快訊

BLACKPINK崩壞照流出 粉絲道歉「可是她們這樣還是好可愛」

柔道男神！楊勇緯兩個「半勝」晉8強 將碰日本強敵近藤隼斗

星巴克「買一送一」又來了！只有1天、這次沒有星冰樂

星巴克「買一送一」又來了！只有1天、這次沒有星冰樂

聯合報／ 記者高婉珮／即時報導
星巴克「買一送一」優惠，將於9月25日回歸。圖／摘自星巴克咖啡同好會臉書粉絲團。
星巴克「買一送一」優惠，將於9月25日回歸。圖／摘自星巴克咖啡同好會臉書粉絲團。

上班族的「小確幸」又來了！補班日甫結束，星巴克宣布於9月25日推出「上班加油．週一一起喝咖啡」好友分享日優惠活動。活動當日上午11點至晚上8點，至門市購買兩杯特大杯冰熱、風味一致的「指定飲料」，其中一杯星巴克招待。

優惠品項依各門市現貨為準，不包含星冰樂系列飲料、雲朵冰搖濃縮咖啡、可可綿雲瑪奇朵、鹹焦糖風味綿雲瑪奇朵、鹹焦糖風味綿雲冷萃咖啡/氮氣冷萃咖啡、松露巧克力冷萃咖啡/氮氣冷萃咖啡、罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料。每人每次至多買二送二，飲料限當場一次領取。

本活動不適用於車道服務、外送外賣、電話預訂與行動預點服務。高鐵站、機場航廈、國道休息站、奇美博物館等風景名勝景點與台北101典藏門市，亦不適用此優惠活動。詳細活動辦法依星巴克網站公告為主。

星巴克宣布9月25日，推出「上班加油．週一一起喝咖啡」好友分享日優惠活動。圖／摘自星巴克官網。
星巴克宣布9月25日，推出「上班加油．週一一起喝咖啡」好友分享日優惠活動。圖／摘自星巴克官網。

咖啡 星巴克

延伸閱讀

2023最後「補班日優惠」！ 超商&連鎖咖啡、霜淇淋買1送1 還有星巴克、UberEats、速食優惠統統有

CoCo、五桐號、可不可「買一送一」！7家手搖飲優惠　連星巴克也有買一送一

平價版星冰樂！２手搖還原「巧克力可可碎片星冰樂」 半價就能喝到掀網朝聖

年賣約46座台北101高度的生義大利麵！星巴克TOP3揭曉

相關新聞

星巴克「買一送一」又來了！只有1天、這次沒有星冰樂

上班族的「小確幸」又來了！補班日甫結束，星巴克宣布於9月25日推出「上班加油．週一一起喝咖啡」好友分享日優惠活動。活動當...

TWICE成員Momo、泰版花澤類捧場Onitsuka Tiger大秀 多層次疊堆出日式美學

Onitsuka Tiger的春夏大秀，結合了日式美學與義式剪裁，再度驚豔了米蘭時裝周。因此吸引包括威爾史密斯女兒也是歌手的Wilo Simith、演出泰國版「流星花園」花澤類的人氣男星Dew，以及韓國女團Twice成員同時身兼品牌大使的Momo都特地到場支持。

JISOO刺繡透視辣短裙 竟與英后卡蜜拉國宴服系出同門！

能針對個人需求盡情展現傳統服飾之美與精湛工藝的高級訂製服，是許多人夢寐以求的頂級奢華。日前於首爾登場的韓國女團BLACK...

非典星際之美 萬寶龍愛隕石 帝舵神遊火星魔幻

星宿銀河的存在，雖然有人感受到了遙遠與渺小，但也有人領略到了浩瀚與深邃。隨著中秋節即將來臨，不少精品、高級鐘表也不約而同...

年輕人也會有頸紋 醫：姿勢不良是主因 這幾招可改善

頸部常被人為是透露年紀的部位，但不一定老人才會有頸紋，太常低頭滑手機卻會造成頸紋，讓人外觀顯老。開業診所醫師陳珮吟表示，...

找回自己故事中的「美好家香」 MFK香氛蠟燭推出新香味

生活的每個過程，就如同時間的旅行。而「家」的住所正代表著自己的故事，在這故事中，又要撰寫自己每天不同的腳本與過程，讓生活...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦