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這樣拍照太可愛了！宋雨琦遊巴黎FENDI折疊包最佳旅伴

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
宋雨琦揹最新ENDI 2023秋冬話題包款Origami包現身巴黎。圖／FENDI提供
宋雨琦揹最新ENDI 2023秋冬話題包款Origami包現身巴黎。圖／FENDI提供

南韓超人氣女團「(G)I-DLE」近日發行全新專輯「I feel」回歸樂壇，超洗腦主打歌曲「Queencard」席捲全球，其中成員宋雨琦為FENDI品牌摯友，她日前現身巴黎街頭，身穿一襲活潑可愛的蛋糕裙露背洋裝，搭配小短靴與針織帽，性感又有個性，而肩上背的正是FENDI 2023秋冬話題包款Origami，實用又好看的FENDI Origami，聰明的折線設計讓包包在水桶包及托特包間自由轉換，扣起時的Origami會變成一朵幾何花朵形狀的立體桶形包身，為整體造型增添十足活力！

這款全新Origami包款，能夠當成舒適背在肩上的購物托特包，或是折起來變成拿在手上的水桶包，共提供三種尺寸選擇：大容量的大型、可裝入日常物品的中型，還有配備更長的手柄以便於肩背的迷你尺寸，是出席日常各種場合的完美配件。

中型款式FENDI Origami，可變形的棕色FF緹花布料包款，86,000元。圖／FENDI提供
中型款式FENDI Origami，可變形的棕色FF緹花布料包款，86,000元。圖／FENDI提供
中型款式FENDI Origami，可變形的棕色FF緹花布料包款，86,000元。圖／FENDI提供
中型款式FENDI Origami，可變形的棕色FF緹花布料包款，86,000元。圖／FENDI提供
宋雨琦揹最新ENDI 2023秋冬話題包款Origami包現身巴黎。圖／FENDI提供
宋雨琦揹最新ENDI 2023秋冬話題包款Origami包現身巴黎。圖／FENDI提供
宋雨琦揹最新ENDI 2023秋冬話題包款Origami包現身巴黎。圖／FENDI提供
宋雨琦揹最新ENDI 2023秋冬話題包款Origami包現身巴黎。圖／FENDI提供
迷你FENDI Origami，可變形的鴿灰色皮革迷你包款，56,000元。圖／FENDI提供
迷你FENDI Origami，可變形的鴿灰色皮革迷你包款，56,000元。圖／FENDI提供
宋雨琦揹最新ENDI 2023秋冬話題包款Origami包現身巴黎。圖／FENDI提供
宋雨琦揹最新ENDI 2023秋冬話題包款Origami包現身巴黎。圖／FENDI提供
中型款式FENDI Origami，可變形的棕色FF緹花布料包款，86,000元。圖／FENDI提供
中型款式FENDI Origami，可變形的棕色FF緹花布料包款，86,000元。圖／FENDI提供
中型款式FENDI Origami，可變形的紫紅色皮革包款，86,000元。圖／FENDI提供
中型款式FENDI Origami，可變形的紫紅色皮革包款，86,000元。圖／FENDI提供
中型款式FENDI Origami，可變形的米色交織皮革包款，價格店洽。圖／FENDI提供
中型款式FENDI Origami，可變形的米色交織皮革包款，價格店洽。圖／FENDI提供
迷你FENDI Origami，可變形的黑色皮革迷你包款，56,000元。圖／FENDI提供
迷你FENDI Origami，可變形的黑色皮革迷你包款，56,000元。圖／FENDI提供
宋雨琦揹最新ENDI 2023秋冬話題包款Origami包現身巴黎。圖／FENDI提供
宋雨琦揹最新ENDI 2023秋冬話題包款Origami包現身巴黎。圖／FENDI提供

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