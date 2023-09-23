統一搶攻中秋送禮《滿漢御品》×《故宮》開賣
今年中秋，以精品牛肉麵為名的「滿漢御品」與「國立故宮博物院」跨界聯手推出「中秋花好月圓聯名禮盒」，特別因應中秋時節以故宮院藏「清畫院畫十二月月令圖八月軸」及「清董邦達繪御筆中秋帖子詩軸」二幅國寶級名畫為包裝設計，襯托故宮與中秋的典雅；在禮盒設計上別具意義象徵對收禮對象的重視及祝福。
中秋限量版「滿漢御品」，即日起為歡慶中秋，滿《滿漢御品》×《故宮》「花好月圓聯名禮盒」有機會在Mia C'bon買到囉，中秋限量開賣，全台僅限量3,688組。
禮盒主色採用「帝王紫」還原乾隆紫袍色彩呈現尊貴、祥瑞意涵；並將金色滿月入畫，運用金色細沙質感模擬出滿月美景，讓禮盒放在家中即可賞月，營造出「花好月圓、御品珍寶」古今中外一起歡慶中秋的概念，將中華飲食文化代表-牛肉麵，與故宮的極致典雅美學完美結合，彰顯出送禮的不凡品味。此外更貼心附贈金檀筷組（附金標麂皮套），處處感受有如皇家御用尊榮感，絕對是今年中秋送好選擇。
除了外在用心，內在延續品牌一直以來以用料珍稀為名的堅持，珍選草飼牛1%特選前腱肉「一頭牛僅能做出四碗」，加上專利龍捲麵麵體，搭配𤆵燒工法融合法式高湯的金黃濃郁，以及手作配料（獨門酸菜、秘製辣醬、豐富青蔬）的點綴，堆疊出層次豐富、餘韻無窮的美味。
今年滿漢御品更遠赴歐洲比利時參與富有食品界米其林之稱的「iTi國際風味評鑑」，榮獲台灣麵食類唯一最高榮譽「三星獎章」，成功擄獲各國頂尖評審的胃! 不只國際認證，在9月初剛落幕的第十三屆中華美食文化國際高峰論壇，滿漢御品雀屏中選「亞太年度伴手禮」，榮登「2023年度亞太十大伴手禮金獎」，深受論壇發起人－梁幼祥執行長的喜愛，完美展現精品牛肉麵的食力。
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