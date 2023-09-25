狂賀「柔道男神」楊勇緯亞運奪金 超商咖啡、茶飲限時限量買1送1

狂賀！昨日由「柔道男神」楊勇緯奪下本屆亞運首金，同時也達成中華隊史第100面金牌榮耀，超商紛紛推出限時優惠，邀民眾一同歡慶。

7-ELEVEN自9月25中午12點起至9月26日止，推出「OPEN POINT行動隨時取」CITY系列優惠，包含CITY PEARL黑糖珍珠撞奶買2送1 、CITY TEA現萃茶經典純奶茶買2送1，CITY TEA現萃茶英式紅茶/四季春青茶任選買1送1 ，各限量3萬組，每會員每案型限購2組。

全家便利商店則是9月25日於全家APP「隨買跨店取」購買Let’s Café 大杯單品美式可享買1送1，購買大杯單品拿鐵則可享2杯特價119元，每會員各限購2組。

另同步推出「奪金送電視」超強應援活動，10月8日前於全家店舖購買指定商品，單筆消費滿100元，即可獲得抽獎券1張，有機會獲得價值近2萬元的「SHARP 60型4K UHD連網液晶顯示器」。