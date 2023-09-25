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牛排、豬肋排「買一送一」！TGI FRIDAYS期間限定優惠

聯合報／ 記者高婉珮／即時報導
Texas Roadhouse德州鮮切牛排在中秋、雙十連假，祭出明星商品「肋眼牛排」超值特惠活動。圖／開展餐飲集團提供
Texas Roadhouse德州鮮切牛排在中秋、雙十連假，祭出明星商品「肋眼牛排」超值特惠活動。圖／開展餐飲集團提供

迎接即將到來的連續假期，開展提餐飲集團旗下兩大品牌——TGI FRIDAYS、Texas Roadhouse德州鮮切牛排，接連推出餐飲優惠與生啤酒計時挑戰賽，歡迎饕客前呼朋引伴一起嗨。

TGI FRIDAYS將於10月6日當天推出「沙朗牛排買一送一」優惠，只要活動當天到全台TGI FRIDAYS消費，就享有原價800元的沙朗牛排「買一送一」。在國慶日當天，則祭出「半份炭烤豬肋排買一送一」優惠，陪伴大家渡過連續假期。國慶日當天Texas Roadhouse德州鮮切牛排，也提供超人氣「12oz.肋眼牛排固定搭配奶油玉米，只要1,010元」優惠，相當於原菜單6折超值特惠價。

在中秋連假期間，9月29至10月1日至TGI FRIDAYS點購霸氣總裁拼盤，即贈送金色陽光小管沙拉乙份；至Texas Roadhouse德州鮮切牛排點購12oz.肋眼牛排，只要加價199元，即可升級為大份量16oz. 肋眼牛排。

此外，TGI FRIDAYS、Texas Roadhouse德州鮮切牛排攜手紅點手工鮮釀啤酒，即日起至10月8日的每週五、六、日，及10月9日、10月10日，在店內舉辦「班杰明美式拉格」生啤酒計時挑戰賽。

TGI FRIDAYS單店冠軍將獲得「啤酒暢飲券5張」，全台冠軍頒發夢幻「啤酒暢飲券10張」；Texas Roadhouse德州鮮切牛排單店冠軍可享「啤酒兌換券10張」，全台冠軍再加碼「啤酒兌換券50張」。此外，參賽者可享優惠價點購500毫升班杰明美式拉格啤酒。參與本活動的餐廳有TGI FRIDAYS美麗華、市政、信義、華泰、林森、台南、台茂餐廳，共7間餐廳；Texas Roadhouse德州鮮切牛排全台分店，共5間店。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

中秋假期連續三日，TGI FRIDAYS點霸氣總裁拼盤，即贈金色陽光小管沙拉乙份，為顧客加菜。圖／開展餐飲集團提供
中秋假期連續三日，TGI FRIDAYS點霸氣總裁拼盤，即贈金色陽光小管沙拉乙份，為顧客加菜。圖／開展餐飲集團提供
TGI FRIDAYS的全台冠軍可獨得夢幻好禮「啤酒暢飲券10張」。圖／開展餐飲集團提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
TGI FRIDAYS的全台冠軍可獨得夢幻好禮「啤酒暢飲券10張」。圖／開展餐飲集團提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
TGI FRIDAYS雙十連假前夕搶先推10月6日「沙朗牛排買一送一」，10月10日再祭「半份炭烤豬肋排買一送一」。圖／開展餐飲集團提供
TGI FRIDAYS雙十連假前夕搶先推10月6日「沙朗牛排買一送一」，10月10日再祭「半份炭烤豬肋排買一送一」。圖／開展餐飲集團提供

牛排 德州 餐廳

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