新光三越DIAMOND TOWERS內部曝光 業績挑戰25億

睽違7年，百貨龍頭新光三越再展新店「DIAMOND TOWERS」，並首度插旗台北市東區，與鄰近的遠東SOGO、微風廣場正面交鋒，也是新光三越首家小型店業績目標挑戰25億元。

「DIAMOND TOWERS」為新光三越全台第15家、台北第8家分店，佔地4500坪，今舉行媒體內覽會，公布內部品牌、櫃位館內共有逾130個品牌，包括位於二館1~2樓的全台首家DIOR精品形象旗艦店，以及3~4樓4家全新Fine Dining品牌，而一館1~3樓以潮流、設計師服飾與時髦運動概念店為主，4樓都會廚房規劃餐廳、食品與美麗市場。

目前DIAMOND TOWERS仍在做最後調整，總經理吳昕陽日前表示，9月底就可投入試營運，會打造不同型態、不同規模的購物商場，希望替台北市東區帶來一些「化學變化」。

新光三越營業本部副總經理歐陽慧表示，新光三越在2013年底台南小西門後，就一直沒有新據點，因此DIAMOND TOWERS對於新光三越來說十分重要。更強化餐飲，與信義區做出區隔，餐飲業種面積佔比約3成，客單價也會是全台新光最高。

DIAMOND TOWERS面積雖不大，也有保時捷展示中心進駐。記者林海／攝影 DIAMOND TOWERS也有精品品牌進駐。記者林海／攝影 DIAMOND TOWERS一館1~3樓以潮流、設計師服飾與時髦運動概念店為主。記者林海／攝影