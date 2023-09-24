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TWICE成員Momo、泰版花澤類捧場Onitsuka Tiger大秀 多層次疊堆出日式美學

聯合報／ 記者曾智緯／即時報導
左起韓國女團Twice成員Momo和泰國人氣男星Dew、歌手Wilo Simith現身Onitsuka Tiger 2024春夏大秀。圖／摘自Onitsuka Tiger instagram
左起韓國女團Twice成員Momo和泰國人氣男星Dew、歌手Wilo Simith現身Onitsuka Tiger 2024春夏大秀。圖／摘自Onitsuka Tiger instagram

Onitsuka Tiger的春夏大秀，結合了日式美學與義式剪裁，再度驚豔了米蘭時裝周。因此吸引包括威爾史密斯女兒也是歌手的Wilo Simith、演出泰國版「流星花園」花澤類的人氣男星Dew，以及韓國女團Twice成員同時身兼品牌大使的Momo都特地到場支持。

再一次的由品牌創意總監Andrea Pompilio領軍，選擇米蘭時裝周期間，發表了Onitsuka Tiger 2024春夏新裝。更正確的說，這是品牌旗下Yellow Collcetion的發表會，Onitsuka Tiger從上一季開始就明確的定義出與原有系列不同的方向，除了整體皆採用由招牌黃、黑配色粗體字母組成的Logo，還在東京銀座打造首家概念店。Andrea Pompilio延續了去年的疊搭特色，將春夏系列的主軸定調為「個性層次感」，透過多層次面料、不對稱性設計、百褶與鏤空效果，並運用留白接縫，展現個性。然而多層次的概念便是脫胎自和服穿著的方式，並以現代義大利剪裁重新演繹，藉以呼應Onitsuga Tiger品牌精髓。

韓國女團Twice成員同時身兼品牌大使的Momo身穿品牌冬裝，出席Onitsuka Tiger 2024春夏大秀。圖／摘自Onitsuka Tiger instagram
韓國女團Twice成員同時身兼品牌大使的Momo身穿品牌冬裝，出席Onitsuka Tiger 2024春夏大秀。圖／摘自Onitsuka Tiger instagram

於是在這系列呈現了側邊開衩背心、鏤空效果連身裙和、不對稱剪裁的半身裙及特殊帆布材質的百慕達短褲，其中的羅紋針織衫和羊毛衫的袖子為可拆式，可以將袖子在胸前打結，打造個性穿法。此外，全新系列還跟日本紡織藝術品牌nowartt合作，將其設計的花卉印花融入，讓經典黑、水泥灰與鼠尾草綠色與印花形成鮮明對比。值得關注的是這一季所推出的新鞋款，利用了塗層帆布製作鞋面，並鞋底前以黃色呈現，視覺效果強烈。另外，秀上的黃、黑雙色如同雨鞋的靴款，為橡膠觸感的皮革材質製成；還有使用Nappa皮革及天鵝絨材質呈現的綁帶涼鞋，都是配件的亮點。

威爾史密斯女兒也是歌手的Wilo Simith身穿品牌冬裝，出席Onitsuka Tiger 2024春夏大秀。圖／摘自Onitsuka Tiger instagram
威爾史密斯女兒也是歌手的Wilo Simith身穿品牌冬裝，出席Onitsuka Tiger 2024春夏大秀。圖／摘自Onitsuka Tiger instagram

演出泰國版「流星花園」花澤類的人氣男星Dew身穿品牌冬裝，出席Onitsuka Tiger 2024春夏大秀。圖／摘自Onitsuka Tiger instagram
演出泰國版「流星花園」花澤類的人氣男星Dew身穿品牌冬裝，出席Onitsuka Tiger 2024春夏大秀。圖／摘自Onitsuka Tiger instagram

Onitsuka Tiger 2024春夏系列中，如同雨鞋的靴款為橡膠觸感的皮革材質製成。圖／Onitsuka Tiger提供
Onitsuka Tiger 2024春夏系列中，如同雨鞋的靴款為橡膠觸感的皮革材質製成。圖／Onitsuka Tiger提供

Onitsuka Tiger 2024春夏系列，羅紋針織衫和羊毛衫的袖子為可拆式，可以將袖子在胸前打結，打造個性穿法。圖／Onitsuka Tiger提供
Onitsuka Tiger 2024春夏系列，羅紋針織衫和羊毛衫的袖子為可拆式，可以將袖子在胸前打結，打造個性穿法。圖／Onitsuka Tiger提供

Onitsuka Tiger 2024春夏系列，還跟日本紡織藝術品牌nowartt合作，將其設計的花卉印花融入。圖／Onitsuka Tiger提供
Onitsuka Tiger 2024春夏系列，還跟日本紡織藝術品牌nowartt合作，將其設計的花卉印花融入。圖／Onitsuka Tiger提供

藉由抽繩、鏤空詮釋不對稱性設計，品牌創意總監Andrea Pompilio透過現代技巧，重新詮釋日式美學。圖／Onitsuka Tiger提供
藉由抽繩、鏤空詮釋不對稱性設計，品牌創意總監Andrea Pompilio透過現代技巧，重新詮釋日式美學。圖／Onitsuka Tiger提供

招牌的黃色與多層次面料，貫穿Onitsuka Tiger 2024春夏系列。圖／Onitsuka Tiger提供
招牌的黃色與多層次面料，貫穿Onitsuka Tiger 2024春夏系列。圖／Onitsuka Tiger提供

品牌 米蘭

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