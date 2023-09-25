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「床墊界勞斯萊斯」首設南部據點 海絲騰1千萬元床供試躺
看準台南消費市場，被稱為「床墊界勞斯萊斯」的瑞典品牌Hastens海絲騰，在新光三越台南新天地新設櫃位，今天開幕，訂價1042萬多元床墊現場大方讓人試躺。海絲騰台灣總代理執行長陳炯瑞說，許多客群先前特地北上購買，評估過台南消費族群包括嘉義、高雄，決定在此設南部的第1個據點。
海絲騰床墊從入門28萬元到1000多萬元皆有，陳炯瑞說，發現銷售客群中來自中南部的，有7成是年輕族群，不少買來孝敬長輩，台南客戶還有很特殊情況，有三代同堂、甚至2、3個家族一起採購，想要好好對待家人。
陳炯瑞也說，海絲騰目前在台北有1個街邊門市、另有3個百貨專櫃，發現台南消費族群包含到嘉義、高雄區域，加上與新光百貨合作，新光台南新天地即使上班日依舊人流很高，評估過選定為南部第1個據點。
海絲騰專櫃最大亮點「Vividus」床墊訂價1042萬8000元，還有其他歐陸式的雙人床型、框架床、電動床等。海絲騰代理表示，床墊使用全天然材料製作，以乾淨的馬尾毛、羊毛、棉花、亞麻、松木等手工製作，其中馬尾毛如天然空調般透氣，中空結構也可帶走濕氣與熱氣，就像在恆溫環境一樣舒適，鼓勵顧客直接體驗。
海絲騰代理指出，海絲騰為唯一獲瑞典皇室供應商殊榮的床墊製造商，不論金字塔頂端或小資族都能找到適合自身使用床墊。
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