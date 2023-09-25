這樣拍照太可愛了！宋雨琦遊巴黎FENDI折疊包最佳旅伴

南韓超人氣女團「(G)I-DLE」近日發行全新專輯「I feel」回歸樂壇，超洗腦主打歌曲「Queencard」席捲全球，其中成員宋雨琦為FENDI品牌摯友，她日前現身巴黎街頭，身穿一襲活潑可愛的蛋糕裙露背洋裝，搭配小短靴與針織帽，性感又有個性，而肩上背的正是FENDI 2023秋冬話題包款Origami，實用又好看的FENDI Origami，聰明的折線設計讓包包在水桶包及托特包間自由轉換，扣起時的Origami會變成一朵幾何花朵形狀的立體桶形包身，為整體造型增添十足活力！

這款全新Origami包款，能夠當成舒適背在肩上的購物托特包，或是折起來變成拿在手上的水桶包，共提供三種尺寸選擇：大容量的大型、可裝入日常物品的中型，還有配備更長的手柄以便於肩背的迷你尺寸，是出席日常各種場合的完美配件。 中型款式FENDI Origami，可變形的棕色FF緹花布料包款，86,000元。圖／FENDI提供 中型款式FENDI Origami，可變形的棕色FF緹花布料包款，86,000元。圖／FENDI提供 宋雨琦揹最新ENDI 2023秋冬話題包款Origami包現身巴黎。圖／FENDI提供 宋雨琦揹最新ENDI 2023秋冬話題包款Origami包現身巴黎。圖／FENDI提供 迷你FENDI Origami，可變形的鴿灰色皮革迷你包款，56,000元。圖／FENDI提供 宋雨琦揹最新ENDI 2023秋冬話題包款Origami包現身巴黎。圖／FENDI提供 中型款式FENDI Origami，可變形的棕色FF緹花布料包款，86,000元。圖／FENDI提供 中型款式FENDI Origami，可變形的紫紅色皮革包款，86,000元。圖／FENDI提供 中型款式FENDI Origami，可變形的米色交織皮革包款，價格店洽。圖／FENDI提供 迷你FENDI Origami，可變形的黑色皮革迷你包款，56,000元。圖／FENDI提供 宋雨琦揹最新ENDI 2023秋冬話題包款Origami包現身巴黎。圖／FENDI提供