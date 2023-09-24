狂賀亞運「柔道男神」楊勇緯奪百金 全家祭限時優惠買1送1

狂賀台灣好手勇奪百金，由「柔道男神」楊勇緯達成隊史第100面金牌榮耀，同時也是本屆亞運首金。全家便利商店與全民一同歡慶，9月24日18:00起至9月25日23:59，於全家APP「隨買跨店取」購買Let’s Café 大杯單品美式可享買1送1，購買大杯單品拿鐵則可享2杯特價119元，每會員各限購2組，兌換期限至今年12月25日。

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