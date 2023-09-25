把星星神話戴上身！林思宇跨界聯名 小資也有女神風範

台灣知名飾品品牌BONNY&READ，近年與多位當紅IP推出聯名款備受歡迎，，今起首次攜手斜槓女星，宇宙 林思宇，推出聯名飾品，以宇宙銀河、以及林思宇的星座雙子座為設計理念，採用不規則幾何圖形、金銀撞色、流線型、小鑽等設計手法，打造鍍14K金、白金、純銀等高質感的耳環、耳扣、手環、項鍊，與戒指共13款飾品，即日起全面於官網以及門市上市。上市期間凡購買宇宙 林思宇聯名系列滿1,750元，還贈送實用便利的宇宙訂製款皮革票卡零錢包，採用宇宙的幸運色橘色為主色系，也是宇宙第一次為自己配色。

日前中華民國傑出企業管理人協會所舉辦之第22屆金峰獎「十大傑出企業」和「十大傑出商品」的台灣流行飾品品牌vacanza，旗下較高階的人氣支線「V Class®微奢輕珠寶」推出全新女神系列項鍊與手鍊，5位古希臘羅馬神話女神象徵元素設計而成，包含愛神維納斯（Venus）、勝利女神雅典娜（Athena）、月亮女神黛安娜（Diana）、黎明女神歐若拉（Aurora）以及花神芙蘿拉（Flora），選用925純銀低敏材質、硬度僅次於鑽石的5A鋯石製作，部分作品更採用高規格的厚鍍18K金電鍍工藝製作。 BONNY&READ X 宇宙 林思宇星軌戒指，1,050元。圖／BONNY&READ提供 vacanza V Class女神系列推出五款以五位古希臘羅馬神話女神元素設計之輕珠寶項鍊與手鍊。圖／vacanza提供 vacanza V Class®女神系列之黛安娜純銀項鍊，1,780元。圖／vacanza提供 BONNY&READ X 宇宙 林思宇星跡鎖骨鍊，890元。圖／BONNY&READ提供 BONNY&READ X 宇宙 林思宇宇宙迴圈耳扣，580元。圖／BONNY&READ提供 vacanza V Class®女神系列之芙蘿拉純銀項鍊，備有金色款和銀色款，1,780元。圖／vacanza提供 BONNY&READ X 宇宙 林思宇流星雨手鍊，1,050元。圖／BONNY&READ提供 BONNY&READ X 宇宙 林思宇北極星戒指，1,200元。圖／BONNY&READ提供 BONNY&READ X 宇宙 林思宇皮革票卡零錢包，凡購買宇宙 林思宇聯名系列滿1,750元，即贈宇宙訂製款皮革票卡零錢包。圖／BONNY&READ提供 vacanza V Class微奢輕珠寶推出全新「女神系列」，設計受到古希臘羅馬神話女神故事啟發。圖／vacanza提供 BONNY&READ X 宇宙 林思宇宇宙迴圈耳環，1,600元。圖／BONNY&READ提供 vacanza V Class女神系列，排鑽純銀戒指，備有銀色款和金色款，各1,680元。圖／vacanza提供