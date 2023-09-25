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把星星神話戴上身！林思宇跨界聯名 小資也有女神風範
台灣知名飾品品牌BONNY&READ，近年與多位當紅IP推出聯名款備受歡迎，，今起首次攜手斜槓女星，宇宙 林思宇，推出聯名飾品，以宇宙銀河、以及林思宇的星座雙子座為設計理念，採用不規則幾何圖形、金銀撞色、流線型、小鑽等設計手法，打造鍍14K金、白金、純銀等高質感的耳環、耳扣、手環、項鍊，與戒指共13款飾品，即日起全面於官網以及門市上市。上市期間凡購買宇宙 林思宇聯名系列滿1,750元，還贈送實用便利的宇宙訂製款皮革票卡零錢包，採用宇宙的幸運色橘色為主色系，也是宇宙第一次為自己配色。
日前中華民國傑出企業管理人協會所舉辦之第22屆金峰獎「十大傑出企業」和「十大傑出商品」的台灣流行飾品品牌vacanza，旗下較高階的人氣支線「V Class®微奢輕珠寶」推出全新女神系列項鍊與手鍊，5位古希臘羅馬神話女神象徵元素設計而成，包含愛神維納斯（Venus）、勝利女神雅典娜（Athena）、月亮女神黛安娜（Diana）、黎明女神歐若拉（Aurora）以及花神芙蘿拉（Flora），選用925純銀低敏材質、硬度僅次於鑽石的5A鋯石製作，部分作品更採用高規格的厚鍍18K金電鍍工藝製作。
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