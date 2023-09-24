TWICE成員Momo、泰版花澤類捧場Onitsuka Tiger大秀 多層次疊堆出日式美學

Onitsuka Tiger的春夏大秀，結合了日式美學與義式剪裁，再度驚豔了米蘭時裝周。因此吸引包括威爾史密斯女兒也是歌手的Wilo Simith、演出泰國版「流星花園」花澤類的人氣男星Dew，以及韓國女團Twice成員同時身兼品牌大使的Momo都特地到場支持。

再一次的由品牌創意總監Andrea Pompilio領軍，選擇米蘭時裝周期間，發表了Onitsuka Tiger 2024春夏新裝。更正確的說，這是品牌旗下Yellow Collcetion的發表會，Onitsuka Tiger從上一季開始就明確的定義出與原有系列不同的方向，除了整體皆採用由招牌黃、黑配色粗體字母組成的Logo，還在東京銀座打造首家概念店。Andrea Pompilio延續了去年的疊搭特色，將春夏系列的主軸定調為「個性層次感」，透過多層次面料、不對稱性設計、百褶與鏤空效果，並運用留白接縫，展現個性。然而多層次的概念便是脫胎自和服穿著的方式，並以現代義大利剪裁重新演繹，藉以呼應Onitsuga Tiger品牌精髓。

韓國女團Twice成員同時身兼品牌大使的Momo身穿品牌冬裝，出席Onitsuka Tiger 2024春夏大秀。圖／摘自Onitsuka Tiger instagram

於是在這系列呈現了側邊開衩背心、鏤空效果連身裙和、不對稱剪裁的半身裙及特殊帆布材質的百慕達短褲，其中的羅紋針織衫和羊毛衫的袖子為可拆式，可以將袖子在胸前打結，打造個性穿法。此外，全新系列還跟日本紡織藝術品牌nowartt合作，將其設計的花卉印花融入，讓經典黑、水泥灰與鼠尾草綠色與印花形成鮮明對比。值得關注的是這一季所推出的新鞋款，利用了塗層帆布製作鞋面，並鞋底前以黃色呈現，視覺效果強烈。另外，秀上的黃、黑雙色如同雨鞋的靴款，為橡膠觸感的皮革材質製成；還有使用Nappa皮革及天鵝絨材質呈現的綁帶涼鞋，都是配件的亮點。

威爾史密斯女兒也是歌手的Wilo Simith身穿品牌冬裝，出席Onitsuka Tiger 2024春夏大秀。圖／摘自Onitsuka Tiger instagram

演出泰國版「流星花園」花澤類的人氣男星Dew身穿品牌冬裝，出席Onitsuka Tiger 2024春夏大秀。圖／摘自Onitsuka Tiger instagram

Onitsuka Tiger 2024春夏系列中，如同雨鞋的靴款為橡膠觸感的皮革材質製成。圖／Onitsuka Tiger提供

Onitsuka Tiger 2024春夏系列，羅紋針織衫和羊毛衫的袖子為可拆式，可以將袖子在胸前打結，打造個性穿法。圖／Onitsuka Tiger提供

Onitsuka Tiger 2024春夏系列，還跟日本紡織藝術品牌nowartt合作，將其設計的花卉印花融入。圖／Onitsuka Tiger提供

藉由抽繩、鏤空詮釋不對稱性設計，品牌創意總監Andrea Pompilio透過現代技巧，重新詮釋日式美學。圖／Onitsuka Tiger提供