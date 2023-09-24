衛武營Stage 5轉型fine dining 「HAIION」10/1開幕

位於南台灣首座國際級表演場館——高雄衛武營國家藝術文化中心3樓的「Stage 5」餐酒館，經歷兩個月左右的重新裝修，已轉型為全新fine dining品牌「HAIION」。新餐廳名稱來自原「Stage 5」主廚王廷翔（Jason Wang）對台語「鯨魚 ㄏㄞ．ㄤ」發音的聯想，在象徵海洋的同時，也呼應台灣如同鯨魚形體的形貌。料理以海鮮為主要元素，融合當代澳洲、美國和墨西哥的異國風味和烹飪技法，創造出自高雄在地出發的獨特海洋風味，預定10月1日正式開幕。

在首季菜單中，曾旅居美國南方城市和澳洲雪梨、墨爾本的王廷翔，將他在美澳兩國度過的15年歲月，化為以「人」為原點出發的海洋滋味，環繞「觸、味、見、聞、海、境」6個元素，呈現出風貌多樣的菜色。

「竹蛤、酪梨、Pipian Rojo」將竹蛤以哈瓦那辣油加熱，搭配酪梨羅勒泥與以番茄為基底Pipian Rojo醬料，再以羅勒苗及碎米薺點飾，以海洋鮮味與微辣打開味蕾。

「軟絲、烏魚子、蒔蘿」將微炙燒過的軟絲拌入檸檬油醋和蒔蘿油，搭配以清酒醃漬過的烏魚子、自製發酵辣椒泥、蒔蘿發酵凝膠，並以煙燻方式呈現，展現多層次風味與口感。

主菜「波士頓龍蝦、蕃茄、梅子」將波士頓龍蝦以奶油、蒜、百里香、月桂葉煎至七分熟，搭配南部常用的海鮮組合醋與薑——在以番茄為底的醬料中，加入了梅醋和薑，再配上梅酒醃漬的小番茄，佐以龍蝦泡泡、 綠檸檬絲和羽扇豆苗，為波士頓龍蝦增添在地風情。

甜點「福灣巧克力、杏仁、可可發酵液」以70%巧克力做成可可冰砂，搭配糖漬杏仁裹上煙燻甜椒粉的達克瓦茲和巧克力脆片，最後淋上可可發酵液，去豐富味道中的層次感，令人驚艷。

「HAIION」午間套餐每人1,480元＋10%起，晚間套餐每人2,900元＋10%起。

◎HAIION餐廳資訊：

．地址：高雄市鳳山區三多一路 1 號 3 樓（衛武營國家藝術文化中心 3 樓（

．營業時間：

■週一至週五：12:00 PM～14:30 PM（最後點菜時間13:30 PM）。18:00 PM ～22:00 PM （最後點菜時間:20:30 PM）

■週六及週日：11:30AM～14:30 PM（最後點菜時間13:30 PM）。18:00 PM ～22:00 PM （最後點菜時間:20:30 PM）