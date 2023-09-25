快訊

買26元飲品中獎！7-ELEVEN統一發票開出 千萬大獎落這些門市

踢爆進口蛋遭恐嚇 「Lin bay好油」公布律師聲明已提告：謝謝各位關心

「史上最混亂」三大疫苗將開打 時程、對象一次看清楚

聽新聞
test
0:00 / 0:00

「床墊界勞斯萊斯」首設南部據點 海絲騰1千萬元床供試躺

聯合報／ 記者林伯驊／台南即時報導
瑞典品牌Hastens海絲騰進駐新光三越台南新天地，訂價1042萬8000元的「Vividus」床墊供試躺。記者林伯驊／攝影
瑞典品牌Hastens海絲騰進駐新光三越台南新天地，訂價1042萬8000元的「Vividus」床墊供試躺。記者林伯驊／攝影

看準台南消費市場，被稱為「床墊界勞斯萊斯」的瑞典品牌Hastens海絲騰，在新光三越台南新天地新設櫃位，今天開幕，訂價1042萬多元床墊現場大方讓人試躺。海絲騰台灣總代理執行長陳炯瑞說，許多客群先前特地北上購買，評估過台南消費族群包括嘉義、高雄，決定在此設南部的第1個據點。

海絲騰床墊從入門28萬元到1000多萬元皆有，陳炯瑞說，發現銷售客群中來自中南部的，有7成是年輕族群，不少買來孝敬長輩，台南客戶還有很特殊情況，有三代同堂、甚至2、3個家族一起採購，想要好好對待家人。

陳炯瑞也說，海絲騰目前在台北有1個街邊門市、另有3個百貨專櫃，發現台南消費族群包含到嘉義、高雄區域，加上與新光百貨合作，新光台南新天地即使上班日依舊人流很高，評估過選定為南部第1個據點。

海絲騰專櫃最大亮點「Vividus」床墊訂價1042萬8000元，還有其他歐陸式的雙人床型、框架床、電動床等。海絲騰代理表示，床墊使用全天然材料製作，以乾淨的馬尾毛、羊毛、棉花、亞麻、松木等手工製作，其中馬尾毛如天然空調般透氣，中空結構也可帶走濕氣與熱氣，就像在恆溫環境一樣舒適，鼓勵顧客直接體驗。

海絲騰代理指出，海絲騰為唯一獲瑞典皇室供應商殊榮的床墊製造商，不論金字塔頂端或小資族都能找到適合自身使用床墊。

瑞典品牌Hastens海絲騰進駐新光三越台南新天地，今天開幕。記者林伯驊／攝影
瑞典品牌Hastens海絲騰進駐新光三越台南新天地，今天開幕。記者林伯驊／攝影
瑞典品牌Hastens海絲騰進駐新光三越台南新天地，今天開幕。記者林伯驊／攝影
瑞典品牌Hastens海絲騰進駐新光三越台南新天地，今天開幕。記者林伯驊／攝影
瑞典品牌Hastens海絲騰進駐新光三越台南新天地，今天開幕。記者林伯驊／攝影
瑞典品牌Hastens海絲騰進駐新光三越台南新天地，今天開幕。記者林伯驊／攝影
瑞典品牌Hastens海絲騰進駐新光三越台南新天地，今天開幕。記者林伯驊／攝影
瑞典品牌Hastens海絲騰進駐新光三越台南新天地，今天開幕。記者林伯驊／攝影

床墊 台南

延伸閱讀

兩款Novaform床墊發黴 好市多回收近5萬張

整理包：大學新鮮人報到！新生入宿怎麼準備？10大必備物品大公開

開學季到！新生入宿怎麼準備？網議10大必備物品大公開

士林氣功床墊店遭爆無良行銷險害命 衛生局開罰20萬

相關新聞

《新光銀行》x《貓小姐Ms.Cat》實用又可愛的免費LINE貼圖來囉！

實用又可愛的免費LINE貼圖來囉！新光銀行再度與台灣圖文創作者貓小姐Ms.Cat聯名合作，活動期間內用戶只要完成指定條件，即可免費下載《新光銀行》x《貓小姐Ms.Cat》聯名LINE貼圖。

今年不可錯過的ELLE年度展覽「ELLExpress好事快遞」華山等你取件！

ELLE Taiwan作為國內女性時尚指標媒體之一，致力於帶給台灣女性最新的時尚、美妝、生活、藝術與文化脈動資訊。今年ELLE在邁向32歲之際，打造了年度最時髦好拍不可錯過的互動式展覽ELLExpress好事快遞，將於10/14(六)至10/22(日)期間在華山1914文化創意產業園區西5館登場。在這裡，好事就要發⽣，預約ELLExpress好事快遞，讓好事送上門。

「床墊界勞斯萊斯」首設南部據點 海絲騰1千萬元床供試躺

看準台南消費市場，被稱為「床墊界勞斯萊斯」的瑞典品牌Hastens海絲騰，在新光三越台南新天地新設櫃位，今天開幕，訂價1...

牛排、豬肋排「買一送一」！TGI FRIDAYS期間限定優惠

迎接即將到來的連續假期，開展提餐飲集團旗下兩大品牌——TGI FRIDAYS、Texas Roadhouse德州鮮切牛排...

這樣拍照太可愛了！宋雨琦遊巴黎FENDI折疊包最佳旅伴

南韓超人氣女團「(G)I-DLE」近日發行全新專輯「I feel」回歸樂壇，超洗腦主打歌曲「Queencard」席捲全球...

漢來海港升級版「島語」 9月27日開訂

漢來美食旗下以海鮮聞名的主力品牌「漢來海港」餐廳，長年以來深獲饕客喜愛，今年10月終於將開出全新升級版「島語自助餐廳」，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦