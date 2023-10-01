蘋果智能設備點亮生活自動化 提升你的智慧居家環境體驗！

EVE HomeKit 蘋果智慧家庭設備讓家變得更智慧、更便捷。EVE推出第二代智慧燈控開關，運用「Thread」技術研發，讓家中每個空間在電燈開關更換成「EVE Light Switch 智能燈控開關」，經過「Thread」的Mesh網狀傳輸技術，網狀節點指令傳導，為蘋果智慧家庭的用戶在不用受限於設備與蘋果視聽設備的距離，只要家中支援「Thread」傳輸的HomeKit設備越多，就能無限延伸智慧家庭設備的傳輸距離，為您的家庭帶來無縫的自動化環境體驗，讓您輕鬆掌握居家生活中的每一個場景。



圖 / 有.設計 uDesign 提供

智慧家庭科技已成為現代生活的重要一環，來自德國的EVE一直在這一領域引領潮流。品牌旗下的所有產品不僅完全整合到蘋果的生態系統中，近年來所推出的的所有品項皆已「Thread」做為主要的傳輸技術，提供使用者穩定且快速的自動化的生活品質，實現智慧家庭的夢想。

蘋果的智慧燈控開關集成了先進的感應技術，可以根據您的活動和習慣自動開啟室內燈光，從而幫助使用者節省能源並提高生活品質。透過多樣化的感應裝置，當你打開家門觸發「EVE Door & Window門窗偵測器」時，無須動手就可自動開啟室內燈光；經過家中迴廊時，觸發「EVE Motion無線動態感應器」的動態偵測功能，即可自動開啟走廊燈光，照亮家中的每個角落。此外，您可以通過蘋果的智慧家庭應用程序或Siri語音助手來控制燈光，無論您身在何處，只需一聲口令即可。



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蘋果的智慧燈控開關還可設定自動排程，讓您根據不同時刻輕鬆切換家庭環境。您可以設定“夜間”模式，讓室內燈光在夜晚來臨時自動打開；“晨間”模式，清晨時即可自動關閉室內燈光，不必等待您起床時熄滅夜間照明的那盞燈。



「EVE Light switch智慧燈控開關」可與支援蘋果家庭整合的HomeKit智慧家居設備的無縫整合，例如智慧溫控感應、智慧音響和安全系統。這意味著您可以輕鬆地建立一個全面的智慧家庭生態系統，所有設備都可以通過單一應用程序或語音控制，從而實現更高程度的自動化和便捷。



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