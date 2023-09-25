有夠甜！麝香葡萄單盒389元起 4大超市、量販通路全面限量開賣

喜歡麝香葡萄、還沒吃過麝香葡萄的民眾，現在是最佳時機！4大超市、量販通路全面限量開賣親民價的麝香葡萄，趁著中秋連假與親朋好友相聚，除了大吃烤肉、月餅，也別忘了飯後來點清爽的水果解解膩。

全聯開賣超優惠甜甜價「400元有找」的麝香葡萄，甜度達17度以上，一盒350g特價389元，與去年相比，規格相同，但價格打了6.6折，首波到貨5,000盒將在雙北與中部限定門市同步促銷，第2批也已到貨超過7,000盒，於全台限定門市上架販售。

愛買量販即日起至9月27日推出日本長野縣麝香葡萄限時特價399元，每盒400~450克，果串完整，是季節產量限定極品，全台15家門市同步促銷，數量有限，售完為止。

city’super即日起至9月29日祭出「長野麝香葡萄」350g十房單盒特價399元、2盒特價758元的回饋活動，在全台8店限時限量1萬盒同步開賣，不僅嚴選的麝香葡萄果實碩大飽滿、葡萄甜度更是品質保證，讓更多消費者能用嘗鮮優惠價品嘗到當季頂級鮮味。