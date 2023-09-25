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狂賀「柔道男神」楊勇緯亞運奪金 超商咖啡、茶飲限時限量買1送1

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
7-ELEVEN自9月25中午12點起至9月26日止，推出「OPEN POINT行動隨時取」CITY系列優惠。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN自9月25中午12點起至9月26日止，推出「OPEN POINT行動隨時取」CITY系列優惠。圖／7-ELEVEN提供

狂賀！昨日由「柔道男神」楊勇緯奪下本屆亞運首金，同時也達成中華隊史第100面金牌榮耀，超商紛紛推出限時優惠，邀民眾一同歡慶。

7-ELEVEN自9月25中午12點起至9月26日止，推出「OPEN POINT行動隨時取」CITY系列優惠，包含CITY PEARL黑糖珍珠撞奶買2送1 、CITY TEA現萃茶經典純奶茶買2送1，CITY TEA現萃茶英式紅茶/四季春青茶任選買1送1 ，各限量3萬組，每會員每案型限購2組。

全家便利商店則是9月25日於全家APP「隨買跨店取」購買Let’s Café 大杯單品美式可享買1送1，購買大杯單品拿鐵則可享2杯特價119元，每會員各限購2組。

另同步推出「奪金送電視」超強應援活動，10月8日前於全家店舖購買指定商品，單筆消費滿100元，即可獲得抽獎券1張，有機會獲得價值近2萬元的「SHARP 60型4K UHD連網液晶顯示器」。

OKmart全台900間門市同慶！於9月25日當天推出咖啡第2件半價優惠，只要消費者憑悠遊卡購買大杯莊園級美式/拿鐵，不限冰熱，即享同品項第2件半價優惠；此外，即日起至9月26日期間，購買OKCAFE純喫茶聯名系列飲品，享單杯8折優惠。

OKmart全台900間門市於9月25日當天推出咖啡第2件半價優惠。圖／OKmart提供
OKmart全台900間門市於9月25日當天推出咖啡第2件半價優惠。圖／OKmart提供
狂賀台灣好手勇奪百金，全家限時於APP隨買跨店取推出Let’s Café大杯單品美式買1送1、大杯單品拿鐵2杯特價119元。圖／全家便利商店提供
狂賀台灣好手勇奪百金，全家限時於APP隨買跨店取推出Let’s Café大杯單品美式買1送1、大杯單品拿鐵2杯特價119元。圖／全家便利商店提供
全家支持國際賽事，即日起推出「奪金送電視」超強應援活動，10月8日前於店舖購買指定商品，單筆消費滿100元，即可獲得抽獎券1張，有機會獲得價值近2萬元的「SHARP 60型4K液晶顯示器」。圖／全家便利商店提供
全家支持國際賽事，即日起推出「奪金送電視」超強應援活動，10月8日前於店舖購買指定商品，單筆消費滿100元，即可獲得抽獎券1張，有機會獲得價值近2萬元的「SHARP 60型4K液晶顯示器」。圖／全家便利商店提供
即日起至9月26日期間，購買OKCAFE純喫茶聯名系列飲品，享單杯8折優惠。圖／OKmart提供
即日起至9月26日期間，購買OKCAFE純喫茶聯名系列飲品，享單杯8折優惠。圖／OKmart提供

悠遊卡 咖啡 金牌

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