孫盛希曬G-SHOCK新表放送美腿 代言廣告詮釋清新、性感風貌

「希希」孫盛希不久前推出的新歌MV因為有著大膽脫衣的鏡頭，一上線就迅速獲得網路極大迴響，並引起網友熱烈討論。不僅如此，由她擔任代言人的鐘表品牌G-SHOCK也曝光全新形象廣告，孫盛希除了演繹新表款之外，還加碼放送美腿，讓人看得目不轉睛。

因為不是以性感形象著稱，所以當孫盛希身穿西裝式剪裁的短裙洋裝，出現在鏡頭前的反差模樣，才讓網友們都熱議。日本鐘表品牌CASIO旗下G-SHOCK去年簽下孫盛希成為WOMEN系列台灣代言人，演繹女性專屬Unstoppable me勢不可擋的自信魅力，而她也恰如其分地在工作領域，屢屢呼應品牌精神。如同新歌MV就突破了自己的尺度，挑戰更多的可能性，讓歌迷們看見不一樣的孫盛希。此次G-SHOCK WOMEN系列新形象廣告，孫盛希也透過微性感和清新運動造型，展現女性多樣姿態。

孫盛希利用水藍色運動套裝造型加上GMA-S2100MD-7A表款，則是以熱賣的指針數位雙顯示2100為基礎。圖／CASIO提供

而G-SHOCK全新玫瑰金表盤系列腕表，也讓孫盛希在拍攝現場驚呼「太美了吧！」還覺得玫瑰金金屬光澤讓手表看起來有質感，霧面表帶又不會讓整體太搶戲，「是連我這種內向的人都覺得很好駕馭的表款」。像是孫盛希以黑色俐落剪裁洋裝搭配的GM-S2100PG-4A腕表，品牌縮小表徑打造符合女性手腕的尺寸，並選用經玫瑰金IP處理金屬表圈、表盤與霧面粉米色調的樹脂表帶。而孫盛希利用水藍色運動套裝造型加上GMA-S2100MD-7A表款，則是以熱賣的指針數位雙顯示2100為基礎，並提供消費者黑、白、粉三種霧面樹脂表圈與表帶選擇。

孫盛希詮釋G-SHOCK WOMEN系列GMA-S2100MD-7A表款，3,990元。圖／CASIO提供

孫盛希以黑色俐落剪裁洋裝演繹G-SHOCK WOMEN系列GM-S2100PG-4A腕表，6,500元。圖／CASIO提供

G-SHOCK WOMEN系列GM-S2100PG-4A腕表，6,500元。

G-SHOCK WOMEN系列GMA-S2100MD-7A腕表，3,990元。圖／CASIO提供

G-SHOCK WOMEN系列GMA-S2100MD-1A腕表，3,990元。圖／CASIO提供

G-SHOCK WOMEN系列GM-S110PG-4A腕表，6,500元。