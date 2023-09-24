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狂賀亞運「柔道男神」楊勇緯奪百金 全家祭限時優惠買1送1

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
狂賀台灣好手勇奪百金，全家限時於APP隨買跨店取推出Let’s Café大杯單品美式買1送1、大杯單品拿鐵2杯特價119元。圖／全家便利商店提供
狂賀台灣好手勇奪百金，全家限時於APP隨買跨店取推出Let’s Café大杯單品美式買1送1、大杯單品拿鐵2杯特價119元。圖／全家便利商店提供

狂賀台灣好手勇奪百金，由「柔道男神」楊勇緯達成隊史第100面金牌榮耀，同時也是本屆亞運首金。全家便利商店與全民一同歡慶，9月24日18:00起至9月25日23:59，於全家APP「隨買跨店取」購買Let’s Café 大杯單品美式可享買1送1，購買大杯單品拿鐵則可享2杯特價119元，每會員各限購2組，兌換期限至今年12月25日。

此外，全家支持國際賽事，即日起推出「奪金送電視」超強應援活動，10月8日前於全家店舖購買指定商品，單筆消費滿100元，即可獲得「全家啟杭應援奪金」抽獎券1張，活動期間於全家APP抽獎趣專區參加活動，就有機會獲得價值近2萬元的「SHARP 60型4K UHD連網液晶顯示器」，抽出數量即為台灣選手於本屆賽事中所獲金牌數，台灣好手們榮獲幾面金牌、全家就送出幾台電視，與全民一同應援台灣選手。

Let’s Café大杯單品美式限時買1送1。圖／全家便利商店提供
Let’s Café大杯單品美式限時買1送1。圖／全家便利商店提供
Let’s Café大杯單品拿鐵限時2杯119元。圖／全家便利商店提供
Let’s Café大杯單品拿鐵限時2杯119元。圖／全家便利商店提供
狂賀台灣好手勇奪百金，全家限時於APP隨買跨店取推出Let’s Café大杯單品美式買1送1、大杯單品拿鐵2杯特價119元。圖／全家便利商店提供
狂賀台灣好手勇奪百金，全家限時於APP隨買跨店取推出Let’s Café大杯單品美式買1送1、大杯單品拿鐵2杯特價119元。圖／全家便利商店提供
全家支持國際賽事，即日起推出「奪金送電視」超強應援活動，10月8日前於店舖購買指定商品，單筆消費滿100元，即可獲得抽獎券1張，有機會獲得價值近2萬元的「SHARP 60型4K液晶顯示器」。圖／全家便利商店提供
全家支持國際賽事，即日起推出「奪金送電視」超強應援活動，10月8日前於店舖購買指定商品，單筆消費滿100元，即可獲得抽獎券1張，有機會獲得價值近2萬元的「SHARP 60型4K液晶顯示器」。圖／全家便利商店提供

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