Cat》實用又可愛的免費LINE貼圖來囉！ 圖／有你共創提供

實用又可愛的免費LINE貼圖來囉！新光銀行再度與台灣圖文創作者貓小姐Ms.Cat聯名合作，活動期間內用戶只要完成指定條件，即可免費下載《新光銀行》x《貓小姐Ms.Cat》聯名LINE貼圖

有你共創數位旗下圖文創作者貓小姐Ms.Cat喜歡開貓玩笑，喵星人們在她的筆下呈現各式擬人又不失幽默的姿態，深受貓奴粉絲喜愛。此次再次受邀與新光銀行合作，搭配時下最夯的Y2K穿搭，讓貓咪們穿戴上各式鮮艷小配飾，一起重返千禧年的復古時尚風潮。LINE貼圖下載期間遇上中秋假期，貓咪們特別戴上兔子耳朵，最適合跟親朋好友們互道『中秋節快樂』，還有多款可愛又實用度百分百的貓咪貼圖，貓奴朋友們千萬不要錯過。

《新光銀行》x《貓小姐Ms.Cat》聯名LINE貼圖，即日起自2023年10月18日止加入新光LINE好友即可免費下載。貼圖下載期間內綁定新光銀行LINE個人化服務，不僅可以獲得超好用的LINE POINTS，還可解鎖隱藏輪盤最高可抽500點。

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