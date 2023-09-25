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有夠甜！麝香葡萄單盒389元起 4大超市、量販通路全面限量開賣

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
全聯日本麝香葡萄特價389元。圖／全聯福利中心提供
全聯日本麝香葡萄特價389元。圖／全聯福利中心提供

喜歡麝香葡萄、還沒吃過麝香葡萄的民眾，現在是最佳時機！4大超市、量販通路全面限量開賣親民價的麝香葡萄，趁著中秋連假與親朋好友相聚，除了大吃烤肉、月餅，也別忘了飯後來點清爽的水果解解膩。

全聯開賣超優惠甜甜價「400元有找」的麝香葡萄，甜度達17度以上，一盒350g特價389元，與去年相比，規格相同，但價格打了6.6折，首波到貨5,000盒將在雙北與中部限定門市同步促銷，第2批也已到貨超過7,000盒，於全台限定門市上架販售。

愛買量販即日起至9月27日推出日本長野縣麝香葡萄限時特價399元，每盒400~450克，果串完整，是季節產量限定極品，全台15家門市同步促銷，數量有限，售完為止。

city’super即日起至9月29日祭出「長野麝香葡萄」350g十房單盒特價399元、2盒特價758元的回饋活動，在全台8店限時限量1萬盒同步開賣，不僅嚴選的麝香葡萄果實碩大飽滿、葡萄甜度更是品質保證，讓更多消費者能用嘗鮮優惠價品嘗到當季頂級鮮味。

家樂福繼50年老欉文旦後，再限時限量推出「日本原裝進口麝香葡萄」，於全台門市量販/超市/線上購物/家速配線上線下同步開賣日本原裝進口麝香葡萄，每盒350克只要399元，限量10,000盒，售完為止。每顆甜度可達17度，每盒足一碗公的量，吃起來超過癮，邀請民眾嚐鮮。家樂福此次特別引進產地來自日本山梨縣與長野縣的麝香葡萄，絕佳環境與氣候條件讓葡萄擁有得天獨厚的生長環境，培育出全球頂級葡萄，也是日本最大麝香葡萄供應產區，佔全日本近5成。麝香葡萄皮薄無籽、果肉富有彈性，甜度高達17度以上，一口咬下可品嚐到宛如荔枝般淡雅清甜，每年9～10月是麝香葡萄豐收季節，現在吃最對時。

city’super主打日本精品水果大賞，集結來自日本各地的頂級水果，包括「岡山縣晴王麝香葡萄」、「山梨縣妮娜皇后紅葡萄」、「大分縣日田梨」、「山形縣川中島水蜜桃」等10多種頂級水果，亦推出精緻水果禮盒禮籃客製化包裝、諮詢等貼心服務。圖／city’super提供
city’super主打日本精品水果大賞，集結來自日本各地的頂級水果，包括「岡山縣晴王麝香葡萄」、「山梨縣妮娜皇后紅葡萄」、「大分縣日田梨」、「山形縣川中島水蜜桃」等10多種頂級水果，亦推出精緻水果禮盒禮籃客製化包裝、諮詢等貼心服務。圖／city’super提供
家樂福9月21日起限時限量特價開賣日本原裝進口麝香葡萄。圖／家樂福提供
家樂福9月21日起限時限量特價開賣日本原裝進口麝香葡萄。圖／家樂福提供
葡萄界的綠翡翠愛買量販限時下殺，日本麝香葡萄特價399元。圖／愛買量販提供
葡萄界的綠翡翠愛買量販限時下殺，日本麝香葡萄特價399元。圖／愛買量販提供
city’super即日起至9月29日祭出「長野麝香葡萄」350g十房單盒特價399元、2盒特價758元的回饋活動，全台8店限時限量1萬盒同步開賣。圖／city’super提供
city’super即日起至9月29日祭出「長野麝香葡萄」350g十房單盒特價399元、2盒特價758元的回饋活動，全台8店限時限量1萬盒同步開賣。圖／city’super提供
家樂福開賣日本麝香葡萄，每盒399元，限量1萬盒。圖／家樂福提供
家樂福開賣日本麝香葡萄，每盒399元，限量1萬盒。圖／家樂福提供

日本 家樂福 超市

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